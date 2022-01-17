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Спорт

Старт Карацева в Австралии: россиянин играет против Мунара. LIVE

Australian Open. 1-й круг. Мунар (Испания) — Карацев (Россия). ОНЛАЙН

В матче первого круга Australian Open россиянин Аслан Карацев играет с испанцем Хауме Мунаром. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:43

Забирает гейм на своей подаче испанский теннисист. Равная игра пока что, присматриваются друг к другу соперники. 1:1.

11:42

40:30. Невынужденная ошибка справа у Мунара.

11:41

30:15. Достаточно неплохо на своей подаче работает испанец.

11:40

15:15. С форхэнда забивает Аслан.

11:39

Второй гейм, поехали! 15:0, теряет очко Аслан из-за вынужденной ошибки справа.

11:38

В достаточно ровной борьбе прошел первый гейм первого сета, но забрал-таки Аслан его! Важное хорошее начало в матче. 1:0.

11:30

Должен был начать поединок не раньше, чем закончат играть София Кенин и Мэдисон Кис, но случились изменения в расписании, поэтому начинаем!

11:30

Доброе утро, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Australian Open, в котором россиянин Аслан Карацев сыграет с испанцем Хауме Мунаром.

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