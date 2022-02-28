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Спорт

Бан российскому футболу: Россия лишилась чемпионата мира, «Спартак» — Лиги Европы

Российские футбольные команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

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Александр Вильф/РИА «Новости»
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой. Национальная сборная исключена из отборочного этапа чемпионата мира по футболу – 2022, а московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

«Вслед за первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня структуры приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине и сплочен вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — сказано в совместном заявлении футбольных организаций.

Сборная России пропустит стыковые матчи отборочного турнира на чемпионат мира, соответственно, не сыграет на самом мундиале. Также команда не выступит в Лиге наций.

27 февраля Международная федерация футбола разрешила сборной России участие в международных турнирах, однако под другим названием – «Сборная Российского футбольного союза (РФС)», а также без флага и гимна. Федерации футбола Польши, Чехии и Швеции, которые выступали против игры со сборной России, подобное решение не устроило. С Польшей России предстояло бы играть первый стыковочный матч чемпионата мира – 2022, а на победителя противостояния Чехии и Швеции команда выходила бы в случае положительного результата.

«Сегодняшнее решение ФИФА для нас совершенно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом матче. Наша позиция остается непреклонной: сборная Польши не будет играть с Россией, как бы она ни называлась», — написал Цезарий Кулеша, президент польской Федерации.

«Понятно, что мы не удовлетворены этим. Наше мнение не стало другим сегодня, и ситуация на Украине не изменилась только потому, что мы получили сообщение от ФИФА. У нас нет другого мнения, но мы бы хотели переговорить с Польшей и Чехией, чтобы дать ФИФА реакцию со своим мнением. Мы ожидали более резкой позиции со стороны ФИФА», — сказал Карл-Эрик Нильссон, глава Федерации Швеции.

Против того, чтобы сборная России продолжала выступление на международной арене выступила и команда Албании, с которой подопечным Валерия Карпина предстояло бы сыграть в группе 2 в Лиге наций – турнир пройдет летом. Против России на международных турнирах высказались и Федерации, матчей со сборными которых пока не предвиделось, Англия, Швейцария, Ирландия, Чехия.

От введенных санкций пострадала и женская команда – матч квалификации чемпионата мира, который должен был пройти 7 апреля, не состоится.

Пострадал российский футбол не только на уровне сборных. Российские клубы не смогут принимать участие в еврокубках – как в этом, так и в следующем сезонах. Так, московский «Спартак», который оставался единственным российским представителем в еврокубках, не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Соперником красно-белых на этой стадии должен был стать немецкий «РБ Лейпциг», которым руководит экс-тренер московского клуба Доменико Тедеско. Соответственно, в связи со снятием «Спартака» команда из Германии автоматически выходит в стадию четвертьфинала турнира.

При этом в заявлении организаций не указано, при каких условиях бан с российского футбола может быть снят. Сказано, что действует до следующего уведомления по теме, что, на сегодняшний момент, означает, бессрочное отстранение.

Также Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение разорвать контракт с «Газпромом». В релизе указано, что отношения с российской компанией прекращены немедленно, сотрудничество прекращено по всем совместным проектам — Лига чемпионов, турниры сборных и конкретно чемпионату Европы — 2024.

Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором выразил категорическое несогласие с решением международных организаций.

«Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в международное спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики. Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства», — указано в заявлении организации.

С заявлением по поводу своего исключения из Лиги Европы выступил московский «Спартак». В команде подчеркнули, что решение ФИФА и УЕФА, безусловно, расстроило, хотя было ожидаемым.

«К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта. У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их.

Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться. «Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем».

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