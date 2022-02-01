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Спорт

Битва за полуфинал Евро: Россия против Грузии. LIVE

Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Россия — Грузия. ОНЛАЙН

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В рамках четвертьфинала чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу сборная России сражается с национальной командой Грузии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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Перерыв

Плотный и вполне равный первый тайм. Сборная России владела некоторым преимуществом, но грузины достаточно спокойно обороняются и бьются за победу. Отдыхаем.

'20

Атаками сборной Грузии завершилась первая половина встречи. Перерыв.

'20

Еще один удар сборной Грузии. Подставлена нога Абрамова. Будет угловой.

'20

Вступает в игру Путилов и тащит плотный выстрел Бруно Бранко в контратаке. Под самую перекладину летел мяч.

'19

Фол на Робиньо у российского углового флага. Это четвертое нарушение сборной Грузии, но до 10-метрового вряд ли успеем добраться. Слишком мало осталось.

'19

А теперь Абрамов после комбинации на чужой половине плотно приложился с левой — Купатадзе отбил кулаками.

'19

Абрамов протащил мяч по правому краю и пробил, но неточно.

'18

Хитро Чишкала покатил со штрафного на Соколова. Чагинья был заблокирован и не смог перехватить, но Купатадзе ногами потащил плотный удар!

'18

Третий фол совершает сборная Грузии, и точка хорошая. Но сначала будет тайм-аут сборной России.

'17

Элисандро прорвался к воротам сборной России и оказался с мячом прямо перед Путиловым. Правда, в полоборота, а мяч скакал, но российскому голкиперу все равно пришлось спасать! Рукой отразил.

'16

Преимущество сборной России стало совсем подавляющим, и наставник грузинской команды взял минутный тайм-аут.

'14

Каким-то чудом не забивает сборная России! Купатадзе вытащил удар Давыдова в упор!

'13

Классная контратака сборной России дошла до завершающего удара Нандо в касание с левой ноги с правой стороны — над перекладиной.

'13

Угловой заработала сборная Грузии, но прострел Чагиньи перекрыли российские защитники.

'12

Паулиньо обыгрывает соперника слева и бьет под давлением с острого угла — неточно.

'12

Третий удар в створ грузинских ворот наносит убравший под себя мяч Антон Соколов — Купатадзе легко ловит.

'11

Красиво Соколов перед штрафной оставил мяч набежавшему Абрамову. Тот с сопротивлением, с мясом пробил по воротам, но заработал только угловой.

'10

Еще один удар Абрамова, но это подарок для Купатадзе.

'9

Перехватил в центре поля мяч Артем Ниязов и искал Антошкина, но в итоге добежавший назад Чагинья мяч отбил в сторону.

'8

Опаснейший удар Элисандро от левой боковой линии в дальний угол — чуть неточно.

'8

Первый фол сборной России в центре поля совершает Робиньо. И почти сразу еще и Давыдов фолит.

'8

Иван Чишкала, у которого во время этого турнира в России родилась дочь, пробил в касание после паса с края — неточно.

'7

Серия ошибок, чуть было грузины не оказались на убойной позиции вдвоем, но потеряли, ушла опаснейшая контратака. Робиньо убежал один на один, но Купатадзе выскочил далеко из ворот, и россиянину пришлось делать пас, к которому первыми успели защитники. При этом был зафиксирован отложенный фол на Давыдове. Теперь два фола у Грузии.

'7

Разыграли на Нандо, но тот не попал в створ. Намного выше ворот.

'7

Абрамов слева перед штрафной обыгрывает Топурию и получает по ногам. Первый фол и опасная точка.

'6

Классно разыграли россияне, последовал пас на Абрамова, а тот пробил обводящим в дальний угол в касание — штанга спасла Грузию!

'5

Абрамов слева классно обыграл соперника, прокатив мяч подошвой, и пробил низом — в Купатадзе.

'5

Сборная Грузии по-прежнему держит мяч под контролем. Моментов почти что нет, но подопечным Сергея Скоровича точно неудобно.

'3

Очень плотная игра. Сборная Грузии держит мяч, старательно лишая контроля российскую команду. Но вот стенка на Чагинью не прошла, и в ответной атаке Антошкин пробил в створ. Правда, затем Грузия вывела прямо на ворота Рониньо. Путилов отбил, а дальше вынесли защитники.

'1

Грузинская сборная держит на старте матча мяч, правда, под серьезным давлением российских футболистов. Первый удар Рониньо нанес, но в блок.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:00

Победитель сегодняшней встречи в полуфинале сразится с уже выигравшей свой четвертьфинальный матч у Казахстана (5:3) Украиной!

18:55

Составы команд. Россия: Путилов — Антошкин, Робиньо, Чишкала, Давыдов. В запасе: Замтарадзе, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Соколов, Афанасьев, Паулиньо, Нандо.

Грузия: Купатадзе — Чагинья, Вилиан, Рониньо, Петри Бранко. В запасе: Букия, Топхурия, Себискверадзе, Тодуа, Гавтадзе, Кекелия, Куртанидзе, Элисандро Гомес.

18:50

Сборная России вышла в четвертьфинал с первого места в группе С, уверенно обыграв Словакию (7:1), Хорватию (4:0) и Польшу (5:1). Грузия была второй в группе D. После побед над Азербайджаном (3:2) и Боснией и Герцеговиной (2:1) случилось разгромное поражение от мотивированной Испании в третьем туре (0:8).

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня сборная России по мини-футболу сыграет за выход в полуфинал Евро с командой Грузии. Начало матча в 19.00 мск.

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