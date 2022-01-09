Роковые промахи: россиянки остались без медалей в пасьюте

Неудачной получилась эта гонка для российской команды, всему виной роковая стрельба из положения стоя Кристины Резцовой, принесшая ей аж шесть штрафных кругов. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Васнецова финишировала на 11-й строчке, а Резцова финишным рывком смогла подняться на 14-ю позицию. Казакевич на финише — 21-я, Миронова — 27-я.
Ульсбю-Ройселанд мчится к победе, серебро Оберг и бронза Алимбековой сомнений тоже не вызывают. Васнецова поднялась на 11-ю позицию.
Казакевич на рубеже закрыла четыре мишени, затянула с пятым выстрелом и не попала. А Васнецова тем временем 12-й уходит. +2:32.
У Ханны Оберг и Алимбековой по промаху. Промах и у Симон. Шевалье-Буше на изготовке. И она точна, но уходит за уже прошедшими штрафной круг Оберг и Алимбековой.
Четвертый рубеж: Ульсбю-Ройселанд пришла на стрельбище, чтобы победить. И она сделает это — пять из пяти!
Резцова восьмая после своих штрафных кругов — +1:27,9. Чисто отработавшая Валерия Васнецова сейчас 17-я — +1:53,5. У Мироновой два промаха.
Жюлия Симон, сработав чисто, убегает четвертой. Дальше Шевалье-Буше и белорусская биатлонистка Лещанка. А у Ирины Казакевич два штрафных круга.
Третий рубеж: Ульсбю-Ройселанд промахнулась первым же выстрелом, дальше был еще габарит, но мишень закрылась. Один штрафной круг. Резцова на рубеже. Поднялся ветер.
Чуть отыграла ногами Резцова сначала, но на следующих 600 метрах восстановила свое 26-секундное преимущество Ульсбю-Ройселанд.
Васнецова и Миронова тоже точны! Они выходят на 25-е и 28-е места, проигрывая лидеру чуть больше двух минут. Положение после второго рубежа.
Ханна Оберг уходит третьей (+46,6), но рядом Алимбекова (+46,6) и Бескон (+47,7), закрывшие на втором рубеже все мишени.
Резцова, Оберг-старшая и Эдер приехали на рубеж вместе. Россиянка стреляла помедленнее, но она была точна, а соперницы ушли на штрафной круг каждая. +25,8 у Резцовой от лидера.
Второй рубеж: Ульсбю-Ройселанд опять стреляет в гордом одиночестве и опять все делает четко. Но лишь до последнего выстрела, где следует промах. Уходит на штрафной круг, а преследовательницы подходят только сейчас.
Резцова по-прежнему четвертая, но она единственная, кто держит темп Ульсбю-Ройселанд. Даже лыжница Стина Нильссон не способна сегодня на это пока.
У Казакевич один штрафной круг, она 22-я сейчас, у Васнецовой (39-я) и Мироновой (46-я) — по два. Вот положение лидеров после рубежа.
Резцова стреляла довольно долго, но главное, что точно! Раньше нее успели закрыть все мишени Ханна Оберг и Марта Эдер. Четвертая позиция и +42,3 у Резцовой.
Первый рубеж: Ульсбю-Ройселанд работает блестяще, закрывая все пять мишеней еще до того, как Симон начала стрелять. А у француженки уже есть промах. И еще — два штрафных круга.
Васнецова и Казакевич идут рядом, немножко сократив отставание от лидера, Миронова бежит чуть позади, но тоже в хорошем темпе.
Резцова бежит в одни ноги с лидером, Ульсбю-Ройселанд. При этом норвежка отрывается от бегущей второй француженки Симон, а россиянка выбралась уже на третью позицию.
Старт-лист:
1. Марте Ульсбю-Ройселанд (Норвегия) 2. Жюлия Симон (Франция) — +7 секунд 3. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +23 4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — +23 5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +26 6. Кристина Резцова (Россия) — +27 7. Мари Эдер (Финляндия) — +28 8. Ханна Оберг (Швеция) — +34 9. Доротея Вирер (Италия) — +38 10. Маркета Давидова (Чехия) — +44 ... 13. Стина Нильссон (Швеция) — +47 14. Эльвира Оберг (Швеция) — +47 ... 16. Анаис Бескон (Франция) — +57 ... 23. Валерия Васнецова (Россия) — +1:17 ... 29. Ирина Казакевич (Россия) — +1:23 ... 32. Светлана Миронова (Россия) — +1:25.
В сегодняшней гонке не выступит белорусская биатлонистка Анна Сола, которая почувствовала себя плохо. Это обидно для нее и ее сборной, поскольку стартовать Сола должна была со второй позиции.