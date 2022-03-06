Вместо Кубка мира: Большунов выиграл «Деминский марафон»

12:45

Сразу после финиша Александр Большунов рассказал об ощущениях. Даже не запыхался, удивительно. «На самом деле, силы есть, можно было еще кружочек пробежать. Одно расстраивает: сегодня мы должны были бежать Холменколленский марафон и там выигрывать. Но здесь намного круче, намного больше народу. Я выиграл — очень рад, еще и рекорд. Все хорошо, потому что здесь нам все рады. Большое количество болельщиков, все подбадривают, и это прибавляет сил. Спасибо всем. На первом круге я ребятам предлагал друг друга менять, но все не очень хотели. На втором круге вышел вперед и до финиша работал один. Круг отличный, единственное — на втором круге пришлось сложно, снег разбился, была сильная. Еще было много круговых — прямо шахматы. Другие старты? Впереди еще чемпионат России в Сыктывкаре», — сказал Большунов «Матч ТВ».