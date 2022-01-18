Начать с победы: Рублев против Маджера. LIVE

Свой первый матч на Australian Open — 2022 проводит россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
06:04
Не попадает Маджер — 30:40, брейк-пойнт у Андрея!
06:04
Двойная ошибка — 30:30.
06:03
Не повезло Рублеву. Принял в трос, и мяч в аут свалился — 30:15.
06:03
Ответ с подачи — 15:15.
06:02
Какой приемище от Рублева — 0:15!
06:01
Два подряд очка с подачи — 2:1.
06:00
Аут от Маджера — 30:15.
06:00
Явно намерен бороться Маджер, но что сделаешь с эйсом по линии? 15:15.
05:59
Классно переигрывает Маджер россиянина в первом розыгрыше на подаче Андрея — 0:15.
05:59
Еще эйс — 1:1. Хороший гейм от Маджера.
05:58
Очко с подачи вдобавок — 40:15.
05:58
И эйс — 30:15.
05:58
Агрессивен Андрей на второй подаче Маджера, но итальянец смог в розыгрыше в самый угол корта перевести. Красиво — 15:15.
05:57
Отличный прием навылет от Рублева — 0:15.
05:56
Эйс. Сам себе придумал проблемы Андрей, но сам же их уверенно и решил — 1:0.
05:56
Очко с подачи — больше.
05:56
Первую принимает итальянец, но уже второй мощный удар не может вернуть в корт — 40:40.
05:55
Один очень легко отыгрывает Андрей — 30:40, еще брейк-пойнт.
05:55
Двойная ошибка — 15:40. Двойной брейк-пойнт у Маджера. Рублев нервничает.
05:54
Классно Маджер действует после приема второй подачи. В итоге выходит к сетке и гасит свечу, которой Рублев пытался его обвести — 15:30.
05:53
Навязал Джанлука борьбу, и в итоге Андрей догонял мяч и не попал — 15:15.
05:52
Рублев выходит на подачу в начале третьей партии и не попадает первым мячом. Но это не мешает ему быстро выбить Маджера из корта в розыгрыше со второй и аккуратно уложить мяч в свободное пространство — 15:0.
05:51
По всем статьям Рублев переигрывает своего соперника сегодня пока. О чем тут говорить — меньше получаса длилась вторая партия!
05:50
И снова двойная — 6:2, второй сет за Андреем.
05:50
Двойная ошибка — меньше, третий сетбол.
05:50
Отыгрывает подачей — 40:40.
05:49
Не попадает с приема второй подачи россиянин — 30:40, второй сет-пойнт.
05:49
А теперь первого мяча нет, и под прессом Рублева Маджер быстро бьет в сетку — 15:40, два сет-пойнта на чужой подаче у Андрея.
05:48
Первая подача приходит на выручку — 15:30.
05:48
Нет первого мяча, а с атаками Андрея после второго оппонент справиться не может — 0:30.
05:47
И подачу соперника россиянин начинает удачнее — 0:15.
05:46
И два эйса подряд — 5:2. Будут новые мячи.
05:45
Маджер принял вторую подачу, повел розыгрыш в атаке, но завершил неточным смэшем с хафкорта из не очень удобного положения — 30:0.
05:44
И после второй подачи Андрея не справляется с его мощью соперник — 15:0.
05:44
Хотел еще один эйс положить Джанлука, но не попал, а после второй подачи россиянин его опять переиграл — 4:2, и во втором сете повел Рублев с брейком.
05:43
Эйс — 30:40, еще брейк-пойнт есть у Рублева.
05:42
И снова давит Рублев после приема. Пытается слайсом положить мяч в корт Маджер, но не попадает — 15:40, двойной брейк-пойнт!
05:41
На мощь Маджера Рублев отвечает своей. В итоге силовой розыгрыш увидели зрители. Он был продолжительным и закончился смэшем россиянина у сетки. 28 ударов — 15:30.
05:41
Опять Андрей хорош, но еще и точен — 15:15.
05:40
Маджер летит к сетке с первой подачи, атакует, но едва не проигрывает очко. Чуточку не попадает Рублев в заднюю линию — 15:0.
