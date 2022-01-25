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Спорт

Битва за престиж: Россия сражается против Германии на Евро. LIVE

Мужской ЧЕ по гандболу. 2-й групповой этап. Германия — Россия. ОНЛАЙН

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Игрок сборной России по гандболу Дмитрий Житников в матче чемпионата Европы — 2022

Игрок сборной России по гандболу Дмитрий Житников в матче чемпионата Европы — 2022

РИА Новости
В матче четвертого тура второго группового этапа мужского чемпионата Европы по гандболу встречаются сборные Германии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'30

Перерыв! Уходим на отдых при счете 12:16. Обидно, что мы совсем развалились в последние десять минут, ничего не придумав за это время в атаке.

'28

Вебер увеличивает преимущество Германии до трех мячей, печально.

'26

Голла не упускает своего шанса, с близкого расстояния поражая российские ворота — 14:12.

'25

Котов сделал неудобную передачу на своего партнера, из-за чего нам не удалось провести контратаку.

'23

Косоротов продолжает разрывать оборону соперников, 12:12.

'21

Виноградов прекрасно реализует семиметровый, 11:11.

'20

Дрюкс снова выводит вперед немецкую дружину, 10:11.

'18

Санталов точным броском сравнивает счет, 10:10.

'16

Виноградов с пенальти делает счет 8:10.

'15

Тайм-аут взял Петкович. Довольно своевременно, пока счет не слишком крупный, еще есть смысл попытаться внести коррективы в оборонительные действия.

'14

Возвращается Ермаков со скамейки штрафников при счете 6:9 в пользу сборной Германии.

'13

Вейде забрасывает восьмой мяч в наши ворота, совсем расклеилась игра у наших гандболистов.

'12

Александр Ермаков заработал удаление за задержку соперника руками.

'11

Голла остался один в центральной зоне и бросил в нижний угол, 5:7.

'10

Очень легко пока немцы забивают свои мячи, а нам немного не везет в решающей стадии атаки. 5:6.

'8

Дмитрий Житников не без помощи рикошета сравнивает счет! 5:5!

'7

Чуть подуспокоилась игра, 4:5 в пользу наших соперников.

'5

Даниил Шишкарев классным парашютиком сокращает отставание до минимума.

'4

Пауль Дрюкс забрасывает четвертый мяч в ворота сборной России.

'3

Продолжается открытая игра, 2:3 в пользу немецкой команды.

'2

Обменялись точными атаками команды, 1:2 в пользу Германии.

'1

Открывают счет в сегодняшней игре немцы, 0:1.

20:00

Игра началась! Поехали!

19:55

К сожалению, российская сборная потеряла шансы на выход в полуфинал, поэтому сегодняшняя игра не будет иметь турнирного значения.

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители гандбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого тура второго группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и России. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

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