06 февраля 2022, 19:14 Спорт Битва за второй титул: Россия против Португалии в финале футзального Евро. LIVE Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал. Португалия — Россия. ОНЛАЙН Максим Гужевский Слушать Остановить

close 100% Артем Антошкин в составе сборной России по мини-футболу @teamrussia/Twitter

В финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах сборная России играет с действующими чемпионами континента португальцами. Победитель станет лучшей командой Старого света во второй раз в истории. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.