05:39
И подачей завершает гейм Андрей — 3:2.
05:38
Но и после второй Рублев здорово атакует — 40:15.
05:38
С первой подачей россиянина Маджер не справляется — 30:15.
05:37
Ох, Рублев после приема с хафкорта пробивал виннерс с форхенда, но попал чуточку в коридор — 15:15.
05:37
Не справляется Маджер с напором соперника — 15:0.
05:37
И очко с мощной подачи — 2:2.
05:36
Эйс — 40:15.
05:36
Шикарный прием навылет — 30:15.
05:35
А теперь вторую не принимает по длине — 30:0.
05:35
В сетку попадает Рублев в коротком розыгрыше после первой подачи итальянца — 15:0.
05:33
Но шанса зацепиться не возникает — 2:1.
05:33
Мощно играет от задней линии Маджер после второй подачи Андрея и в итоге забивает виннерс — 40:15.
05:32
Забирает Рублев очко подачей и тут же выжимает ошибку соперника в коротком розыгрыше — 40:0.
05:32
Завязывается обмен ударами на подаче Рублева, но итальянец в итоге не попадает и что-то громко спрашивает у своего бокса. Явно недоволен игрой — 15:0.
05:31
Под ноль забирает первый гейм — 1:1.
05:31
Еще один быстро выигранный мяч за Джанлукой — 40:0.
05:30
Уверенно и быстро начинает первый гейм на своей подаче во втором сете Маджер — 30:0.
05:29
Не проходит первая, но и вторая хороша — 1:0.
05:28
А теперь в сетку попадает Андрей в коротком розыгрыше — 40:15.
05:28
Переигрывает Рублев оппонента, забивая у сетки — 40:0.
05:27
Эйс — 30:0.
05:27
Рублев подает на старте второй партии и забирает очко с подачи — 15:0.
05:26
Пока все очень просто для Рублева складывается. Маджер мощно начал, но быстро проиграл свою подачу. Правда, затем был обратный брейк, но после него итальянец смог еще только раз удержать свою подачу, отдав в концовке партии россиянину четыре гейма подряд.
05:25
В ноги принимает первую подачу Рублев, и Маджер не поднимает над кортом — 6:3, первый сет за Андреем.
05:24
Снова нет первой подачи, а с приема второй Рублев становится хозяином положения — меньше, первый в матче сет-пойнт у россиянина!
05:24
Не проходит первая, и Джанлука вторым ударом после приема Рублева не попадает в корт — 40:40.
05:24
И еще очко с подачи — 40:30.
05:23
А вот в розыгрыше со второй подачи Рублев ставит Маджера в безвыходное положение довольно быстро — 30:30.
05:23
И снова эйс — 30:15.
05:23
А теперь не попадает итальянец в корт в обмене ударами — 15:15.
05:22
Эйс от Маджера — 15:0.
05:21
Безошибочный гейм проводит Андрей — 5:3.
05:21
Легко разводит соперника и мяч по разным сторонам россиянин после классной первой подачи — 40:0.
05:2
Пытается Маджер атаковать второй мяч на подаче Андрея, но оказывается в обороне, так россиянин еще и шикарную линию с форхенда дает — 30:0.
05:20
Уверенно начинает свою подачу Рублев — 15:0.
05:18
Нет первой подачи. Вторая неприятная, и после приема Андрея Маджер решает сразу же атаковать по прямой двуручным бэкхендом. Это ошибка, потому что мяч летит в сетку — 4:3, россиянин снова повел с брейком.
05:18
И снова быстрый аут по длине у итальянца — меньше, брейк-пойнт у Рублева!
05:17
В аут бьет Маджер вторым ударом после подачи — 40:40.
05:17
А вот тут Андрей был хорош в обмене ударами — 40:30.
05:16
Еще очко за Маджером — 40:15.
05:16
С трудом принимает Рублев первую, но итальянец возвращает в ту же точку, ловя россиянина на противоходе — 30:15.
05:15
Двойная ошибка — 15:15.
