Не фоне победной эстафеты: Логинов выиграл серебро пасьюта на Кубке мира. LIVE

17:25

Итак, за несколько недель до старта Олимпийских игр эта гонка внушает весомый оптимизм в выступление российских спортсменов. Александр Логинов поднялся на второй личный подиум в этом сезоне, практически блестяще проведя свою стрельбу, допустив лишь один промах. Очень хорош был и Максим Цветков, и если бы не два смазанных выстрела на заключительной стойке, мог бы бороться за медали.