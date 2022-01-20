Россия бьется со шведами на чемпионате Европы. LIVE

17:25

Россия здорово провела первый этап, выиграв все три матча, в том числе и у вышедшей вместе с ней во второй раунд Норвегии. Поэтому наша команда уже имеет два очка на старте этапа. У шведов ноль, потому что они вышли со второго места, уступив действующим чемпионам Европы испанцам. А еще у них была ничья с Чехией, так что «Тре крунур» оказались во втором этапе только по разнице мячей, причем с преимуществом всего в два гола над чехами. Но та ничья в зачет не идет, и шведская сборная сейчас будет биться изо всех сил. Самая титулованная команда континента тоже рассчитывает попасть в топ-2 на втором этапе в шестерке в группе и выйти в полуфинал.