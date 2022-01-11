Три четверных прыжка на ЧЕ: Валиева намерена побить новый рекорд

12 января в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, последний крупный старт фигуристов перед Олимпиадой. Именно на нем будет определен окончательный состав на Игры. Россию на турнире представят в основном те спортсмены, которые стали победителями и призерами декабрьского чемпионата России. Но есть и изменения — в Таллине не выступит получивший травму Михаил Коляда.

Травма Коляды

9 января стало известно о снятии Коляды с турнира. 26-летний фигурист получил травму на тренировке. На турнире его заменит Андрей Мозалев. Также Россию в соревнованиях мужчин представят Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании, и, наверное, главной мужской надеждой на медаль в мужском катании.

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух считает, что Коляда имел все шансы на победу на предстоящем чемпионате Европы.

«Не думаю, что это критично для нашей сборной. Очень жаль Михаила: в прошлом году, когда он был в очень хорошей форме, чемпионат Европы просто не проводился. В этом году у Коляды были все шансы выиграть ЧЕ, не будет североамериканцев и японцев — главных конкурентов. Очень жаль, что такой большой и весомый титул обходит Коляду стороной», — сказал Авербух «Чемпионату».

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, травма не должна помешать Коляде выступить в Пекине. Ориентировочно фигурист должен вернуться в строй уже через неделю.

Готовность Мозалева

Что касается замены Коляды, то Андрей Мозалев на чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место, и его изначальное отсутствие в составе сборной на чемпионате Европы вызвало широкую дискуссию. Многие эксперты полагали, что он должен был войти в состав по спортивному принципу. Но Федерация фигурного катания решила, что в Таллин должен ехать Евгений Семененко, который стал четвертым на домашнем первенстве.

Тренер Мозалева Кирилл Давыденко считает, что его подопечный хорошо готов к чемпионату Европы.

«Настрой нормальный. Мы готовились, тренировались. Андрей являлся первым запасным в команде, а в таком положении всегда нужно находиться в оптимальной форме и быть готовым ко всему. Планы на Олимпиаду? Нет, сейчас не об этом», — приводит слова Давыденко «РИА Новости Спорт».

Фигуристки Тутберидзе пропустили первые тренировки

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили первые тренировки в преддверии чемпионата Европы на арене «Тондираба» в Таллине.

Впрочем, тренировочную сессию решили пропустить не только россиянки, но и некоторые соперницы учениц Этери Тутберидзе.

Ученицы Тутберидзе пропустят первые тренировки на чемпионате Европы. Должны были уже появиться на тренировочном катке, но их нет. pic.twitter.com/1rE9fXfHuu — Lublineс93 (@Lublinec931) January 10, 2022

Стоит заметить, что подобное происходит не в первый раз. Щербакова, Валиева, Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян не вышли также на первую тренировочную сессию предолимпийского чемпионата России.

С чем это связано, в тренерском штабе Тутберидзе не объясняют.

Несовершеннолетние фигуристы сборной России не будут вакцинироваться

Несовершеннолетние фигуристы сборной России, которые отправятся на Олимпийские игры в Пекин (Китай), не будут вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«В соответствии с рекомендациями и положением оргкомитета Игр и по закону нашей страны несовершеннолетние участники сборной не будут вакцинированы», — заявил Коган.

В состав сборной России скорее всего попадут несовершеннолетние Валиева (15), Щербакова (17) и Александра Трусова (17).

Валиева, Трусова и Щербакова будут прыгать четверные на ЧЕ в Таллине

Тем временем стало известно, какие программы заявили российские фигуристки на грядущий чемпионат Европы.

Валиева намерена исполнить тройной аксель в короткой программе, а в произвольной – четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп через ойлер. Трусова не планирует исполнять тройной аксель в короткой программе, в произвольную спортсменка заявила четверной лутц. Щербакова заявила один прыжок ультра-си – четверной флип в произвольной программе.