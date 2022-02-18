«Отмена правила выездного гола — это хорошо для «Зенита». Но статистика против нас»

«Зенит» потерпел поражение от испанского «Бетиса» в матче 1/16 плей-офф Лиги Европы со счетом 2:3. Главный тренер питерского клуба Сергей Семак после матча заявил, что недоволен результатом игры, а также оценил игру форварда Артема Дзюбы, который стал автором одного из забитых голов.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак так прокомментировал исход матча.

«Плохо вошли в игру. Начали неважно, это касается обороны и атаки. Ошибки в обороне привели к трем пропущенным мячам. Но ребята молодцы, переломили ход матча, забили хорошие мячи. Могли надеяться на лучший результат. К сожалению, игра в обороне помешала добиться победы. Мы играем дома, поэтому выпустили четыре защитника. Нам нужен был один игрок выше. Но в первом тайме действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Чтобы не получить во втором тайме еще три, сделали перестановки», — сказал наставник питерского клуба. Испытание для чемпиона: «Зенит» проиграл «Бетису» в шикарном матче В первом матче 1/16 финала Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» принимал на своем... 17 февраля 22:41

Также Семак оценил игру форварда Артема Дзюбы и объяснил его замену.

«Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Забил, имел еще момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность – Сергеев и Юри Альберто. Заменили его, чтобы поддержать темп», — сказал Семак.

Естественно, что у Семака спросили про игру украинского защитника Ярослава Ракицкого, который допустил несколько грубых ошибок и был заменен в перерыве.

«Вариантов практически не было. Плюсы и минусы Ракицкого? Сегодня у него не получилось игра. Связано ли это с отсутствием на первом сборе, не могу сказать. Многим сегодня не хватало качеств, чтобы играть на своем уровне. Может, сказалось отсутствие игрового тонуса. Возможно, что-то еще. Сегодня не тот результат, который мы хотели бы увидеть. Надеялись на большее», — заявил главный тренер «Зенита».

Наставник «Зенита» также порадовался, что с нынешнего сезона в еврокубказ не действует правило выездного гола.

«То, что правило выездного гола отменили, — хорошо. Но «Бетис» много забивает. «Зенит» тоже хочет играть в атаку. Статистика против нас. Но самое главное — сохранять веру и делать все от нас зависящее, чтобы результат был для нас положительным», — сказал Семак.

Долгое время выступавший за испанские клубы Александр Мостовой считает, что «Зениту» по силам обыгрывать «Бетис».

«Очень обидно. Начало было многообещающее. Я думал, что «Зенит» не проиграет, ведь «Бетис» был без двух лидеров. Надеялся, что наш клуб вообще выиграет. Но провалили 20 минут, вернулись в игру — Дзюба молодец, Малком красавец. Но потом опять ошибка вратаря и защитника — третий гол очень обидный. Во втором тайме боролись. Но такой «Бетис» можно было спокойно обыгрывать», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин порадовался игре «Зенита» и похвалил новичка команды Ивана Сергеева.

«Это был замечательный матч, «Зенит» порадовал. Сине-бело-голубые отлично играли, за исключением первых двадцати минут. Питерцы плохо вошли в игру, слишком много позволяли испанцам. Но молодцы, смогли переломить ход встречи, вернулись в матч, сократили разницу. После провального старта матча «Зенит» правильно заиграл против «Бетиса»: смело, агрессивно, в прессинг. Может ли «Зенит» претендовать на победу в Испании? Если они будут играть так же, как в первые двадцать минут сегодня — шансов не будет совсем. Нам нужно помнить о том, что это всего лишь первый официальный матч «Зенита» после зимней паузы. Они довольно качественно подготовились к этому матчу. Из новичков порадовал Сергеев. В нескольких моментах он сыграл просто шикарно. Юри Алберто на футбольном поле сегодня я не увидел», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин посетовал на неудачную игру команды в обороне и выразил обеспокоенность перед ответным матчем.

«Ожидал, что игра будет более закрытой. Впечатления остались хорошие. Сегодня было футбольное зрелище. Болельщики получили удовольствие не от результата, конечно, но эмоции точно получили. Для первого матча очень хороший результат. Что не позволило «Зениту» сохранить ничью? Были довольно грубые ошибки. Особенно это касается третьего гола. Очень сложно с таким количеством ошибок в обороне выиграть матч. Тем более это сложнее сделать, когда ты пропускаешь три гола в первом тайме. Честно говоря, опасений перед ответным матчем намного больше. «Зенит» выглядит по-другому в играх на выезде. Намного скованней в еврокубках себя показывают не дома», — сказал Игонин «Спорт-Экспрессу».

Ответный матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 24 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.