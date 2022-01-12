Суперкубок Испании: Хави, Симеоне и баски против мадридского «Реала»

Суперкубок Испании вот уже третий год проводится в формате «финала четырех». В январе четыре лучших клуба по итогам прошлого сезона съезжаются в Саудовскую Аравию и выясняют отношения по олимпийской системе. На этот раз трофей разыграют действующий чемпион «Атлетико», победитель Кубка Испании «Барселона», а также «Реал» (второе место в Ла Лиге) и «Атлетик» из Бильбао (финалист Кубка Испании).

Первый Суперкубок Испании в новом формате достался «Реалу». Казалось бы, мадридцы на данный момент являются главной силой испанского футбола и должны побеждать, но «финал четырех» всегда оставляет место для сенсаций. Достаточно сказать, что действующим обладателем трофея является «Атлетик». Год назад баски обыграли «королевский клуб», а в финале оказались сильнее «Барселоны» в дополнительное время.

Главная интрига полуфиналов - дебютное «класико» Хави на посту главного тренера каталонцев. 41-летний специалист возвращает команде фирменный футбол с владением мяча. Следить за этим интересно, хотя результативность не впечатляет. В трех из четырех последних матчей с участием «Барселоны» забивалось не более двух голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча предлагают с коэффициентом 2.29. Если команды совместными усилиями забьют не больше двух голов, выигрыш с 1000 рублей составит 2290 рублей.

«Реал» по привычке начал с осечки после новогодней паузы (0:1 от «Хетафе»). Но быстро доказал, что это была разовая акция. 3:1 в Кубке Испании с «Алькояно» и 4:1 в Ла Лиге с «Валенсией» говорят сами за себя. Статистика в «класико» у мадридцев прекрасная - четыре победы подряд. Winline предлагает пари на ещё один выигрыш «Реала» с коэффициентом 2.02.

Днем позже сойдутся «Атлетико Мадрид» и «Атлетик» из Бильбао. Вывеска не столь яркая, зато голы практически обеспечены. «Матрасники» в нынешнем сезоне весьма результативны, хотя пропускают тоже часто. А в трех из четырех последних очных встреч забивали обе команды. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.04.

Для мадридцев Суперкубок Испании имеет серьезное значение. Бороться за Лигу чемпионов будет тяжело - сразу несколько клубов на данный момент явно сильнее. В Примере отставание от лидера составляет 16 очков - догнать вряд ли получится. А Диего Симеоне рассчитывает пополнить музей клуба хотя бы одним трофеем. Похоже, более подходящей возможности уже не будет.

Италия: «Интер» и «Юве» разыграют Суперкубок, Шевченко вернется в Милан

Суперкубок Италии проходит в классическом формате - две команды, одна игра. На этот раз она состоится на стадионе «Джузеппе Меацца», то есть «Интер» еще и получит преимущество своего поля. «Нерадзурри» не брали этот трофей аж с 2010 года. А вот «Ювентус» - действующий обладатель, год назад он оказался сильнее «Лацио».

На стороне «старой синьоры» очные встречи. В 12 предыдущих матчах туринцы проиграли «Интеру» лишь однажды. Вот только в последнее время баланс сил изменился. В октябре «Ювентус» ушел от поражения только благодаря пенальти на 89-й минуте. Подопечные Симоне Индзаги с тех пор только добавили. Восемь побед на внутренней арене подряд и чистое первое место в Серии А. Букмекер Winline предлагает заключить пари на девятый успех «Интера» кряду за 1.81.

Подопечные Массимилиано Аллегри не проигрывают на протяжении восьми встреч. Однако из серьезных соперников на этом отрезке стоит выделить разве что «Наполи» (1:1) и «Рому» (4:3). С римлянами пришлось проявить характер и удерживать победу в меньшинстве. Хватит ли сил и эмоций после столь тяжелой победы - большой вопрос.

Параллельно в Италии продолжаются матчи национального Кубка. Один из сюжетов резко выделяется на общем фоне - Андрей Шевченко впервые выйдет на стадион «Сан-Сиро» в качестве тренера команды-соперника. Пока у его «Дженоа» все валится из рук - одна победа за два месяца, над «Салернитаной» в Кубке Италии (1:0). В Серии А гордиться нечем - три очка в девяти турах.

С «Миланом» генуэзцы в нынешнем сезоне уже пересекались. Это было уже после назначения Шевченко, но на своем поле. Хорошего оказалось мало - 0:2 к перерыву, 0:3 к финальному свистку. Сделать ставку на еще одну победу «россонери» всухую можно с коэффициентом 1.89.

Теперь вы знаете больше о главных событиях ближайших дней. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, Winline дарит 1000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.