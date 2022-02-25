Непряева бьется за золото: женщины бегут 5 км на чемпионате мира. LIVE

На чемпионате мира среди юниоров (U-20) по лыжным гонкам в Люгне женщины соревнуются на дистанции 5 км классическим стилем. Россию представляют Дарья Непряева (родная сестра олимпийской чемпионки Пекина-2022 в эстафете Натальи Непряевой), Анна Кожинова, Елизавета Бекишева и Евгения Крупицкая. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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13:04
Температура воздуха -2 градуса, девушкам повезло, что погода не очень свирепствует сегодня.
13:02
Под третьим номером в гонку ушла украинская лыжница Мария Чамара.
13:00
Гонка началась! Первой на трассу ушла Габижа Бучите из Литвы.
12:55
Всего в гонке примут участие 80 лыжниц. Ранее сборная России в том же составе, который выступит в этой гонке на 5 км, завоевали серебряные медали в эстафете молодежного чемпионата мира. Так что ждем успехов от девушек и сегодня.
12:50
Лыжницы будут уходить на трассу с интервалом 30 секунд. Россиянки предпочли выйти в конце: Анна Кожинова стартует 73-й, Елизавета Бекишева — 76-й, Евгений Крупицкая — 78-й, Дарья Непряева — 80-й.
12:45
На молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам женщины бегут 5-километровую гонку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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