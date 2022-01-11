Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Тихонов отреагировал на возможное использование запрещенной... 18:05
Около 3 тыс военнослужащих отправились на учения... 18:03
Макрон заявил о приверженности Франции к диалогу... 18:00
Айза заявила, что Гуф не хотел от нее детей 17:59
МК: у госпитализированного Леонида Куравлева прогрессировала... 17:56
В Китае считают, что США «подставили» Европу 17:49
Астрономы обнаружили самую яркую в рентгеновском диапазоне... 17:49
В Московской области загорелся дом престарелых 17:48
Сервисы ГИБДД заработали после второго за месяц сбоя системы 17:45
Президент КХЛ: сейчас весь сезон под угрозой 17:45
Спорт

Три четверных прыжка на ЧЕ: Валиева намерена побить новый рекорд

Как российские фигуристы готовятся к чемпионату Европы

Слушать
Остановить
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»
12 января в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, последний крупный старт фигуристов перед Олимпиадой. Именно на нем будет определен окончательный состав на Игры. Россию на турнире представят в основном те спортсмены, которые стали победителями и призерами декабрьского чемпионата России. Но есть и изменения — в Таллине не выступит получивший травму Михаил Коляда.

Травма Коляды

9 января стало известно о снятии Коляды с турнира. 26-летний фигурист получил травму на тренировке. На турнире его заменит Андрей Мозалев. Также Россию в соревнованиях мужчин представят Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании, и, наверное, главной мужской надеждой на медаль в мужском катании.

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух считает, что Коляда имел все шансы на победу на предстоящем чемпионате Европы.

«Не думаю, что это критично для нашей сборной. Очень жаль Михаила: в прошлом году, когда он был в очень хорошей форме, чемпионат Европы просто не проводился. В этом году у Коляды были все шансы выиграть ЧЕ, не будет североамериканцев и японцев — главных конкурентов. Очень жаль, что такой большой и весомый титул обходит Коляду стороной», — сказал Авербух «Чемпионату».

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, травма не должна помешать Коляде выступить в Пекине. Ориентировочно фигурист должен вернуться в строй уже через неделю.

Готовность Мозалева

Что касается замены Коляды, то Андрей Мозалев на чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место, и его изначальное отсутствие в составе сборной на чемпионате Европы вызвало широкую дискуссию. Многие эксперты полагали, что он должен был войти в состав по спортивному принципу. Но Федерация фигурного катания решила, что в Таллин должен ехать Евгений Семененко, который стал четвертым на домашнем первенстве.

Тренер Мозалева Кирилл Давыденко считает, что его подопечный хорошо готов к чемпионату Европы.

«Настрой нормальный. Мы готовились, тренировались. Андрей являлся первым запасным в команде, а в таком положении всегда нужно находиться в оптимальной форме и быть готовым ко всему. Планы на Олимпиаду? Нет, сейчас не об этом», — приводит слова Давыденко «РИА Новости Спорт».

Фигуристки Тутберидзе пропустили первые тренировки

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили первые тренировки в преддверии чемпионата Европы на арене «Тондираба» в Таллине.

Впрочем, тренировочную сессию решили пропустить не только россиянки, но и некоторые соперницы учениц Этери Тутберидзе.

Стоит заметить, что подобное происходит не в первый раз. Щербакова, Валиева, Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян не вышли также на первую тренировочную сессию предолимпийского чемпионата России.

С чем это связано, в тренерском штабе Тутберидзе не объясняют.

Несовершеннолетние фигуристы сборной России не будут вакцинироваться

Несовершеннолетние фигуристы сборной России, которые отправятся на Олимпийские игры в Пекин (Китай), не будут вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«В соответствии с рекомендациями и положением оргкомитета Игр и по закону нашей страны несовершеннолетние участники сборной не будут вакцинированы», — заявил Коган.

В состав сборной России скорее всего попадут несовершеннолетние Валиева (15), Щербакова (17) и Александра Трусова (17).

Валиева, Трусова и Щербакова будут прыгать четверные на ЧЕ в Таллине

Тем временем стало известно, какие программы заявили российские фигуристки на грядущий чемпионат Европы.

Валиева намерена исполнить тройной аксель в короткой программе, а в произвольной – четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп через ойлер. Трусова не планирует исполнять тройной аксель в короткой программе, в произвольную спортсменка заявила четверной лутц. Щербакова заявила один прыжок ультра-си – четверной флип в произвольной программе.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+