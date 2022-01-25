Битва за престиж: Россия сражается против Германии на Евро. LIVE

Дрюкс снова выводит вперед немецкую дружину, 10:11.
'18
Санталов точным броском сравнивает счет, 10:10.
'16
Виноградов с пенальти делает счет 8:10.
'15
Тайм-аут взял Петкович. Довольно своевременно, пока счет не слишком крупный, еще есть смысл попытаться внести коррективы в оборонительные действия.
'14
Возвращается Ермаков со скамейки штрафников при счете 6:9 в пользу сборной Германии.
'13
Вейде забрасывает восьмой мяч в наши ворота, совсем расклеилась игра у наших гандболистов.
'12
Александр Ермаков заработал удаление за задержку соперника руками.
'11
Голла остался один в центральной зоне и бросил в нижний угол, 5:7.
'10
Очень легко пока немцы забивают свои мячи, а нам немного не везет в решающей стадии атаки. 5:6.
'8
Дмитрий Житников не без помощи рикошета сравнивает счет! 5:5!
'7
Чуть подуспокоилась игра, 4:5 в пользу наших соперников.
'5
Даниил Шишкарев классным парашютиком сокращает отставание до минимума.
'4
Пауль Дрюкс забрасывает четвертый мяч в ворота сборной России.
'3
Продолжается открытая игра, 2:3 в пользу немецкой команды.
'2
Обменялись точными атаками команды, 1:2 в пользу Германии.
'1
Открывают счет в сегодняшней игре немцы, 0:1.
20:00
Игра началась! Поехали!
19:55
К сожалению, российская сборная потеряла шансы на выход в полуфинал, поэтому сегодняшняя игра не будет иметь турнирного значения.
19:45
Здравствуйте, уважаемые любители гандбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого тура второго группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и России. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
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