Непряева бьется за золото: женщины бегут 5 км на чемпионате мира. LIVE

12:55

Всего в гонке примут участие 80 лыжниц. Ранее сборная России в том же составе, который выступит в этой гонке на 5 км, завоевали серебряные медали в эстафете молодежного чемпионата мира. Так что ждем успехов от девушек и сегодня.