05:15
Не проходит у Маджера первая, а в розыгрыше после второй ошибается Рублев — 15:0.
05:14
Подачей забирает еще очко Рублев — 3:3.
05:13
Отличная вторая подача — 40:15.
05:13
Не попадает Маджер в заднюю линию в обмене ударами. Невынужденная ошибка — 30:15.
05:12
А вот здесь все четко делает Андрей, создавая себе пространство и забивая форхендом по прямой в открытый корт — 15:15.
05:12
Не попадает Рублев первой подачей, и это становится ошибкой, поскольку Маджер в розыгрыше со второй давит и успешно — 0:15.
05:10
И снова Маджер неудобно подает вторую, быстро выигрывая розыгрыш после попадания Рублева в сетку — 2:3.
05:09
Высоко отскакивает мяч после второй подачи Маджера, Рублев с трудом принимает, оказывается в трудном положении и не справляется со следующим ударом — 40:30.
05:09
Эйс — 30:30.
05:08
Атакует с первой подачи итальянец и быстро забивает с лета у сетки — 15:30.
05:08
Снова Рублев агрессивен на приеме, ставит оппонента в неудобное положение глубоким слайсом, и Маджер не попадает в корт — 0:30.
05:07
Укоротил Маджер после приема Андрея, но это было ошибкой — Рублев догнал и забил мимо соперника. 0:15.
05:06
Шикарнейший кросс навылет от итальянца — 2:2, есть обратный брейк.
05:06
Ошибается Маджер по длине в обмене ударами с задней линии — 15:40, еще два брейк-пойнта.
05:05
Не прошел первый мяч, а после второго Маджер опять завязал борьбу, забрал инициативу и в итоге продавил россиянина мощью — 0:40, три шанса на обратный брейк.
05:05
Двойная ошибка — 0:30.
05:04
На подачу вышел Рублев, но Маджер провел агрессивный розыгрыш с приема, в итоге выскочил к сетке, заставил Андрея обводить, и тот не попал — 0:15.
05:02
Отличный прием Рублева, и Маджер снова не справляется в розыгрыше — 2:1, с брейком сразу же повел россиянин!
05:01
И снова россиянин переигрывает оппонента в завязавшемся обмене ударами — 30:40, первый брейк-пойнт.
05:01
Хорош Рублев и на приеме, и в размене ударами — 30:30.
05:00
Еще очко с подачи забирает итальянец — 30:15.
04:59
Маджер отыгрывается подачей — 15:15.
04:59
Отличный прием от россиянина — 0:15.
04:58
Под ноль берет гейм Рублев — 1:1.
04:58
Еще очуко с подачи — 40:0.
04:57
Уверенно начинает свою подачу и Андрей, забирая два первых мяча — 30:0.
04:56
Затяжной получился розыгрыш, но закончился успешно для Джанлуки, который удержал свою подачу на старте матча — 0:1.
04:56
Отыгрывает Андрей один мяч с приема — 40:15.
04:55
Пока все уверенно — 40:0.
04:55
И еще один мяч за итальянцем — 30:0.
04:54
Выигрывает первый мяч на своей подаче Маджер — 15:0.
04:52
Первым подавать будет Маджер.
04:48
Начали четырехминутную разминку Рублев и Маджер.
04:45
На разминку выходят теннисисты.
04:40
Наш матч по расписанию значится вторым запуском на второй по значимости корте теннисного центра в Мельбурне — Margaret Court Arena. В первой по расписанию встрече шведка Ребекка Петерсон только что справилась с сопротивлением вернувшейся в тур и получившей wild card австралийке Дарьи Савилль (Гавриловой) — 6:2, 6:3. Так что скоро и Рублев с Маджером начнут.
04:35
24-летний Рублев является пятой ракеткой мира и одним из фаворитов турнира. 27-летний Маджер занимает 63-е место в рейтинге АТР. Соперники никогда не встречались друг с другом раньше.
04:30
Свой турнирный путь на Australian Open начинает Андрей Рублев. И в первом круге он встречается с итальянцем Джандукой Маджером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях