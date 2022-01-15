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Спорт

«Спаивал и шантажировал». Что грозит игроку «Локомотива» за изнасилование ребенка

Американский хоккеист Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки

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Рид Буше

Рид Буше

hclokomotiv.ru
Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Ярославль Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки, это произошло в 2011 году. Вынесение приговора по делу Буше назначено на 31 января.

В декабре 2021-го Буше в суде рассказал о совершенном преступлении сексуального характера. Изначально американская прокуратура предъявила хоккеисту обвинение, за которое предусмотрено наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Но затем характер обвинения был смягчен, поскольку Рид пошел на сотрудничество с правоохранительными органами и во всем признался.

В результате, судья разрешил Буше подать заявление о смягчении обвинения и согласился приговорить его без предварительного тюремного заключения в соответствии с законом NYTA (позволяет уйти от судимости в случае успешного прохождения испытательного срока). Мотивация суда: с момента преступления прошло 10 лет, плюс в тот момент самому хоккеисту было 17 лет.

Дело не появится в открытом доступе, если Буше успешно отбудет испытательный срок. Но в случае правонарушений за время этого срока, Буше может отправиться в тюрьму на 15 лет.

Произошло это преступление, когда Буше выступал в системе подготовки американских хоккеистов и жил в частной семье. Потерпевшая девочка была как раз из этой семьи. Она рассказала, что спортсмен сначала спаивал ее, а потом шантажировал тем, что опубликует сделанные фото и видео и принуждал к сексуальным действиям.

Позиция суда расходится с позицией потерпевшей от Буше девочки, которая хочет, чтобы хоккеиста посадили в тюрьму, но считает наказание в 25 лет лишения свободы слишком жестоким.

Вынесение приговора по делу Буше назначено на 31 января.

Агент Буше Алеша Пилко отказался комментировать ситуацию. Молчит на эту тему и сам хоккеист.

В прошлом сезон Буше в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина, сейчас он перешел в «Локомотив» и имеет контракт в 75 миллионов рублей за сезон.

Сейчас Буше находится в расположении клуба.

«Буше тренируется в основном составе команды. Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет», — приводит слова пресс-службы клуба «РИА Новости Спорт».

Буше был одним из кандидатов в олимпийскую сборную США, после того как стало ясно, что игроков НХЛ в Пекине не будет. Специалисты долго гадали, почему тренерский штаб решил обойтись без Рида, теперь это стало понятно.

Так в состав сборной Канады не попал форвард Джейк Виртанен, против которого также ведется расследования по обвинениям в сексуальных домогательствах. Вне Олимпиады останется экс-партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» Брендан Лайпсик, который позволил себе резкие высказывания как в адрес жен своих партнеров по команде, так и женщин в целом. После чего клуб выставил игрока на трансфер.

Виртанен и Лайпсик сейчас играют в КХЛ соответственно за «Спартак» и магнитогорский «Металлург».

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