Битва за Кубок мира по биатлону: мужчины бегут важнейший спринт. LIVE

17:51

Дестье на круг убежал на втором рубеже, и сработавший стойку чисто Жаклен стал лидером. И это с двумя кругами с лежки. Напомним, что Жаклен гонится в зачете Кубка мира за Фийон-Майе и Самуэльссоном. Ну и на стойке пока все мажут.