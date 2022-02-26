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Спорт

Акатьева и Жилина сражаются за Кубок России среди девушек. LIVE

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске девушки показывают короткую программу. Среди фавориток турнира — ученицы Этери Тутберидзе Софья Акатева, Аделия Петросян и Алиса Двоеглазова, а также фигуристки Евгения Плющенко Софья Титова и Вероника Жилина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:32

Каскад тройной лутц + тройной тулуп удался Двоеглазовой без проблем, как и все вращения, которые были оценены судьями на максимальный, четвертый уровень.

16:29

Следующей выступает Алиса Двоеглазова из группы Тутберидзе. Она катается под волшебную композицию Liz Callaway — Once Upon A December.

16:30

Алиса уверенно исполнила двойной аксель и тройной флип, вызвав аплодисменты на трибунах.

16:28

Морозова получает за короткую программу 63,84 балла.

16:28

Морозова выдала очень эмоциональный прокат — под «Не отрекаются любя» получился настоящий драматический спектакль, несмотря на то что фигуристке всего 13 лет.

16:26

Все вращения у Виктории четвертого уровня — она показывала очень сложные позиции, то поднимая ногу в шпагат, но присаживаясь до самой земли и очень легко вновь поднимаясь на одной ноге, не забывая при этом элегантно оборачивать руки вокруг тела.

16:25

Морозова спокойно исполнила все прыжки — двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + и тройной тулуп.

16:24

Открывает выступления этой группы Виктория Морозова из подмосковного клуба «Армия фигурного катания». Она катается под «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой.

16:18

Началась разминка второй группы.

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16:16

Итоги выступлений первой группы участниц. Лидирует ученица Тутберидзе Аделия Петросян.

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16:15

Лагутова получает за короткую программу 55,32 балла. Пока это худший результат. Видимо, судьи нашли недокруты и сильно снизили оценку.

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16:13

Понтелеенко без проблем справилась со своим прыжковым набором — каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.

Все вращения были четвертого уровня, и только дорожка шагов подвела — второго.

16:12

Следующей выступает Наталья Лагутова из московского ЦСКА. Она катается под энергичный инструментал скрипок Aerodynamic (Symphoniacs).

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16:11

Захарова получает за короткую программу 58,55 балла.

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16:08

Захарова исполнила очень странный каскад: сначала сделала тройной лутц, а затем скрутила лишь одинарный риттбергер — видимо, хотела тройной, чтобы показать очень дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер, но не вышло. В итоге Захарова резко присоединила тройной тулуп — и получился каскад тройной лутц + ойлер + тройной тулуп. Однако надо было делать каскад из двух прыжков, так что засчитают только первый прыжок — тройной лутц. Но какая же сообразительная фигуристка!

16:07

Захарова исполнила в самом начале два сольных прыжка — двойной аксель и тройной флип. Каскад оставила на вторую половину программы, чтобы получить за него больше бонусов, а пока приступила к вращениям — и они выходят отличными, на максимальный четвертый уровень.

16:07

Следующей выступает Мария Захарова, которая тренируется в «Хрустальном» у Анны Царевой. Она катается под Libertango.

16:05

Петросян получает за короткую программу 71,61 балла. Это первое место с отрывом!

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16:04

Ученица Тутберидзе выдала очень эмоциональную дорожку шагов — даже «в отчаянии» проехалась на коленях, сделав оборот вокруг своей оси. Однако судьи не очень оценили техничность и дали только второй уровень за эту дорожку.

Тем не менее никто не сможет оспорить, что эта темпераментная программа очень подходит Петросян — и она здорово обыграла резкими движениями каждую сильную долю в этом танго.

16:02

Петросян справилась с каскадом тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы. Правда, после первого прыжка как-то низко присела в колене, но быстро выровняла выезд и присоединила второй.

15:55

Следующей выступает Надежда Понтелеенко из петербургской школы «Звездный лед». Она катается под интересный и стремительный инструментал клавишных The First Was A Death Woman.

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16:02

Аделия спокойно исполнила двойной аксель и тройной флип, получив солидные бонусы от судей.

А шикарное вращение в вертикальном шпагате. стиле Камилы Валиевой (закрывая лицо одной рукой) вызвало аплодисменты на трибунах.

16:00

Понтелеенко получает за короткую программу 63,26 балла. Лидером по-прежнему остается Гургенидзе из Татарстана! Вау.

16:01

Следующей выступает ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Она катается под темпераментное танго A Evaristo Carriego.

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15:58

Понтелеенко продемонстрировала очень красивые переходы между элементами — например, подняла ногу в вертикальный шпагат и величественно проехалась так перед судьями.

Дорожка шагов у миниатюрной тоже завораживает — на высокой скорости, с очень сложными оборотами. Например, Надежда исполнила серию быстрых вращений и сразу после этого схватила одну ногу руками за головой и резко наклонилась вниз, сделав так целый оборот. Судьи оценили эту дорожку шагов на третий уровень из четырех.

15:57

Двойной аксель и тройной флип удались Надежде легко и уверенно.

15:53

Куликова получает за короткую программу 63,78 балла. Даже уступила Гургенидзе — это неожиданность. Видимо, судьи нашли какие-то недокруты.

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15:52

Как же Куликова отдается своей программе! Энергично потрясает руками, протягивая их к кому-то в пространство и выражая целую гамму эмоций на лице, в отчаянии закручивается в дорожке шагов... Это было очень эмоционально и красиво.

15:51

Двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы не вызвали у Елизаветы проблем.

15:51

Куликова начала с пролетного тройного флипа — чисто.

15:49

Следующей выступает Елизавета Куликова, которая в январе неожиданно ушла из ЦСКА от тренера Сергея Давыдова, но официально еще значится в этой школе. Ее выводит на старт Виталий Бутиков, а катается фигуристка под знаменитую музыку из «Шербурских зонтиков».

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15:48

Гургенидзе получает за короткую программу 63,82 балла.

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15:46

Фигуристка отлично соответствовала своей бойкой и легкой музыке веселого балета, изящно перемещаясь по льду. «Молодец!» — прокричал ей один из болельщиков.

15:55

Надежда не стала рисковать и ставить каскад в конец программы и сделала его сразу — тройной лутц + тройной тулуп получился чисто!

15:46

Инга справилась с каскадом тройной лутц + тройной тулуп, и, хотя ее нога немного задрожала на приземлении, судьи не стали придираться и дали 1,46 балла бонусами.

15:45

Гургенидзе очень легко и невесомо исполнила тройной флип, а потом двойной аксель. Каскад оставила на вторую половину программы, где сможет получить за него +10% к базовой стоимости.

15:44

Открывает соревнования Инга Гургенидзе из Татарстана. Она катается под бодрый балет «Жизель» Адольфа Адана.

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100%
15:38

Началась разминка первой группы участниц.

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100%
15:30

Порядок выступлений:

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100%
15:20

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске с короткой программой выступят девушки.

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