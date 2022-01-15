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Спорт

Битва против Норвегии: Россия играет второй матч на Евро. LIVE

Мужской ЧЕ по гандболу. Норвегия — Россия. ОНЛАЙН

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Во втором матче на чемпионате Европы по гандболу мужская сборная России играет против команды Норвегии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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22:15

Здравствуйте, уважаемые любители гандбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура чемпионата Европы между сборными Норвегии и России. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

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