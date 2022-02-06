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Спорт

Битва за второй титул: Россия против Португалии в финале футзального Евро. LIVE

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал. Португалия — Россия. ОНЛАЙН

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Артем Антошкин в составе сборной России по мини-футболу

Артем Антошкин в составе сборной России по мини-футболу

@teamrussia/Twitter
В финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах сборная России играет с действующими чемпионами континента португальцами. Победитель станет лучшей командой Старого света во второй раз в истории. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'8

Стараемся мы держать плотность на передней линии, не давая шансов португальцам на проведение позиционной атаки.

'7

Серей Абрамов гениальнейший финт исполнил, выведя Соколова на ударную позицию — удар Антона оказался заблокирован.

'6

Паулиньо выбирал кому отдать пас в момент розыгрыша стандарта — выбрал Соколова, но 17-й номер российской команды под мяч не подстроился.

'5

Первый фол в матче зарабатывает сборная России.

'4

Паулиньо грамотно выставил ногу и помешал португальцу нанести удар с левого фланга.

'3

Здорово атаковал Чишкала, но найти грамотное продолжение атаки не сумел.

'2

Первые минуты игры остаются за португальскими игроками.

19:30

Поехали! Финал начался!

19:29

Все готово к началу игры.

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19:20

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

19:15

На чемпионате Европы по мини-футболу в финальном матче встречаются сборные России и Португалии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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