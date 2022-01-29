Продлить победную серию: Россия сражается с Польшей на чемпионате Европы. LIVE

16:25

В четвертьфинале сборная России сыграет со вторым местом группы D. Наиболее вероятно, что это будет Грузия или Испания, которые выяснят отношения в третьем туре. Если выиграют испанцы, нам играть с грузинами. Если будет ничья — с испанцами. Если победит Грузия, то останется шанс, что испанцев выбьет из турнира Азербайджан. Ему надо как можно крупнее обыгрывать Боснию и Герцеговину. А ведь азербайджанцы вели у Грузии со счетом 2:0 (уступили — 2:3) и 2:1 у Испании (в итоге 2:2).