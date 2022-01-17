Старт Карацева в Австралии: россиянин играет против Мунара. LIVE

В матче первого круга Australian Open россиянин Аслан Карацев играет с испанцем Хауме Мунаром. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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11:43
Забирает гейм на своей подаче испанский теннисист. Равная игра пока что, присматриваются друг к другу соперники. 1:1.
11:42
40:30. Невынужденная ошибка справа у Мунара.
11:41
30:15. Достаточно неплохо на своей подаче работает испанец.
11:40
15:15. С форхэнда забивает Аслан.
11:39
Второй гейм, поехали! 15:0, теряет очко Аслан из-за вынужденной ошибки справа.
11:38
В достаточно ровной борьбе прошел первый гейм первого сета, но забрал-таки Аслан его! Важное хорошее начало в матче. 1:0.
11:30
Должен был начать поединок не раньше, чем закончат играть София Кенин и Мэдисон Кис, но случились изменения в расписании, поэтому начинаем!
11:30
Доброе утро, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Australian Open, в котором россиянин Аслан Карацев сыграет с испанцем Хауме Мунаром.
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