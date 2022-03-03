03 марта 2022, 15:51 Спорт Норвегия победила в отсутствие России: биатлонистки сразились в эстафете на Кубке мира Биатлон. Кубок мира. 8-й этап в Контиолахти. Норвегия стала победителем эстафеты Андрей Черников Слушать Остановить

В финском Контиолахти в рамках 8-го этапа Кубка мира по биатлону женские сборные провели эстафету. Российская команда была отстранена от участия по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Первое место заняла Норвегия, Швеция финишировала на втором месте, замкнула тройку сильнейших команда Италии. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.