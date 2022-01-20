20 января 2022, 02:49
Спорт
Рублев сражается с Беранкисом на Australian Open. LIVE
Россиянин Андрей Рублев играет во втором круге Australian Open — 2022 против литовца Ричардаса Беранкиса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
04:03
Рублев выходит к сетке и классно ударами с лета справляется с перспективными атаками соперника — 40:30.
04:03
А вот тут прием есть, и еще какой — 30:30.
04:02
Мощью берет свое в розыгрыше после второй подачи Рублев. Красивый диагональный виннерс с форхенда — 15:15.
04:01
Не попадает Андрей — 0:15.
04:01
И еще аут от Рикардаса —
1:0, сразу же брейк делает Андрей во второй партии!
04:00
В сетку после приема Рублева пробивает литовец — 15:40,
двойной брейк-пойнт.
04:00
Здесь хорошая подача — 15:30.
03:59
Еще ошибка от Беранкиса — 0:30.
03:58
Беранкис вышел на подачу, не попал первым мячом, нарвался на давление россиянина и в итоге пробил в сетку — 0:15.
03:57
Не все получалось у Рублева в первой партии, но выиграл он ее достаточно уверенно. Быстро взял чужую подачу, имел еще брейк-пойнты, а сам довольно спокойно удерживал свои геймы.
03:56
Рублев давит, и в итоге литовец не попадает в корт по длине —
6:3.
03:56
Мощнейший удар Рублева под заднюю линию — 40:0,
тройной сет-пойнт!
03:55
Форхендом в розыгрыше после второй подачи берет очко россиянин — 30:0.
03:55
Быстро забирает первый мяч Андрей — 15:0.
03:54
Отличная подача —
5:4. Сейчас Рублев выйдет подавать на партию.
03:52
И снова было хорошее положение в розыгрыше у Андрея, но он не попал — 40:30.
03:52
Второй подачей забирает очко Беранкис — 30:30.
03:51
А вот тут уже Андрей неточен, пытаясь сыграть навылет и заработать три сетбола на чужой подаче — 15:30.
03:51
Ошибается Рикардас — 0:30.
03:50
Рублев хорошо принимает, а в финале розыгрыша выходит к сетке и уверенно укорачивает — 0:15.
03:49
Еще одна хорошая подача — 40:15.
03:48
Литовец хорош на приеме, но Рублев тут же отвечает эйсом — 30:15.
03:47
Не попадает в заднюю линию Беранкис с приема. Проверяет, но автоматический hawk-eye не подводит, причем аут был большим — 15:0.
03:45
Дожимает все же этот гейм Беранкис —
4:3. Рублев будет подавать новыми мячами.
03:44
Выходит литовец на хафкорт и забивает форхендом — больше.
03:44
В самую заднюю линию попадает россиянин — ровно.
03:43
Выбегает Беранкис к сетке в красивом розыгрыше и обманывает Андрея ударом с лета — больше.
03:42
А теперь в сетку под давлением бьет россиянин — ровно.
03:42
Приемом
брейковый мяч зарабатывает Андрей — меньше.
03:41
Трос помогает Андрею пробить навылет. Он извиняется — 40:40.
03:41
Отменный прием от Рублева — 40:30.
03:40
А Беранкис берет еще один мяч подачей — 40:15.
03:40
Аут от Рублева — 30:15. Недоволен Андрей своими промахами и попаданиями соперника. Много чего говорит, обращаясь к своему боксу.
03:39
С ошибки начинает свой гейм Беранкис — 0:15.
03:38
Отменным бэкхендом все-таки забирает свою подачу Рублев —
4:2.
03:37
Гонял оппонента по корту Рублев, Беранкис вроде выстоял и выровнял игру, но затем форхендом дал в коридор — больше.
03:38
Опять подключает свой шикарный бэкхенд по линии с приема Рикардас. На этот раз Андрей добегает, но все равно не попадает — 40:40.
03:36
Мощная подача и смэш вторым ударом. Беранкис достает, но не поднимает — 40:30.
03:36
Навылет принимает Рикардас бэкхендом — 30:30.
03:35
Слева налево играли соперники, пока Беранкис не попал в трос. Дальше Рублев стал переводить, меняя направления. У литовца был еще один трос, и следующим ударом он уже в сетку сыграл — 30:15.
