Мусаси против Вандерфорда. Bellator 275. LIVE

21:50

Начало сталось за турком, который явно перебивал в разменах. Но после почти полутора минут боя Сидельников поймал ногу соперника и провел тейкдаун. В маунте особо ничего сделать не получилось, и Сарикам поднялся. Однако долго оставался под контролем россиянина у сетки. Только на третьей минуте выбрался и смог разорвать дистанцию. Потом Сарикам попал россиянину в пах, явно не специально. Кирилл сразу же был готов продолжить, однако снова наполучал в стойке. В итоге вынужден был опять идти в атаку борьбой и делать тейкдаун. Закончился раунд в маунте, где россиянин был сверху, но 5-минутка явно осталась за Сарикамом.