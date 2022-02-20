Ученик Шлеменко против американца: Корешков против Ренкаунтри. LIVE

Что ж, очередной поединок на очереди. Американец Джейлон Бейтс дерется со своим соотечественником Крисом Дисонеллом.
Нет! Остановлен бой! В перерыве рефери Кевин Макдональд вызвал в клетку врача, тот осмотрел Гозали, поговорил с ним и принял решение, что израильский боец дальше сегодня драться не может.
В одну калитку Кинг выиграл первый раунд, Гозали чудом выстоял. Израильтянин, пока еще непобеждённый, выиграл все шесть своих профессиональных боев благодаря выдающимся борцовским навыкам. Но здесь он не успел навязать оппоненту борьбу и был тотально избит за пять минут. При этом создалось впечатление, что он ногу травмировал в начале боя. Тем не менее, поединок продолжается.
Озвучены оценки — никаких сюрпризов, ДиАнна Беннетт по прозвищу «Витамин D» побеждает единогласным решением.
Закончился единственный на этом турнире женский бой, и Беннетт победно вскидывает руки. Не тот случай, когда можно говорить, что рано радуется — действительно, в каждом из раундов она успешно переводила соперницу на настил и не позволяла ей ничего сделать. Так что — да, уверенная победа Беннетт и пятое поражение Киш в карьере. К слову, в первом же бое после перехода в Bellator из UFC.
Второй раунд завершен. Пока можно констатировать, что в стойке Киш выглядит несколько активнее, хотя точных ударов у нее немного. При этом в борьбе она на данный момент ничего противопоставить сопернице не может.
В первом раунде поединка Беннетт и Киш мы увидели, в целом, равную борьбу, однако концовка осталась за Беннетт — она доминировала после тейкдауна.
А на турнире Bellator 274 через несколько минут начнется женский бой! ДиАнна Беннетт сразится с Жюстин «Машина» Киш, которая является уроженкой Ленинграда. Непростая биография у девушки: своих родителей она не знала, росла в детдоме, и тогда ее звали совсем иначе — Светлана Насибулина. Но сироту из России удочерила американская семья. Так что будем называть ее тем именем, которым она зовется сейчас. И, конечно, поболеем за нее. На ее счету 11 боев, семь побед и четыре поражения.
На взвешивании Корешков оказался чуть тяжелее оппонента. Вес россиянина составил 77,5 кг, а американца — 76,8 кг.
Возвращаясь к Корешкову, заметим, что изначально он должен был драться с другим бойцом — россиянином Мухамедом Берхамовым. Однако Берхамов снялся с поединка из-за травмы, и вместо него с Андреем будет биться Ренкаунтри.
Тем временем, завершился четвертый поединок сегодняшнего вечера. Американец Джордан Ньюман единогласным решением судей победил соотечественника Коди Херберта. Для Ньюмана это четвертое поражение при нуле поражений, Херберт же впервые уступил на профессиональном уровне, при этом у него два выигранных боя;
Его соперник, американец Ренкаунтри, на четыре года старше, но его профессиональный рекорд не столь внушителен. В 20 боях он одержал четыре победы.
Имя Андрея Корешкова не столь громко, как, скажем, его тренера — Александра Шлеменко. Но, между тем, Андрей, носящий прозвище «Спартанец», уже опытный боец. Ему 31 год, в профессиональной карьере он провел 27 боев, в которых одержал 23 победы. И он является бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе.
Турнир стартовал, уже состоялось несколько боев. Но нас с вами интересует тот, который должен начаться, ориентировочно, в 06:10 мск. В этом поединке россиянин Андрей Корешков сойдется с американцем Ченси Ренкаунтри.