Россия бьется со шведами на чемпионате Европы. LIVE

Берет Киреев бросок Санделла, но был фол. И тут же быстро на Карлсбогора разыгрывают шведы — 8:10.
Лагерсгрем отправился на скамейку оштрафованных, и тут же шикарную комбинацию проводят россияне. Житников сыграл в угол на Корнева, а тот, вылетев вроде бы на бросок, вернул в центр, и Житников легко забросил — 8:9.
Едва перехват не совершил Санталов, но в итоге атака Швеции дошла до броска центрального Бергендаля — 7:9.
Шикарный бросок Ермакова — 7:8. А дальше вратари сделали по сейву после бросков Карлсбогора и Сороки.
Киреев отражает бросок ногой, но мяч остается у соперников из-за фола. Перехватывает Котов мяч и выводит Санталова один на один. Тот точен — 6:7.
Готфридссон хлестко бросает, но не попадает в створ. В атаке сборной России перекладина спасает шведские ворота, но там был фол. Мяч останется у нашей команды.
Не получается остановить юного Вальтера Кринтца, атаковавшего с подкруткой из правого угла — 4:7.
Классный дальний бросок Дмитрия Житникова — 3:5. Тут же шведы забивают в ответной атаке, но арбитры просматривают по видео, не приземлился ли Ванне до броска.
Отражает Киреев опасный бросок, но шведы забирают подбор, выводят на удар Ванне, и тот точен — 2:5.
Готфридссон ныряет и пробивает стелющимся ударом Виктора Киреева — 2:4. Так еще и Котов отправляется на две минуты на скамейку оштрафованных.
Казалось, уже ни к чему не приведет шведская атака, но Лагергрем удачно бросил с отскоком — 4:5. А вот бросок Андреева практически в упор тащит вратарь.
Останавливает дальний бросок Котова шведский голкипер, но и наши в защите здорово играют, а потом в позиционной атаке Санталов сравнивает счет — 2:2.
Неспешное начало в исполнении российской сборной. В итоге атака закончилась потерей, а в ответном выпаде Ванне вышел один на один и открыл счет — 0:1.
Россия здорово провела первый этап, выиграв все три матча, в том числе и у вышедшей вместе с ней во второй раунд Норвегии. Поэтому наша команда уже имеет два очка на старте этапа. У шведов ноль, потому что они вышли со второго места, уступив действующим чемпионам Европы испанцам. А еще у них была ничья с Чехией, так что «Тре крунур» оказались во втором этапе только по разнице мячей, причем с преимуществом всего в два гола над чехами. Но та ничья в зачет не идет, и шведская сборная сейчас будет биться изо всех сил. Самая титулованная команда континента тоже рассчитывает попасть в топ-2 на втором этапе в шестерке в группе и выйти в полуфинал.