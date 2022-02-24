24 февраля 2022, 17:43 Спорт Третий шаг на пути к чемпионату мира: Россия играет с Нидерландами. LIVE ЧМ-2023. Отбор. Европа. 3-й этап. Группа Н. Россия — Нидерланды. ОНЛАЙН Максим Гужевский Слушать Остановить

В европейской квалификации к чемпионату мира — 2023 по баскетболу в третьем туре третьего этапа в группе Н сборная России, выигравшая два предыдущих поединка, встречается с национальной командой Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.