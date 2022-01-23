«Он косит под Джоковича?»: гроссмейстер Дубов отказался играть в маске и вызвал скандал

Чемпион мира по быстрым шахматам — 2018, российский гроссмейстер Даниил Дубов наотрез отказался играть в респираторной маске партию на супертурнире в Нидерландах. Ранее человек из близкого окружения Дубова заразился коронавирусом, но сам шахматист получил отрицательный результат экспресс-теста. Тем не менее за отказ играть в маске россиянину засчитали техническое поражение. Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский в беседе с «Газетой.Ru» поддержал антикоронавирусные меры на турнире и отметил, что несколько часов в маске никак не отразились бы на уровне игры Дубова.

Талантливый 25-летний гроссмейстер Даниил Дубов, недавно вызвавший серьезное возмущение в России тем, что выступил консультантом Магнуса Карлсена и помог ему разгромить россиянина Яна Непомнящего в матче за шахматную корону, попал в новый скандал.

На супертурнире в голландском Вейк-Ан-Зее — Tata Steel Chess, — где участвуют 14 мощных гроссмейстеров, включая Карлсена, Сергея Карякина и Фабиано Каруану,

Дубов просто не явился на партию седьмого тура — против четырехкратного чемпиона Нидерландов Аниша Гири.

Гири сделал белыми первый ход е2-е4 и принялся ждать оппонента, но безрезультатно.

Вскоре на официальном сайте Tata Steel Chess появилось сообщение:

«Даниил Дубов не будет играть в седьмом туре Tata Steel Chess Tournament. Из-за заражения коронавирусом человека из его ближайшего окружения организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске, чтобы обезопасить его соперника Аниша Гири.

Дубов не явился на матч, что привело к техническому поражению. Россиянин указал, что принципиально отказывается играть в маске.

Сам Дубов получил отрицательный результат при экспресс-тесте на коронавирус. Он также сдал ПЦР-тест, результат которого станет известен, вероятно, сегодня вечером».

Главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что с пониманием относится к подобным мерам в Вейк-Ан-Зее.

«Сейчас у организаторов любого турнира, будь то шахматный или футбольный, четко определен круг лиц, которые должны носить средства индивидуальной защиты. Соответственно, Дубов должен был все правила соблюдать.

Маска точно не снижает уровень насыщения крови кислородом. И на его игровых способностях это не могло сказаться. Тем более они с соперником все равно были бы в равных условиях», — сказал врач.

На фото с несостоявшейся партии действительно заметно, что Гири в ожидании соперника находился в маске.

Кроме того, на заднем фоне некоторые друге шахматисты также играли в защитной маске, в то время как их оппоненты — нет. Возможно, часть гроссмейстеров решила дополнительно обезопасить себя, даже несмотря на отсутствие специальных требований от организаторов.

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Однако Дубову такие условия не пришлись по душе, и его поддержал Сергей Карякин.

«Было бы логично в случае отрицательного ПЦР-теста перенести партию Гири — Дубов на выходной день. Уверен, что Аниш был бы не против. Но раз так получилось, я понимаю решение Даниила не играть. Я бы сделал то же самое. Лично я никогда не буду играть в шахматы в маске», — написал Карякин в своем Twitter.

1/2 Knowing that Tata steel chess organisers are taking care of our safety, it was logical in case of negative PCR test to postpone Giri-Dubov game to the rest day. I am sure that Anish would not mind. But like it happened, I understand Daniil's decision not to play... — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) January 22, 2022

Российский гроссмейстер Александр Грищук также заявил, что поддерживает позицию Дубова по поводу игры в маске.

«Думаю, что Даниил продолжит бороться. Даниил вообще играет ярко, не только в этом турнире», — цитирует Грищука РИА «Новости».

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что наличие маски могло стать серьезным отвлекающим фактором в партии между соперниками высокого уровня.

«Маска может мешать шахматисту, действительно. Но народ в Вейк-ан-Зее обычно гостеприимный и нормальный. Не знаю, что их заставило прибегнуть к такой мере наказания», — цитирует Карпова ТАСС.

Ян Непомнящий намекнул на скандальный флер вокруг имени Дубова, но в то же время похвалил его за принципиальность. «Идеи Дубова дали мне шанс»: в Дубае прошло закрытие матча за корону Гроссмейстер Ян Непомнящий отметил очевидность участия Даниила Дубова в подготовке Магнуса Карлсена... 13 декабря 11:02

«Перефразируя Гари Линекера, в шахматы играют все, а обсуждают всегда Дубова. Сложно рассуждать о правильности решения, не зная всей ситуации и условий контракта.

Жаль, что компромисс найти не удалось. Во всяком случае, Даниил поступил в соответствии со своими принципами и как минимум в этом он прав. Надеюсь только, что турнир завершится в полном составе», — написал Непомнящий в своем Telegram-канале.

Турнир действительно завершится в полном составе: пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ) заявила, что не будет дисквалифицировать Дубова за поведение, тем более что результат его ПЦР-теста оказался отрицательным и маска действительно была не нужна.

«Мы с удовлетворением констатируем, что все проведенные ПЦР-тесты — отрицательные, турнир продолжается в полном составе», — цитирует ТАСС пресс-службу ФИДЕ.

Соперник Дубова Аниш Гири отреагировал на ситуацию лаконично — написал в Twitter одну-единственную фразу #ChessDrama («шахматная драма»). Этот пост набрал уже почти 3 тысячи лайков, а в комментариях фанаты активно распекают Дубова.

«Он не заботится о здоровье своих коллег. Это был неудачный ход. Покажите ему дорогу в аэропорт», — написал пользователь Ngọc Ngà (Louise).

«Абсолютно правильное решение — наказать Дубова техническим поражением за это. Экспресс-тесты не являются точными на 100%, поэтому ношение маски, если у вас был контакт с зараженным человеком, — это самый минимум, который надо сделать. Дубов продемонстрировал неуважение и отсутствие профессионализма», — написал Jim Rafferty.

«Я думаю, что Дубов поступил безответственно, не надев маску, находясь в тесном контакте с ковид-позитивным человеком. Он косит под Новака Джоковича? Как врач я не могу одобрить его действия», — заявил Cronopio.

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Были и такие любители шахмат, кто поддержал Дубова, хотя они оказались в меньшинстве.

«Любопытно, сколько людей еще «святее тебя» (обращение к Гири) демонстрируют эту позицию о «защите окружающих». Многие люди готовы будут приспосабливаться, переворачиваться на спину и показывать свой живот, если это будет означать «выглядеть добродетельно». Дубову респект за то, что он не участвовал в глупом фарсе!» — написал Arcadi.

В данный момент Дубов набрал лишь 2,5 очка и делит 12-13 место на турнире. Единоличным лидером соревнований является Карлсен, заработавший пять очков из семь возможных.