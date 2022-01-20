Рублев сражается с Беранкисом на Australian Open. LIVE

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Между собой на уровне тура они встречались только однажды. В 2019 году в 1/8 финала St. Petersburg Open россиянин был сильнее в трех партиях — 6:4, 6:7 (5-7), 6:1.

Правда, в далеком 2014 году был еще один матч на в четвертьфинале на Челленджере в Астане, и там победил Беранкис — 6:3, 7:5.