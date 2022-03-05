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Спорт

Результат в пользу Непряевой: россиянка выиграла «Большой хрустальный глобус»

Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на 30 км на этапе Кубка мира в Осло

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На официально объявленном предпоследним в сезоне-2021/22 этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло женщины пробежали масс-старт на 30 км. Результат гонки позволил российской лыжнице Наталье Непяревой, которая не принимает участия в соревнованиях, досрочно выиграть «Большой хрустальный глобус». Победу в масс-старте одержала норвежка Тереза Йохауг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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13:40

На этом «Газета.ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

13:35

Такой результат гонки позволил Непряевой досрочно завоевать награду, поскольку никто из ее соперниц в борьбе за трофей не сумел к ней приблизиться.

13:30

Российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира за сезон-2021/2022.

13:22

Эбба Андерссон финишировала девятой. такой результат не особо поможет ей приблизиться к Наталье Непряевой в общем зачете Кубка мира.

13:22

Третьей стала Йонна Сундлинг.

13:21

Все! Финиширует Йохауг, первая она, без вопросов. Второй приходит Пярмаковски.

13:19

Выходит на финишную прямую Йохауг. Нет у нее соперниц в этой гонке.

13:17

С первым местом все ясно, а вот за попадание на пьедестал сейчас бьются сразу пять спортсменок.

13:09

Андерссон восьмая, но ее отрыв от Йохауг уже 1:54.

13:06

Продолжает Йохауг наращивать отрыв. Пярмаковски и Нисканен борются за серебро.

13:00

1:20 отрыв Йохауг от ближайшей соперницы. Вот теперь, кажется, с победительницей гонки все действительно ясно.

12:54

Позади 2/3 дистанции. Йохауг — лидер, Сундлинг — вторая, отрыв — больше минуты.

12:50

Можно быть какого угодно мнения о Йохауг, но не признать, что она выдающаяся лыжница — сложно. 51 секунда отрыва на 18,3. Пярмаковски вторая. Андерссон идет девятой.

12:45

50 секунд отрыва Йохауг от Нисканен на отрезке 16,3 км. Половина дистанции уже позади, посмотрим, какой отрыв будет по итогу.

12:42

Впрочем, очень быстро Йохауг снова уходит в отрыв. За два километра она увеличила свое преимущество практически на 20 секунд. Теперь от Нисканен ее отделают 44 секунды.

12:36

Прибавили соперницы, сокращая отрыв от норвежки. Второй идет Хеннинг на отрезке 13,3 км, а отрыв от Йохауг — 23 секунды. Андерссон сейчас на десятой строчке.

12:33

34 секунда отрыва на 11,8 км. Кажется, что с победительницей гонки все ясно. Или нет?

12:30

Очень быстро наращивает Йохауг преимущество. 31 секунда от второй Нисканен. А ведь норвежка заканчивает карьеру после этого сезона...

12:28

Йохауг первая на 10 км, вторая — Марте Сконес, еще одна норвежка. А отрыв лидера уже 23 секунды.

12:23

На отрезке в 8 км меняется мало что, но Йохауг начинает наращивать свое преимущество. 16 секунд отделяют ее от второго места.

12:21

7,2 км — вернулась привычная тройка лидеров — Йохауг, Нисканен и Пярмаковски. А Андрессон, кстати, поднялась с 22 места, где была на 5 км, на девятое.

12:14

На отрезке в 5 км врывается в тройку лидеров Йонна Сундлинг, она второй идет за Йохауг.

12:11

Продолжает лидировать Йохауг. Рядом с ней финки — Пярмаковски и Нисканен. Андрессон идет восьмой.

12:09

На отметке 2,9 лидер сменился — вперед вырвалась Йохауг. Но, конечно, говорить о чьем-то преимуществе сейчас невозможно, группа все еще очень плотная.

12:06

На отрезке 1,8 в лидерах оказывается финская спортсменка Керту Нисканен. Второй бежит Мао Ольсен, а замыкает тройку лидеров Надине Фендрих. Но тут стоит отметить, что плотно идут лыжницы — с первого по восьмое место отрыв меньше секунды.

12:05

А пока спортсменки бегут, напомним (хотя забыть это сложно) — России и Белоруссии на этих стартах нет из-за дисквалификации старт Международной федерацией.

12:00

Поехали! Дан старт масс-старту.

11:55

Прямой преследовательницей Непряевой является американка Джессика Диггинс, однако в этой гонке она участия не принимает.

11:50

Всего на дистанции окажется 53 спортсменки. Главной претенденткой на победу является норвежка Тереза Йохауг, однако больше всего интересно для нас не это — Наталья Непряева продолжает удерживать лидерство в общем зачете Кубка мира, и ее результаты теперь зависят только от соперниц, в том числе и от Эббы Андерсон.

11:45

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло состоится 30-километровая гонка у женщин с общего старта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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