03:34
Хорошо принял Беранкис и гонял Андрея по корту. В итоге россиянин не попал по длине — 15:15.
03:34
Отличная подача от Рублева — 15:0.
03:32
Отменным бэкхендом по линии забирает гейм литовец —
3:2.
03:32
И еще раз в аут принимает Андрей — больше.
03:31
Нет первого мяча, а в розыгрыше после второй подачи Андрей вторым же ударом пробивает классный виннерс с форхенда — 30:40,
брейк-пойнт.
03:30
Подачей отыгрывается литовец — 30:30.
03:30
И еще одной ошибки соперника дожидается Андрей. Причем дожидается довольно быстро — 15:30.
03:29
Рублев с трудом принял подачу, и Беранкис бил с хафкорта навылет, но не попал в корт — 15:15.
03:29
Аут в коротком розыгрыше от россиянина — 15:0.
03:28
Очком с подачи же победно завершает гейм Рублев —
3:1.
03:2
Ничего дважды подряд не может сделать на приеме Беранкис. Во второй раз вообще эйс — 40:15.
03:27
Хорош Андрей в розыгрыше — 15:15.
03:27
В аут играет Рублев после приема соперника — 0:15.
03:25
Агрессивен на приеме и в розыгрыше Андрей, но не попадает по длине в угол корта в итоге —
2:1.
03:24
Тут в сетку Рублев играет в коротком розыгрыше — 40:30.
03:24
Навылет принимает по линии вторую подачу Рикардаса Андрей — 30:30.
03:23
К сетке пошел Беранкис и забрал розыгрыш — 30:15.
03:23
Своим первым в матче эйсом отвечает — 15:15.
03:22
Опять литовец в розыгрыше ничего не может противопоставить сопернику, даже после своей подачи — 0:15.
03:22
Эйсом заканчивает гейм на своей подаче россиянин —
2:0.
03:21
Двойная ошибка теперь от Андрея — 40:15.
03:21
В аут принимает Беранкис — 40:0.
03:20
Долгий обмен ударами, в конце которого в сетку снова пробивает Рикардас — 30:0.
03:19
Рублев выходит на подачу, подает вторым мячом, а Беранкис принимает в сетку — 15:0.
03:18
И двойной ошибкой завершает первый в матче гейм литовец —
1:0.
03:18
Беранкис пытался выйти вперед, но попал в сетку — меньше,
еще брейк-пойнт у Андрея.
03:17
Классное давление от Беранкиса, и Рублев не попадает в корт свечкой из обороны — 40:40.
03:16
В аут пробивает Рублев в размене ударами после второй подачи соперника — 30:40,
есть еще брейк-пойнт.
03:15
Агрессивно принимает вторую подачу Рублев и вскоре забивает виннерс с форхенда — 15:40,
двойной брейк-пойнт сразу же.
03:14
На этот раз подал первым мячом, сходил на хафкорт, потом отскочил назад и пробил красивый виннерс по линии Рикардас — 15:15.
03:13
Первая подача не прошла у литовца, со второй начался розыгрыш, но Беранкис быстро не попал — 0:15.
03:12
Начинается матч. На подачу выходит Рикардас Беранкис, так как выигравший жеребьевку Андрей Рублев выбрал прием.
03:07
Начинается разминка на Kia Arena.
03:05
Рублев в первом круге без проблем разобрался с итальянцем Джанлукой Маджером — 6:2, 6:2, 6:3. Беранкис же выиграл настоящий триллер у испанца Роберто Карбальеса-Баэна — 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4.
03:00
Между собой на уровне тура они встречались только однажды. В 2019 году в 1/8 финала St. Petersburg Open россиянин был сильнее в трех партиях — 6:4, 6:7 (5-7), 6:1.
Правда, в далеком 2014 году был еще один матч на в четвертьфинале на Челленджере в Астане, и там победил Беранкис — 6:3, 7:5.
02:55
Андрей Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге АТР и является явным фаворитом встречи. Литовец Рикардас Беранкис только 93-я ракетка мира.
02:50
В матче второго круга Australian Open россиянин Андрей Рублев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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