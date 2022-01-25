Игра за первое место: Россия бьется против Хорватии на Евро. LIVE

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители мини-футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Хорватии и России. В первом туре обе команды одержали победы. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.