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Спорт

Рублев сражается с Беранкисом на Australian Open. LIVE

Теннис. Australian Open. 2-й круг. Рублев (Россия) — Беранкис (Литва). ОНЛАЙН

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Россиянин Андрей Рублев играет во втором круге Australian Open — 2022 против литовца Ричардаса Беранкиса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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04:04

И прием в аут — 2:0.

04:03

Рублев выходит к сетке и классно ударами с лета справляется с перспективными атаками соперника — 40:30.

04:03

А вот тут прием есть, и еще какой — 30:30.

04:02

Нет приема — 30:15.

04:02

Мощью берет свое в розыгрыше после второй подачи Рублев. Красивый диагональный виннерс с форхенда — 15:15.

04:01

Не попадает Андрей — 0:15.

04:01

И еще аут от Рикардаса — 1:0, сразу же брейк делает Андрей во второй партии!

04:00

В сетку после приема Рублева пробивает литовец — 15:40, двойной брейк-пойнт.

04:00

Здесь хорошая подача — 15:30.

03:59

Еще ошибка от Беранкиса — 0:30.

03:58

Беранкис вышел на подачу, не попал первым мячом, нарвался на давление россиянина и в итоге пробил в сетку — 0:15.

03:57

Не все получалось у Рублева в первой партии, но выиграл он ее достаточно уверенно. Быстро взял чужую подачу, имел еще брейк-пойнты, а сам довольно спокойно удерживал свои геймы.

03:56

Рублев давит, и в итоге литовец не попадает в корт по длине — 6:3.

03:56

Мощнейший удар Рублева под заднюю линию — 40:0, тройной сет-пойнт!

03:55

Форхендом в розыгрыше после второй подачи берет очко россиянин — 30:0.

03:55

Быстро забирает первый мяч Андрей — 15:0.

03:54

Отличная подача — 5:4. Сейчас Рублев выйдет подавать на партию.

03:52

И снова было хорошее положение в розыгрыше у Андрея, но он не попал — 40:30.

03:52

Второй подачей забирает очко Беранкис — 30:30.

03:51

А вот тут уже Андрей неточен, пытаясь сыграть навылет и заработать три сетбола на чужой подаче — 15:30.

03:51

Ошибается Рикардас — 0:30.

03:50

Рублев хорошо принимает, а в финале розыгрыша выходит к сетке и уверенно укорачивает — 0:15.

03:49

И очко с подачи — 5:3.

03:49

А тут уже прием — 40:30.

03:49

Еще одна хорошая подача — 40:15.

03:48

Литовец хорош на приеме, но Рублев тут же отвечает эйсом — 30:15.

03:47

Не попадает в заднюю линию Беранкис с приема. Проверяет, но автоматический hawk-eye не подводит, причем аут был большим — 15:0.

03:45

Дожимает все же этот гейм Беранкис — 4:3. Рублев будет подавать новыми мячами.

03:44

Выходит литовец на хафкорт и забивает форхендом — больше.

03:44

В самую заднюю линию попадает россиянин — ровно.

03:43

Выбегает Беранкис к сетке в красивом розыгрыше и обманывает Андрея ударом с лета — больше.

03:42

А теперь в сетку под давлением бьет россиянин — ровно.

03:42

Приемом брейковый мяч зарабатывает Андрей — меньше.

03:41

Трос помогает Андрею пробить навылет. Он извиняется — 40:40.

03:41

Отменный прием от Рублева — 40:30.

03:40

А Беранкис берет еще один мяч подачей — 40:15.

03:40

Аут от Рублева — 30:15. Недоволен Андрей своими промахами и попаданиями соперника. Много чего говорит, обращаясь к своему боксу.

03:39

Очко с подачи — 15:15.

03:39

С ошибки начинает свой гейм Беранкис — 0:15.

03:38

Отменным бэкхендом все-таки забирает свою подачу Рублев — 4:2.

03:37

Гонял оппонента по корту Рублев, Беранкис вроде выстоял и выровнял игру, но затем форхендом дал в коридор — больше.

03:38

Опять подключает свой шикарный бэкхенд по линии с приема Рикардас. На этот раз Андрей добегает, но все равно не попадает — 40:40.

03:36

Мощная подача и смэш вторым ударом. Беранкис достает, но не поднимает — 40:30.

03:36

Навылет принимает Рикардас бэкхендом — 30:30.

