Акатьева и Жилина сражаются за Кубок России среди девушек. LIVE

16:04

Ученица Тутберидзе выдала очень эмоциональную дорожку шагов — даже «в отчаянии» проехалась на коленях, сделав оборот вокруг своей оси. Однако судьи не очень оценили техничность и дали только второй уровень за эту дорожку.

Тем не менее никто не сможет оспорить, что эта темпераментная программа очень подходит Петросян — и она здорово обыграла резкими движениями каждую сильную долю в этом танго.