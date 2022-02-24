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Спорт

Третий шаг на пути к чемпионату мира: Россия играет с Нидерландами. LIVE

ЧМ-2023. Отбор. Европа. 3-й этап. Группа Н. Россия — Нидерланды. ОНЛАЙН

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В европейской квалификации к чемпионату мира — 2023 по баскетболу в третьем туре третьего этапа в группе Н сборная России, выигравшая два предыдущих поединка, встречается с национальной командой Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'18

Пять очков набирает российская сборная и выходит вперед!

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'17

Попадают в быстрой контратаке нидерландцы, 28:30.

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'15

Продолжается очень равная и напряженная борьба, 26:26.

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'14

И вновь счет равный! 24:24!

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'12

Выходим вперед после двух шикарных атак подряд!

'11

Начинается вторая четверть!

'10

Первая четверть завершается со счетом 16:17 в пользу сборной Нидерландов!

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'9

Дальнее попадание оформляют нидерландцы!

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'7

И еще одно дальнее попадание! 13:8!

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'6

Трешку забрасываем и выходим вперед — 10:8!

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'5

Суперрывок совершают россияне, отыгрывая семь очков! И теперь тайм-аут берут голландцы.

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'3

Тайм-аут берет наставник российской сборной при счете 0:8.

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'2

Начинается игра с «минус 4» для сборной России!

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18:00

Игра началась! Поехали!

17:58

На ваших экранах первая пятерка сборной России!

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17:55

Напомним, что после двух матчей в активе сборной России две победы — над Исландией и Италией.

17:45

Мужская сборная России по баскетболу проводит свой третий матч на третьем этапе европейской квалификации к чемпионату мира — 2023. Соперник — национальная команда Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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