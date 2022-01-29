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Спорт

Продлить победную серию: Россия сражается с Польшей на чемпионате Европы. LIVE

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Групповой этап. 3-й тур. Россия — Польша. ОНЛАЙН

В рамках третьего тура чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу сборная России, которая уже одержала две победы, сражается с национальной командой Польши. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'8

Михал Марек обокрал на российской половине поля Антошкина и мощно пробил с острого угла — Путилов лицом потащил!

'7

Угловой зарабатывает Польша, но ничего из него не выжимает. Уже три фола у поляков, кстати.

'6

ГООООООООООООЛ! Антон Соколов — 1:0! Сергей Абрамов отдал вперед своему партнеру по «ВИЗ-Синаре» Соколову, который в касание обыграл один в один защитника и мощно прошил ударом Наврата!

'6

Тем временем сборная Польши второй фол совершила.

'5

Подвижная атака сборной России. Абрамов сместился в центр слева и пробил — заблокировали. После розыгрыша углового опять вывели на удар Абрамова — упавший на пятую точку, реагируя, Наврат потащил ногой.

'5

Нандо со штрафного покатил на Абрамова, который могучим ударом попал в единственного составлявшего стенку игрока.

'5

Дриблингом справа от чужой штрафной Антон Соколов заработал на себе нарушение правил. По одному фолу у команд теперь.

'4

Красиво сыграл на фланге Михал Кубик, финтом разбросав защитников и пробив с острого угла — Путилов был начеку.

'3

Голкипер Польши классно бросил рукой на чужую половину, там последовала скидка головой в штрафную на Марека, который мог в ближнем бою отправить мяч в сетку, но не переиграл классно сработавшего Путилова.

'2

Удар Робиньо заблокировали, потом классно разыграли россияне угловой, но Робиньо в касание зарядил выше.

'1

Польский голкипер Наврат продвинулся с мячом к центру поля и планером пробил выше наших ворот. А затем Робиньо фактически вывел Ниязова 1 на 1, но Наврат вышел далеко из ворот и остановил прорыв в момент приема мяча.

'1

Поеееехали! Матч начался.

16:30

Составы команд.

Россия: Замтарадзе — Антошкин, Робиньо, Ниязов, Чишкала. В запасе: Путилов, Милованов, Нандо, Абрамов, Абрамович, Давыдов, Соколов, Аванасьев, Паулиньо.

Польша: Наврат — Кубик, Мадзенг, Солецки, Лешчак. В запасе: Калужа, Грубальски, Лутецки, Крезель, Холы, Смялковски, Заставник, Марек, Войцеховски.

16:25

В четвертьфинале сборная России сыграет со вторым местом группы D. Наиболее вероятно, что это будет Грузия или Испания, которые выяснят отношения в третьем туре. Если выиграют испанцы, нам играть с грузинами. Если будет ничья — с испанцами. Если победит Грузия, то останется шанс, что испанцев выбьет из турнира Азербайджан. Ему надо как можно крупнее обыгрывать Боснию и Герцеговину. А ведь азербайджанцы вели у Грузии со счетом 2:0 (уступили — 2:3) и 2:1 у Испании (в итоге 2:2).

16:20

Чемпионат Европы сборная России начала очень уверенно. В группе в первом матче со счетом 7:1 была обыграна Словакия, затем со счетом 4:0 были повержены хорваты. По сути, сегодняшняя игра имеет решающее значение за пытающейся выйти в плей-офф Польши (поражение от хорватов — 1:3, ничья со словаками — 2:2), а для нашей команды разминка перед четвертьфиналом, куда она вышла с первого места в квартете досрочно.

16:15

В рамках третьего тура чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу сборная России, которая уже одержала две победы, сражается с национальной командой Польши. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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