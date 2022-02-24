Третий шаг на пути к чемпионату мира: Россия играет с Нидерландами. LIVE

В европейской квалификации к чемпионату мира — 2023 по баскетболу в третьем туре третьего этапа в группе Н сборная России, выигравшая два предыдущих поединка, встречается с национальной командой Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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'18
Пять очков набирает российская сборная и выходит вперед!
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'17
Попадают в быстрой контратаке нидерландцы, 28:30.
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'15
Продолжается очень равная и напряженная борьба, 26:26.
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'14
И вновь счет равный! 24:24!
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'12
Выходим вперед после двух шикарных атак подряд!
'11
Начинается вторая четверть!
'10
Первая четверть завершается со счетом 16:17 в пользу сборной Нидерландов!
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'9
Дальнее попадание оформляют нидерландцы!
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'7
И еще одно дальнее попадание! 13:8!
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'6
Трешку забрасываем и выходим вперед — 10:8!
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'5
Суперрывок совершают россияне, отыгрывая семь очков! И теперь тайм-аут берут голландцы.
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'3
Тайм-аут берет наставник российской сборной при счете 0:8.
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'2
Начинается игра с «минус 4» для сборной России!
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18:00
Игра началась! Поехали!
17:58
На ваших экранах первая пятерка сборной России!
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17:55
Напомним, что после двух матчей в активе сборной России две победы — над Исландией и Италией.
17:45
Мужская сборная России по баскетболу проводит свой третий матч на третьем этапе европейской квалификации к чемпионату мира — 2023. Соперник — национальная команда Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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