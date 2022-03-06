Фийон Майе сохранил лидерство в Кубке мира, Жаклен драматично остался без медали

Финиш! Францух Кентен Фийон Майе в уверенном стиле выиграл гонку преследования в Контиолахти и сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Поздравляем с золотом!
Немец Эрик Лессер, который почти всю гонку держался на 4-5 позициях, на финишной прямой неожиданно вырвался вперед и стал вторым (+8,2 секунды от лидера). Поздравляем с серебром!
Итальянец Лукас Хофер финишировал третьим (+8,8). Поздравляем с бронзой!
Очень жаль француза Эмильена Жаклена, который почти всю гонку держался вторым вслед за Фийоном Майе и имел возможность выйти в лидеры на последней стрельбе, но допустил один промах одновременно с соперником. Из-за этого Жаклен остался на второй строчке, сломался психологически и за последние 1,5 км опустился на четвертое место, оставшись вообще без медали (+22,6).
11,8 км. Что творит Лессер?! Немец совершил невероятный рывок вперед и поднялся с пятого места на второе! Он проигрывает лидирующему Фийону Майе 26,3 секунды, а сразу за ним идет Хофер (+26,5). Жаклен опустился на четвертую строчку (+28,1).
11 км. Фийон Майе — просто красавчик, он продолжает уверенно лидировать, а вот Жаклен совсем расклеился — опустился со второго места на третье (+24,4). Хофер сделал впечатляющий рывок и теперь идет вторым (+23,8).
Кристиансен — четвертый (+25,3), но уже дышит в спину Жаклену и не оставляет надежд побороться хотя бы за бронзу, как и Лессер, который идет пятым (+29,1).
Четвертая стрельба — стоя. Фийон Майе дрогнул впервые в гонке и допустил одну осечку, но даже после штрафного круга он остался лидером! Жаклен тоже допустил один промах — и это помешало ему выйти в лидеры (+25,6 секунды). Кажется, победитель пасьюта уже определился.
На третьей строчке — Хофер (+32 секунды), на четвертой — Кристиансен (+34), а на пятой — Лессер (+37,9). Кстати, Кристиансен и Лессер закрыли все мишени на всех огневых рубежах, но скорость подвела.
9,3 км. Фийон Майе держится бодрячком на первом месте, а вот Жаклен начал ощутимо сдавать — теперь он проигрывает соотечественнику не 19, а 27,4 секунды. На третье место вновь поднялся Хофер (+56,1), сместив Кристиансена на четвертое (+57,6). Битва за бронзу у нас может получиться упорнее, чем за золото, где все может скоро стать ясно.
8,5 км. Фийон Майе, конечно, остается на первой позиции, а Жаклен не может к нему подобраться и по-прежнему проигрывает 19 секунд. На третье место вновь поднялся Кристиансен (+46,9), а Хофер опустился на четвертое (+47,4). Самуэльссон, кстати, на предыдущей стрельбе допустил два промаха (в совокупности у него три осечки) и теперь идет 15-м (+1:37,3 минуты).
Третья стрельба — стоя. Что творит Фийон Майе?! Не дрогнул ни один мускул — он закрыл все мишени и остался лидером! Жаклен допустил один промах, но быстро пролетел штрафной круг и сохранил вторую строчку, однако теперь проигрывает лидеру не 1, а 19,3 секунды. На третьей строчке оказался Хофер, который не промахнулся на этом рубеже, но он очень далеко от двоих французов (+51,6). Впрочем, как и все остальные биатлонисты.
6,8 км. Фийон Майе лидирует, и Жаклен не торопиться обгонять его, аккуратно держась за спиной (+1,2 секунды). Кристиансен тем временем вырвался на третью строчку (+49,4), Лессер стал четвертым (+49,3), Самуэльссон все еще пятый (+49,4).
6 км. Фийон Майе по-прежнему лидер, но Жаклен уже дышит ему в спину, проигрывая всего 0,7 секунды! Лессер держится третьим, но не может приблизиться к двоим французам на адекватное расстояние, проигрывая лидерам 41,6 секунды. На четвертой строчке норвежец Кристиансен (+42,2), а на пятой — Самуэльссон (+44,4).
Вторая стрельба лежа. Фийон Майе показывает железные нервы и вновь закрывает все мишени без промахов! Конечно, он остается лидером гонки. Вторым на трассу ушел Жаклер, который тоже не промахнулся и сократил отставание от соотечественника до жалких 7,2 секунды. А вот на третье место неожиданно поднялся немец Лессер — он тоже закрыл все мишени на двух огневых рубежах, но из-за медленного хода проигрывает лидеру +42,8 секунды.
Кюн допустил один промах и стал седьмым (+50,8), Хофер с такой же ошибкой стал восьмым (+50,8), а Андерссен так долго выцеливал, что опустился на 20-ю строчку (+1:24,2 минуты).
4,3 км. Фийон Майе остается первым, Жаклен — вторым (+12,3 секунды), а Андерсен — третьим, хотя он ощутимо снизил скорость перед второй стрельбой и теперь уступает лидеру целых +30,1 секунды. Кюн — четвертый (+31,1), Хофер — пятый (+32,2).
3,5 км. Фийон Майе по-прежнему лидирует, однако Жаклен сократил отставание от него с 18 до 11,7 секунды. Андерсен держится третьим и тоже немного приблизился к лидеру — на расстояние 21,2 секунды. Кюн — четвертый (+22,4), итальянец Хофер — пятый (+25,5).
Первая стрельба лежа. Фийон Майе закрыл все мишени и обошелся без штрафных кругов, сохранив лидерство. На второе место поднялся Жаклен (+18,3 секунды), на третьей строчке — Андерсен (+23,1), на четвертой — Кюн (+30,6). Все эти биатлонисты не допустили промахов, а вот Самуэльссон с одной осечкой и, соответственно, одним штрафным кругом, опустился на десятую строчку (+51,9).
1,8 км. Фийон Майе уверенно лидирует и даже увеличил свой отрыв от Андерсена — довел его до 22,6 секунды. На третье место вышел норвежец Баккен (+32,9), Кюн опустился на четвертое (+33), Жаклен стал пятым (+34), а Самуэльссон — шестым (+34,2).
После 1 км Фийон Майе уверенно лидирует, вторым идет норвежец Андерсен (+18,3 секунды), третьим — немец Кюн (+28,7).
Общий зачет Кубка мира среди мужчин на данный момент выглядит так:
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 696.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 539.
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 524.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 486.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 451.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 451.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 440.
8. Симон Дестьё (Франция) — 433.
9. Александр Логинов (Россия) — 413.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 405.
Напомним правила пасьюта:
1. Биатлонисты стартуют в таком порядке, в каком они расположились в предыдущей гонке, по итогам которой проводится преследование;
2. Первая и вторая стрельбу — из положения лежа, третья и четвертая — стоя;
3. За каждый промах — штрафной круг 150 метров.