03:35

Слева налево играли соперники, пока Беранкис не попал в трос. Дальше Рублев стал переводить, меняя направления. У литовца был еще один трос, и следующим ударом он уже в сетку сыграл — 30:15.

03:34

Хорошо принял Беранкис и гонял Андрея по корту. В итоге россиянин не попал по длине — 15:15.

03:34

Отличная подача от Рублева — 15:0.

03:32

Отменным бэкхендом по линии забирает гейм литовец — 3:2.

03:32

И еще раз в аут принимает Андрей — больше.

03:31

Аут с приема — 40:40.

03:31

Нет первого мяча, а в розыгрыше после второй подачи Андрей вторым же ударом пробивает классный виннерс с форхенда — 30:40, брейк-пойнт.

03:30

Подачей отыгрывается литовец — 30:30.

03:30

И еще одной ошибки соперника дожидается Андрей. Причем дожидается довольно быстро — 15:30.

03:29

Рублев с трудом принял подачу, и Беранкис бил с хафкорта навылет, но не попал в корт — 15:15.

03:29

Аут в коротком розыгрыше от россиянина — 15:0.

03:28

Очком с подачи же победно завершает гейм Рублев — 3:1.

03:2

Ничего дважды подряд не может сделать на приеме Беранкис. Во второй раз вообще эйс — 40:15.

03:27

Хорош Андрей в розыгрыше — 15:15.

03:27

В аут играет Рублев после приема соперника — 0:15.

03:25

Агрессивен на приеме и в розыгрыше Андрей, но не попадает по длине в угол корта в итоге — 2:1.

03:24

Тут в сетку Рублев играет в коротком розыгрыше — 40:30.

03:24

Навылет принимает по линии вторую подачу Рикардаса Андрей — 30:30.

03:23

К сетке пошел Беранкис и забрал розыгрыш — 30:15.

03:23

Своим первым в матче эйсом отвечает — 15:15.

03:22

Опять литовец в розыгрыше ничего не может противопоставить сопернику, даже после своей подачи — 0:15.

03:22

Эйсом заканчивает гейм на своей подаче россиянин — 2:0.

03:21

Двойная ошибка теперь от Андрея — 40:15.

03:21

В аут принимает Беранкис — 40:0.

03:20

Долгий обмен ударами, в конце которого в сетку снова пробивает Рикардас — 30:0.

03:19

Рублев выходит на подачу, подает вторым мячом, а Беранкис принимает в сетку — 15:0.

03:18

И двойной ошибкой завершает первый в матче гейм литовец — 1:0.

03:18

Беранкис пытался выйти вперед, но попал в сетку — меньше, еще брейк-пойнт у Андрея.

03:17

Классное давление от Беранкиса, и Рублев не попадает в корт свечкой из обороны — 40:40.

03:16

В аут пробивает Рублев в размене ударами после второй подачи соперника — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

03:15

Агрессивно принимает вторую подачу Рублев и вскоре забивает виннерс с форхенда — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу же.

03:14

Двойная ошибка — 15:30.

03:14

На этот раз подал первым мячом, сходил на хафкорт, потом отскочил назад и пробил красивый виннерс по линии Рикардас — 15:15.

03:13

Первая подача не прошла у литовца, со второй начался розыгрыш, но Беранкис быстро не попал — 0:15.

03:12

Начинается матч. На подачу выходит Рикардас Беранкис, так как выигравший жеребьевку Андрей Рублев выбрал прием.

03:07

Начинается разминка на Kia Arena.

03:05

Рублев в первом круге без проблем разобрался с итальянцем Джанлукой Маджером — 6:2, 6:2, 6:3. Беранкис же выиграл настоящий триллер у испанца Роберто Карбальеса-Баэна — 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4.

03:00

Между собой на уровне тура они встречались только однажды. В 2019 году в 1/8 финала St. Petersburg Open россиянин был сильнее в трех партиях — 6:4, 6:7 (5-7), 6:1.

Правда, в далеком 2014 году был еще один матч на в четвертьфинале на Челленджере в Астане, и там победил Беранкис — 6:3, 7:5.

02:55

Андрей Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге АТР и является явным фаворитом встречи. Литовец Рикардас Беранкис только 93-я ракетка мира.

02:50

В матче второго круга Australian Open россиянин Андрей Рублев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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