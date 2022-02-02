Овечкин на паузе, Орлов в ударе: как прошел игровой день НХЛ

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в гостях обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3. Однако лидер столичной команды Александр Овечкин очков в этой игре, как и в предыдущих трех, не набрал. Результат сделали его соотечественники: защитник Дмитрий Орлов, оформивший дубль и забросивший победную шайбу, и голкипер Илья Самсонов, отразивший 43 броска по своим воротам. О том, как сложился день для российских игроков НХЛ, — в обзоре «Газеты.Ru».

«Всегда надо быть начеку с Овечкиным»

Статистика Александра Овечкина в текущем сезоне уже сейчас, когда пройдено лишь чуть более половины «регулярки», делает его главным претендентом на «Харт Трофи» — приз лучшему игроку сезона. Немудрено: в свои 36 лет Александр по-прежнему является безоговорочным лидером «Вашингтона», в 46 матчах он набрал 58 очков (29+29) и медленно, но верно приближается к снайперскому рекорду легендарного Уэйна Гретцки.

Великий канадец за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы, на счету Овечкина сейчас — 759. Семь голов отделяет его от третьего места в списке лучших снайперов в истории лиги, которое пока занимает чех Яромир Ягр.

Однако перед матчем с «Питтсбургом» серия Овечкина без очков насчитывала три матча. В случае с любым другим хоккеистом на это едва ли бы кто-то обратил внимание, но речь об Александре Великом, который не перестает бить рекорды.

И вопрос заключался в том, внесет ли он вклад в результат своей команды в игре с «пингвинами».

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан в преддверии матча рассыпался в комплиментах россиянину, заметив, что от него будет исходить главная опасность.

«Скорость шайбы после его броска, точность броска, его умение открыться и выбраться на позицию, которая позволяет максимально эффективно атаковать ворота… Думаю, все это вкупе делает его не только игроком поколения, но и вообще одним из лучших голеадоров в истории НХЛ. Вы всегда обязаны быть начеку с Овечкиным, потому что ему не требуется многого, чтобы забить. Мы все испытываем безграничное уважение к тому, чего он добился за свою карьеру», — цитирует Салливана русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Однако и в этот раз «восьмерка» из Вашингтона ушла со льда без набранных очков. «Кэпиталз» на выезде выиграли в овертайме со счетом 4:3, Овечкин нанес пять бросков, но ни один из них не достиг цели. Ассистентских баллов он также не заработал — впервые в сезоне Александр не набрал очков четыре матча подряд. В этой игре результат делали другие российские хоккеисты.

«Самсонов выдал великолепную игру»

И первый из них — вратарь Илья Самсонов. Он начал игру на скамейке, и не было ясно, планировал ли тренерский штаб давать ему время на льду. Однако очень быстро иного варианта не осталось: коллега Ильи по амплуа Витек Ванечек получил травму уже на седьмой минуте и был вынужден покинуть площадку. Самсонов встал в ворота и провел матч так, что стал его второй звездой, даже несмотря на две пропущенные шайбы — одну до него успел пропустить Ванечек, к слову, от Евгения Малкина.

За 57 с небольшим минут Самсонов отразил 43 броска — это второй его результат за карьеру в НХЛ. Больше он спасал свои ворота лишь однажды — когда сделал 46 сейвов в ноябре прошлого года в игре с «Флоридой». Что же касается игры с «Питтсбургом», Илья оказался одним из главных творцов успеха своей команды: в овертайме он не позволил отличиться Сидни Кросби, который вышел с российским вратарем один на один — Самсонов в падении нейтрализовал угрозу. А спустя три минуты «Вашингтон» забросил победную шайбу.

43 saves() and none bigger than this one in OT pic.twitter.com/Wg9Id84GPo — Washington Capitals (@Capitals) February 2, 2022

«Украл ли Самсонов у нас очко? Возможно.

Тренеры в раздевалке похвалили нас за игру. Но иногда ты за 20 бросков забиваешь четыре-пять голов, а иногда не хватает и 40 для победы. В следующий раз, думаю, нам нужно более эффективно сыграть «пять на пять», — сказал после игры российский лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Своего вратаря расхвалил главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт. Он признал, что впечатлен тем, как Самсонов усилил команду, выйдя со скамейки.

«В следующий раз мы многое можем улучшить, но именно сегодня нам требовалась великолепная игра вратаря, и Самсонов ее выдал. То, как он вышел со скамейки и включился в игру, конечно, впечатляет. Он дал нам шанс», — констатировал специалист.

«Игры с «Питтсбургом» — что-то особенное»

Автором же решающего гола стал российский защитник Дмитрий Орлов — он забросил шайбу на последней минуте дополнительного времени. Этот гол стал для него вторым в матче — ранее он успел отличиться в первом периоде, сделав счет 2:2. После игры Дмитрий признался, что для него игры против «Питтсбурга» всегда особенные.

«Я почувствовал, что Кросби не стремится играть плотно, поэтому постарался найти возможность для броска.

Еще с первого своего года в Вашингтоне я понял, что игры против «Питтсбурга» — это что-то особенное по напряжению и интенсивности. Всегда много удалений, много голов, много эмоций. Ну и постоянные встречи в плей-офф тоже добавили красок в наше противостояние. Сегодняшний матч не был исключением», — считает Орлов.

