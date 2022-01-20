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Спорт

Россия бьется со шведами на чемпионате Европы. LIVE

Гандбол. Чемпионат Европы. Основной групповой этап. Россия — Швеция. ОНЛАЙН

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Сборная России играет против Швеции в первом туре основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Изящно Павел Андреев после передачи Житникова перебрасывает голкипера — 9:10.

'17

Берет Киреев бросок Санделла, но был фол. И тут же быстро на Карлсбогора разыгрывают шведы — 8:10.

'16

Лагерсгрем отправился на скамейку оштрафованных, и тут же шикарную комбинацию проводят россияне. Житников сыграл в угол на Корнева, а тот, вылетев вроде бы на бросок, вернул в центр, и Житников легко забросил — 8:9.

'15

Едва перехват не совершил Санталов, но в итоге атака Швеции дошла до броска центрального Бергендаля — 7:9.

'14

Шикарный бросок Ермакова — 7:8. А дальше вратари сделали по сейву после бросков Карлсбогора и Сороки.

'13

Могучим броском Готфридссон пробивает Киреева — 6:8.

'13

Киреев отражает бросок ногой, но мяч остается у соперников из-за фола. Перехватывает Котов мяч и выводит Санталова один на один. Тот точен — 6:7.

'12

К сожалению, теряем мяч. Передачу Житникова перехватил лбом шведский защитник.

'11

Готфридссон хлестко бросает, но не попадает в створ. В атаке сборной России перекладина спасает шведские ворота, но там был фол. Мяч останется у нашей команды.

'11

А теперь Павел Андреев наказан желтой карточкой. Причем за симуляцию в обороне.

'10

Вскрывает сборная России шведскую оборону по центру, и Андреев успешно атакует с линии — 5:7.

'10

Не получается остановить юного Вальтера Кринтца, атаковавшего с подкруткой из правого угла — 4:7.

'9

Отменный розыгрыш сборной России, и Дмитрий Корнев поражает шведские ворота из угла — 4:6.

'8

И снова с точки переигрывает Хампус Ванне Киреева — 3:6.

'8

Гол не засчитан, но при этом назначен пенальти, так как Корнев попал Ванне по ноге.

'8

Классный дальний бросок Дмитрия Житникова — 3:5. Тут же шведы забивают в ответной атаке, но арбитры просматривают по видео, не приземлился ли Ванне до броска.

'8

Отражает Киреев опасный бросок, но шведы забирают подбор, выводят на удар Ванне, и тот точен — 2:5.

'7

Блестящий шведский голкипер Андреас Палицка тащит бросок Корнева в упор.

'6

Готфридссон ныряет и пробивает стелющимся ударом Виктора Киреева — 2:4. Так еще и Котов отправляется на две минуты на скамейку оштрафованных.

'5

Казалось, уже ни к чему не приведет шведская атака, но Лагергрем удачно бросил с отскоком — 4:5. А вот бросок Андреева практически в упор тащит вратарь.

'4

Останавливает дальний бросок Котова шведский голкипер, но и наши в защите здорово играют, а потом в позиционной атаке Санталов сравнивает счет — 2:2.

'3

Карлсбогор зарабатывает семиметровый, а Ванне его спокойно реализовывает — 1:2.

'2

Российские гандболисты отвечают успешной позиционной атакой с хлестким броском Андреева — 1:1.

'1

Неспешное начало в исполнении российской сборной. В итоге атака закончилась потерей, а в ответном выпаде Ванне вышел один на один и открыл счет — 0:1.

17:30

Поееееехали! Матч начался!

17:25

Россия здорово провела первый этап, выиграв все три матча, в том числе и у вышедшей вместе с ней во второй раунд Норвегии. Поэтому наша команда уже имеет два очка на старте этапа. У шведов ноль, потому что они вышли со второго места, уступив действующим чемпионам Европы испанцам. А еще у них была ничья с Чехией, так что «Тре крунур» оказались во втором этапе только по разнице мячей, причем с преимуществом всего в два гола над чехами. Но та ничья в зачет не идет, и шведская сборная сейчас будет биться изо всех сил. Самая титулованная команда континента тоже рассчитывает попасть в топ-2 на втором этапе в шестерке в группе и выйти в полуфинал.

17:20

Начало встречи — в 17.30 мск.

17:15

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня Россия сыграет со шведами в 1-м туре основного группового этапа Евро по гандболу.

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