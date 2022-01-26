Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Из-за сбоя из шахты на Кузбассе эвакуировали... 19:39
Экс-хоккеиста «Реактора» зарубили топором 19:35
Болгария отказалась от участия в операциях на Украине 19:22
В Госдепе США оценили возможность возвращения НАТО... 19:16
В Госдуме заявили, что Россия может передать оружие Донбассу... 19:12
Посольство США в Киеве предложило американцам выехать... 19:05
Омбудсмен по правам ребенка рассказала о семье пропавшей... 19:02
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину 18:54
США и союзники могут разместить тысячи дополнительных солдат... 18:54
Евро превысил отметку в 90 рублей 18:51
Партнерский материал

Рыжий Тарзан и чеченский Конор: «Наше дело» и вечер бокса

Дацик и Пулеметчик, Персидский дагестанец и Макс Топор примут участие в вечере единоборств «Наше дело»

Слушать
Остановить
close
100%
октагон

октагон

UFC
28 января пройдет вечер единоборств «Наше дело». В его главном бою сойдутся Арби Эмиев и Мохаммад Хейбати. Посмотреть этот поединок в прямом эфире можно будет совершенно бесплатно только на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, в этот же день состоится боксерский вечер РЕН-ТВ. В числе участников Рыжий Тарзан Вячеслав Дацик, Зелимхан Пулеметчик Дукаев и Макс Топор. Посмотреть точно будет на что! Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

Так ли хорош чеченский Конор?

Главный бой турнира «Наше дело» — схватка Арби Эмиева и Мохаммада Хейбати.

Эмиев - кикбоксер, который, если можно так сказать, делает первые шаги в смешанных единоборствах. В кикбоксинге он даже выигрывал Кубок мира в 2019 году, а вот в MMA пока дела идут хуже. На его счету 3 боя, 2 из которых он выиграл.

При этом Эмиев крайне эпатажен. Костюмы, фото на фоне дорогих автомобилей, постоянный трэшток — это его. За это он получил прозвище чеченский Конор. Добьется ли он таких же успехов в октагоне, как ирландец — покажет время. А пока Эмиев заслужил похвалу от Рамзана Кадырова.

«Арби Эмиев обладает самобытным стилем. На ринге отличается абсолютным бесстрашием. А в жизни это очень добрый, веселый и жизнерадостный человек», — сказал глава Чечни про Эмиева.

Предстоящий бой будет сложным для чеченского Конора. Его соперник — Мохаммад Хейбати по прозвищу Персидский дагестанец. Настоящий эталон поп-ММА. Много хайпа, куча фанатов, а вот настоящих боев мало. В ММА у него пока 3 победы в трех боях, но соперники были откровенно слабыми. В поп-ММА уже есть одно поражение: Мариф Пираев одолел Хейбати без особых проблем, хотя и заявил, что даже не готовился к бою.

Выбрать фаворита здесь сложно, но букмекеры отдают предпочтение Хейбати. Просто потому, что его набор навыков больше. Он неплох как в стойке, так и в партере: даже какое-то время входил в сборную Ирана по вольной борьбе. Поставить на персидского дагестанца можно с коэффициентом 1.38. Победа Эмиева идет за 2.77. Впрочем, недооценивать чеченца нельзя: размах рук и ударная мощь у него очень даже неплохая.

Рыжий Тарзан на пути к лучшей форме

Вячеслав Дацик — боец одаренный, без сомнения. Вот только карьера не сложилась: в ней были и психбольница, и убежище в Норвегии, и даже тюрьма. Но в последние годы Рыжий Тарзан стал куда рассудительнее и обрел себя в поп-ММА. Его удар и в былые годы приводил соперников в ужас, а сейчас Дацик еще и работает над выносливостью. Неудивительно, что Александр Емельяненко постоянно находит поводы, чтобы отказаться от боя с Рыжим Тарзаном.

Раз Емельяненко недоступен, до Дацик сразится с Зелимханом Дукаевым — мастером спорта по боксу, который очень любит обмен ударами. Неудивительно, что Дукаев получил прозвище Пулеметчик. В преддверие боя Рыжий Тарзан пообещал работать много, серийно и технично. Дукаев же отметил, что выходит на пик формы.

Впрочем, аналитики считают, что даже лучшая форма Пулеметчику не поможет, его ведут аутсайдером. Поставить на его победу можно за 2.70, в то время как на Дацика дают коэффициент 1.40.

Макс Топор не устоит перед 48-летним соперником

Макс Топор — еще один представитель поп-ММА. Впрочем, его активность соцсетями не ограничивается, в своем последнем на данный момент бою он нокаутировал Дениса Вильданова по прозвищу Большой папа, чем поднял свои акции.

Топору предстоит сразиться с практически полувековым соперником. Самбист Максим Новоселов становился чемпионом Европы еще в 2007 году, а сейчас ему уже 48 лет. Топор уже пообещал закончить карьеру Новоселова.

«Сочту за честь отправить Макса Новоселова на пенсию. Потому что уже сколько можно. Я ему добро сделаю — чем раньше он уйдет, тем больше здоровья сохранит», — заявил Топор.

Впрочем, вряд ли он напугал этим заявлением соперника. Новоселов справедливо заметил, что слышит эти слова перед каждым поединком, но пенсия так и не приходит.

У Новоселова отличная ударная мощь и техника: львиную долю своих боев он завершал нокаутом в первом же раунде. Букмекер Winline предлагает поставить на победу Медведя Шатуна за 1.60, Шансы Макса Топора оценили коэффициентом 2.20,

Теперь вы знаете больше о главных боях пятницы. Поединок Эмиев - Хейбати вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно только на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, Winline предлагает 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь боями.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+