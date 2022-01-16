Шоу российского фигурного катания: показательные выступления на ЧЕ. LIVE

Вновь Чудо-женщина на арене — Катя представила свой номер под музыку из фильма про эту героиню. Правда, в отличие от Трусовой, костюм у Кураковой был более строгим. Она заняла пятое место среди одиночниц.
Следующая участница — еще одна россиянка, представляющая другую страну: Екатерина Куракова, выступающая за Польшу.
Словно не в шоу участвует Андрей, а продолжает соревноваться — лиричный и вместе с тем динамичный номер с хорошими прыжками у него получился. Под заглавную тему из «Юноны и Авось» он показал, что должен был занимать место выше итогового четвертого.
А теперь на льду российский дуэт — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они исполняют прокат под песню I wanna be loved by you и кавер-версию на нетленку Hit the road Jack от Pentatonix.
Очень трогательный номер под песню Наргиз «Нежность» исполнила Рябова. В состязаниях одиночниц она стала шестой — впрочем, учитывая космические результаты представительниц России, это безусловное достижение. Сквозь боль и слезы Катя добилась этого результата и сполна заслужила овации и признание болельщиков.
Начинает выступление Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан. Накануне ее произвольная программа никого не оставила равнодушным.
Вот так завели ребята публику. Классику французского шансона внезапно сменила классика клубная: I like to move it. Сбросив скромные и неказистые наряды, отсылающие к началу ХХ века, они остались в ярких и современных костюмах и устроили красивое и динамичное шоу.
Следующий номер: французский танцевальный дуэт Евгения Лопарева — Жоффрей Бриссо. Саундтрек — «Жизнь в розовом цвете» несравненной Эдит Пиаф.
Спокойный и уверенный прокат в исполнении немцев. Пусть вас, кстати, не удивляет, что в показательных выступлениях участвуют не только чемпионы и медалисты. По большому счету, подбор участников остается на усмотрение организаторов.
Теперь выходят на площадку представители парного катания. Это занявший восьмое место немецкий дуэт Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт.
Мощный и динамичный прокат выдала Александра, даже несмотря на показательный статус выступления. Напомним, накануне она завоевала бронзу европейского первенства. В произвольной программе из запланированных пяти квадов ей удались три.
На льду Русская ракета — Александра Трусова! Для своего выступления она выбрала образ Чудо-женщины.
Завершили прибалты свой прокат. Отметим, что это показательные выступления, которые не требуют от участников исполнения сложных элементов. Скорее, это яркое и радостное шоу, подводящее итог турнира. И ощущение праздника действительно есть — зрители на трибунах искренне приветствуют всех участников.
Яркий и зажигательный номер показал Женя, трибуны овациями его приветствуют. Семененко стал пятым в состязаниях одиночников.
Евгений Семененко на льду, он исполнит свой номер под попурри из песен южнокорейского поп-проекта Tomorrow X Together.
Открыла показательные выступления Эва-Лотта, которая среди одиночниц заняла 11-е место. Несмотря на это, она претендует на единственную квоту для Эстонии на Олимпийские игры-2022.
А откроет программу показательных выступлений хозяйка льда, представительница Эстонии Эва-Лотта Кийбус. Считанные минуты остаются до ее выхода.
Сегодня мы увидим 26 номеров, и в показательных выступлениях примут участие все представители России. Под номером 2 на лед выйдет Евгений Семененко, далее: 4 — Александра Трусова, 9 — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, 10 — Андрей Мозалев. Вот номера россиян во втором отделении: 15 — Диана Дэвис и Глеб Смолкин, 17 — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, 18 — Анна Щербакова, 20 — Александра Степанова и Иван Букин, 23 — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 24 — Марк Кондратюк, 25 — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, 26 — Камила Валиева.
С удовольствием напомним, что во всех видах соревнований золотые медали остались за россиянами, при этом среди спортивных пар и одиночниц пьедестал оказался полностью российским.