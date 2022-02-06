Битва за второй титул: Россия против Португалии в финале футзального Евро. LIVE

Артем Антошкин в составе сборной России по мини-футболу
@teamrussia/Twitter
В финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах сборная России играет с действующими чемпионами континента португальцами. Победитель станет лучшей командой Старого света во второй раз в истории. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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С начала
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С конца
'8
Стараемся мы держать плотность на передней линии, не давая шансов португальцам на проведение позиционной атаки.
'7
Серей Абрамов гениальнейший финт исполнил, выведя Соколова на ударную позицию — удар Антона оказался заблокирован.
'6
Паулиньо выбирал кому отдать пас в момент розыгрыша стандарта — выбрал Соколова, но 17-й номер российской команды под мяч не подстроился.
'5
Первый фол в матче зарабатывает сборная России.
'4
Паулиньо грамотно выставил ногу и помешал португальцу нанести удар с левого фланга.
'3
Здорово атаковал Чишкала, но найти грамотное продолжение атаки не сумел.
'2
Первые минуты игры остаются за португальскими игроками.
19:30
Поехали! Финал начался!
19:29
Все готово к началу игры.
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19:20
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
19:15
На чемпионате Европы по мини-футболу в финальном матче встречаются сборные России и Португалии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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