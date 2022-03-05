Результат в пользу Непряевой: россиянка выиграла «Большой хрустальный глобус»

Такой результат гонки позволил Непряевой досрочно завоевать награду, поскольку никто из ее соперниц в борьбе за трофей не сумел к ней приблизиться.
Российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира за сезон-2021/2022.
Эбба Андерссон финишировала девятой. такой результат не особо поможет ей приблизиться к Наталье Непряевой в общем зачете Кубка мира.
С первым местом все ясно, а вот за попадание на пьедестал сейчас бьются сразу пять спортсменок.
1:20 отрыв Йохауг от ближайшей соперницы. Вот теперь, кажется, с победительницей гонки все действительно ясно.
Можно быть какого угодно мнения о Йохауг, но не признать, что она выдающаяся лыжница — сложно. 51 секунда отрыва на 18,3. Пярмаковски вторая. Андерссон идет девятой.
50 секунд отрыва Йохауг от Нисканен на отрезке 16,3 км. Половина дистанции уже позади, посмотрим, какой отрыв будет по итогу.
Впрочем, очень быстро Йохауг снова уходит в отрыв. За два километра она увеличила свое преимущество практически на 20 секунд. Теперь от Нисканен ее отделают 44 секунды.
Прибавили соперницы, сокращая отрыв от норвежки. Второй идет Хеннинг на отрезке 13,3 км, а отрыв от Йохауг — 23 секунды. Андерссон сейчас на десятой строчке.
Очень быстро наращивает Йохауг преимущество. 31 секунда от второй Нисканен. А ведь норвежка заканчивает карьеру после этого сезона...
Йохауг первая на 10 км, вторая — Марте Сконес, еще одна норвежка. А отрыв лидера уже 23 секунды.
На отрезке в 8 км меняется мало что, но Йохауг начинает наращивать свое преимущество. 16 секунд отделяют ее от второго места.
7,2 км — вернулась привычная тройка лидеров — Йохауг, Нисканен и Пярмаковски. А Андрессон, кстати, поднялась с 22 места, где была на 5 км, на девятое.
Продолжает лидировать Йохауг. Рядом с ней финки — Пярмаковски и Нисканен. Андрессон идет восьмой.
На отметке 2,9 лидер сменился — вперед вырвалась Йохауг. Но, конечно, говорить о чьем-то преимуществе сейчас невозможно, группа все еще очень плотная.
На отрезке 1,8 в лидерах оказывается финская спортсменка Керту Нисканен. Второй бежит Мао Ольсен, а замыкает тройку лидеров Надине Фендрих. Но тут стоит отметить, что плотно идут лыжницы — с первого по восьмое место отрыв меньше секунды.
А пока спортсменки бегут, напомним (хотя забыть это сложно) — России и Белоруссии на этих стартах нет из-за дисквалификации старт Международной федерацией.
Прямой преследовательницей Непряевой является американка Джессика Диггинс, однако в этой гонке она участия не принимает.
Всего на дистанции окажется 53 спортсменки. Главной претенденткой на победу является норвежка Тереза Йохауг, однако больше всего интересно для нас не это — Наталья Непряева продолжает удерживать лидерство в общем зачете Кубка мира, и ее результаты теперь зависят только от соперниц, в том числе и от Эббы Андерсон.