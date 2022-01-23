Прервать серию поражений: Россия играет с Польшей. LIVE

На чемпионате Европы по гандболу сборная России встречается с национальной командой Польши. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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'29
Корнев здорово реализует свой момент, на табло снова равенство — 12:12.
'27
Житников здорово оторвался от опеки и сделал счет 11:10.
'26
Ермаков снова выводит Россию вперед, 10:9.
'25
Возвращается воспитанник столичной школы «Кунцево» на площадку, а счет тем временем нас порадовать не может — 9:9.
'23
А вот сейчас Косоротова захлестнули эмоции, две минуты зарабатывает наш гандболист.
'22
Косоротов продолжает забивать и забивать, 9:7.
'21
Аркадиуш Морыто реализует семиметровый удар, бросая над головой Киреева.
'20
Косоротов делает хет-трик! Важнейший восьмой мяч он забивает, браво!
'19
Семь с лишним минут сборная России не может распечатать ворота польской команды, надо что-то с этим делать.
'18
Выходит Ермаков со скамейки при счете 7:6 в пользу российской сборной.
'17
Виктор Киреев делает классный сейв, блокируя бросок из ближнего угла.
'16
Ермаков фолит на Гембале и зарабатывает двухминутное удаление.
'14
Сергей Марк Косоротов не забивает пенальти новому польскому голкиперу, жаль.
'13
Какой классный диагональный пас прошел на Шишкарева, но российский гандболист переиграть своего польского визави не смог.
'11
Сичкин оформляет первый гол в этой игре, 7:4.
'10
Андреев забрасывает шестой мяч в ворота поляков!
'9
Возвращается Котов со скамейки штрафников при счете 5:3 в пользу сборной России.
'8
Шишкарев делает счет 4:2, отлично!
'7
Котов рубанул Сичко по рукам и получил заслуженные две минуты штрафа. В меньшинстве сборная России.
'6
Косоротов реализует семиметровый — 3:2.
'5
Сичко сравнивает счет после сольного прохода, 2:2.
'4
Косоротов точным броском выводит Россию вперед, 2:1.
'3
Очень вязкая игра, трудновато гандболистам обеих команд проводить свои атаки.
'2
Обменялись успешными атаками команды, 1:1.
17:30
Игра началась! Поехали!
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17:25
Звучит государственный гимн Польши!
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17:15
Здравствуйте, уважаемые читатели! На мужском чемпионате Европы по гандболу сборная России постарается прервать череду неудач матчем 3-го тура с Польшей. Игра начнется в 17:30 мск, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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