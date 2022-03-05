05 марта 2022, 11:45 Спорт Результат в пользу Непряевой: россиянка выиграла «Большой хрустальный глобус» Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на 30 км на этапе Кубка мира в Осло Виктория Алексеева Слушать Остановить

На официально объявленном предпоследним в сезоне-2021/22 этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло женщины пробежали масс-старт на 30 км. Результат гонки позволил российской лыжнице Наталье Непяревой, которая не принимает участия в соревнованиях, досрочно выиграть «Большой хрустальный глобус». Победу в масс-старте одержала норвежка Тереза Йохауг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.