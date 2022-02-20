Ученик Шлеменко против американца: Корешков против Ренкаунтри. LIVE

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А на турнире Bellator 274 через несколько минут начнется женский бой! ДиАнна Беннетт сразится с Жюстин «Машина» Киш, которая является уроженкой Ленинграда. Непростая биография у девушки: своих родителей она не знала, росла в детдоме, и тогда ее звали совсем иначе — Светлана Насибулина. Но сироту из России удочерила американская семья. Так что будем называть ее тем именем, которым она зовется сейчас. И, конечно, поболеем за нее. На ее счету 11 боев, семь побед и четыре поражения.