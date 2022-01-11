«Обвинили в том, что я поддерживаю оппозицию». Белорусских лыжниц не пускают на Олимпиаду

Белорусские лыжницы Дарья Долидович и Светлана Андриюк сообщили, что власти страны не пускают их на Олимпийские игры — 2022 в Пекине за поддержку оппозиционных сил. Исполнительный директор белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал «Газете.Ru», что жалоба на произвол спортивных властей страны подана в Международную федерацию лыж (FIS) еще в декабре и теперь спортсменки ждут решения.

Долидович и Андриюк рассказали, что им запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Игры, лишив таким образом возможности отобраться на Олимпиаду. Также спортсменки заявили, что глава белорусского лыжного союза Александр Дорохович отдал распоряжение запретить им выступать и готовиться вместе с национальной командой.

«Они (спортивные чиновники Белоруссии. — «Газета.Ru») дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию. Я не хочу быть здесь. Я планирую уехать в Польшу, потому что жить здесь невозможно», — сообщила Андриюк.

Долидович в свою очередь считает, что решение об исключении из сборной связано с политическими взглядами ее отца Сергея. Ранее он выступал с критикой президента страны Александра Лукашенко. Сама спортсменка утверждает, что никогда о своих политических взглядах публично не говорила.

«Я не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS», — добавила Долидович.

Отец Дарьи — Сергей Долидович — единственный лыжник в истории, который принимал участие в семи Олимпийских играх и 12-ти чемпионатах мира подряд. Долидович неоднократно высказывался против государственного насилия, подписал письмо за честные выборы, защищал национальную символику, поддерживал заключенных. С тех пор у него возникали постоянные проблемы с доступом к соревнованиям. Долидович рассказывал о негласном запрете со стороны белорусской власти на участие его самого и группы, которую он тренирует, в международных соревнованиях.

Исполнительный директор белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, что жалоба в FIS на дискриминационные действия Белорусского лыжного союза была подана еще в декабре и теперь спортсменки ждут реакции как Международной федерации лыж, так и Международного олимпийского комитета (МОК).

«Этот инцидент произошел еще в декабре, перед Новым годом. В начале декабря были дискриминационные подходы со стороны Федерации, но поначалу проблема была небольшой. Лыжниц не заявляли на турниры, но они это делали сами. А в конце декабря Белорусский лыжный союз деактивировал у спортсменок коды FIS и исключил их из международной системы. А эти коды нужно восстанавливать очень быстро, буквально два дня есть на этот процесс. Но федерация все сделала перед самыми праздниками, тем самым фактически исключив для лыжниц возможность их восстановить.

Мы отреагировали тогда же. Мы отправили жалобу в FIS, но только сейчас этот эпизод стал резонансным. В FIS весь этот кейс есть, так что можно обращаться к ним за комментариями. И FIS, и МОК должны отреагировать на это, потому что тема очень дискриминационная, когда спортсменов отстраняют от стартом за их политическую позицию. Причем спортсменки дважды обращались в НОК Белоруссии, но не получили ответа. У нас НОК вообще выполняет только политические функции, а на жалобы и нарушения прав спортсменов вообще не реагирует», — сказал Опейкин «Газете.Ru».

Политические скандалы с белорусскими спортсменами в последнее время не редкость.

8 августа 2020 года многие белорусские спортсмены подписали открытое письмо с требованием признать недействительными выборы президента республики, прошедшие 9 августа 2020 года.

14 октября 2020 года стало известно, что в Вильнюс из-за преследований на родине переехала двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года Александра Герасименя. 2 апреля 2021 года против Герасимени было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК, позже она была объявлена объявлена в розыск.

На летних Играх-2020 легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская отметила, что не хочет оставаться в Белоруссии и намерена просить убежище в Европе. Кроме того она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.

Позже еще одна легкоатлетка — Яна Максимова — заявила, что не будет возвращаться в Белоруссию после ситуации с Тимановской.