DIMA GOT 'EM ABSOLUTELY HORNSWOGGLED pic.twitter.com/dDdC70PiKM — Washington Capitals (@Capitals) February 2, 2022

Что касается остальных российских участников встречи, то уже упоминавшийся Малкин отметился голом, и это было его единственное результативное действие в игре. А форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов заработал ассистентский балл — он поучаствовал в победной шайбе Орлова.

Другие матчи

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 5:2

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 ОТ

«Нью-Джерси Девилз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:7

«Филадельфия Флайерз» — «Виннипег Джетс» — 3:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1

«Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:2

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 3:4

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотиз» — 2:3 Б

«Вегас Голден Найтс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2

Минувший игровой день стал результативным для российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Он принял участие в трех последних голах своей команды — на его счету два ассиста Крису Крайдеру и гол в пустые ворота на последней минуте.

Стоит заметить, что все очки россиянин набрал в большинстве, кроме того, в этом матче он заработал 50-й и 51-й баллы за сезон.

Одним из героев встречи стал одноклубник и соотечественник Панарина вратарь Игорь Шестеркин. Он отразил 34 броска из 36 и стал третьей звездой матча. Что касается российских игроков «Флориды», то Сергей Бобровский отдыхал после матча, сыгранного накануне, а Максим Мамин находится в списке травмированных.

По-прежнему остается вне льда лидер «Тампы» Никита Кучеров, и без того пропустивший значительную часть сезона из-за травмы. Теперь причиной его отсутствия является коронавирус. Хотя он уже вернулся к тренировкам, его появление на площадке ожидается только после Матча звезд.

Тем не менее, и в его отсутствие «Тампа» одержала победу при непосредственном участии Михаила Сергачева, проведшего на льду 26 минут и ставшего одним из лучших в составе команды, и Андрея Василевского, отразившего 19 бросков из 21.

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов набрал первое очко за три матча и 23-е в сезоне: он отметился результативной передачей на Логана Кутюра. При этом сам Александр не забивает уже девять игр подряд.

В свою очередь, юбилейное 50-е очко за карьеру в НХЛ заработал нападающий «Тороното» Илья Михеев. Он принял участие в разгроме «Нью-Джерси», записав в свой актив ассистентский балл — после его передачи отличился Давид Кампф.

«Филадельфия» взяла верх над «Виннипегом» не без помощи Ивана Проворова. Он провел на льду 25 с половиной минут, нанес два броска и три — заблокировал. Пресс-служба НХЛ отмечает, что во многом его игра помогла «летчикам» одержать вторую подряд победу после серии из 13 поражений. А вот российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников в игре участия не принял и даже не оказался в составе на матч.

Не очень удачно начался матч против «Оттавы» для вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина: он пропустил уже на второй минуте. Но эта шайба оказалась единственной, влетевшей в его ворота: за оставшееся время он отразил 26 бросков и заслужил множество благодарностей от партнеров.

В составе канадской команды одним из лучших был Артем Зуб. Хоть его команда и проиграла, за почти 17 минут, что он находился на льду при игре в равных составах, «сенаторы» вели по голевым моментам 4-0.

Не так заметен был его одноклубник Егор Соколов, проведший на площадке менее 10 минут.

Шестой матч подряд не набирает очки форвард «Нэшвилла» Яков Тренин. Впрочем, по итогам игры с «Ванкувером» его показатель полезности составил «+1». Не заработал баллов и нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин, хотя после матча главный тренер команды Брюс Будро одобрительно высказался о его игре.

«Даллас» уступил «Калгари» при невыразительной игре Александра Радулова. Россиянин имел шанс забросить в первом периоде, однако не сумел переиграть вратаря «Флеймз» Якоба Маркстрема. В результате же Радулов заработал коэффициент полезности «-3» — он был на льду в каждом из голевых эпизодов у ворот «Далласа».

Коэффициент «-1» по итогам встречи у другого российского форварда «Старз», Дениса Гурьянова. Тем не менее, он заработал ассистентский балл и впервые в сезоне провел на льду почти 20 минут. Что касается россиянина в составе «Калгари», защитник Никита Задоров за почти 17 минут на площадке нанес два броска.

Впервые за три месяца «Колорадо» потерпел домашнее поражение, и к этому был причастен защитник «Аризоны» Илья Любушкин. Он набрал очко благодаря участию в голевом комбинации, завершившейся точным броском Алекса Гальченюка.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин мог как спасти свою команду, так и похоронить. За матч он нанес четыре опасных броска, ни один из которых, однако, не достиг цели. А за две минуты до конца овертайма он заработал удаление, и его команда с трудом выстояла в меньшинстве.

Это, правда, «лавинам» не помогло: они уступили в серии буллитов. В составе хозяев упомянем также Михаила Мальцева, который хоть и провел на льду менее семи минут, успел нанести один бросок.

Наконец, форвард «Вегаса» Евгений Дадонов был невероятно активен в игре с «Баффало», нанеся пять бросков. Однако забросить он так и не сумел, пять игр подряд россиянин не набирает очков. Без баллов остался и его одноклубник, нападающий Даниил Мироманов, хотя четырежды атаковал чужие ворота.