Без Буртасовой. Женщины бегут спринт на Кубке IBU. LIVE

12:32

Сегодня не бежит лидер общего зачета Кубка IBU россиянка Евгения Буртасова. На 143 очка от нее отстают норвежка Рагнхильд Фемстейневик и еще одна россиянка Антасаия Шевченко. За их борьбой сегодня будет очень интересно последить. Еще на три очка меньше набрала Элизабет Хогберг из Швеции. Остальные подальше.