Битва за полуфинал Евро: Россия против Грузии. LIVE

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Серия ошибок, чуть было грузины не оказались на убойной позиции вдвоем, но потеряли, ушла опаснейшая контратака. Робиньо убежал один на один, но Купатадзе выскочил далеко из ворот, и россиянину пришлось делать пас, к которому первыми успели защитники. При этом был зафиксирован отложенный фол на Давыдове. Теперь два фола у Грузии.