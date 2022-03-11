Лучшие лыжники мира сражаются за золото в последнем спринте сезона. LIVE

Вот такие итоги второго полуфинала у женщин! Благодаря отличному времени сразу четыре девушки отсюда попадают в финал.
Йонна Сундлинг выиграла полуфинал с такой же легкостью, как до этого — четвертьфинал. Браво! На втором месте — Анамария Лампич, которая была в другом четвертьфинале и тоже его выиграла. Поздравляем девушек с проходом в финал.
Вот так выглядят два полуфинала у мужчин. В качестве лаки-лузеров туда прошли немец Янош Брюггер и финн Лаури Вуоринен.
Последний четвертьфинал у мужчин выиграл швед Оскар Свенссон, на втором месте — француз Жюль Шаппаз.
Список участников заключительного, пятого четвертьфинального забега у мужчин. Вперед!
Норвежец Ларс Агнал Йьелмесет оказался самым быстрым в этом четвертьфинале, а вторым финишировал швед Калле Халфварссон. Оба выходят в полуфинал.
Победу в забеге одержал француз Люка Шанава, а вторым стал итальянец Федерико Пеллегино. Поздравляем с выходом в полуфинал.
Ох, сразу же дисквалифицировали китайского лыжника Шана Цзиньчая за нарушение правил. Остальные пять в строю.
Список участников третьего четвертьфинального забега у мужчин. Спортсмены ушли на трассу!
Норвежец Хокон Сканес на полсекунды опередил француза Ришара Жува и стал первым. Поздравляем эту парочку с выходом в полуфинал.
Первый забег выиграл финн Йони Мяки, лишь на 0,12 секунды опередив норвежца Сиверта Уига. Оба проходят в полуфинал напрямую.
Вот так выглядят два полуфинала у женщин. В качестве лаки-лузеров (благодаря лучшему времени из проигравших) в полуфинал попали шведка Майя Дальквист, финка Кертту Нисканен, норвежка Джулия Михре.
В этом забеге обошлось без фотофиниша: Майкен Касперсен Фалла победила, а второе место заняла еще одна норвежка Хейди Венг. Они выходят в полуфинал напрямую.
Ух, какой напряженный четвертьфинал получился! Американка Джулия Керн и норвежка Лотта Венг шли к победе ноздря в ноздрю, и определить лучшую помог только фотофиниш: Керн в итоге опередила соперницу всего на 0,02 секунды! При этом известная шведка Майя Дальквист неожиданно не смогла напрямую выйти в полуфинал, заняв лишь третью строчку. Поздравляем Керн и Венг с полуфиналом.
Словенка Анамария Лампич уверенно выиграла третий забег, а вот чтобы определить лыжницу со второго места, судья понадобилось изучить повтор: у швейцарки Надин Фендрих и шведки Моа Лундгрен случился фотофиниш. В итоге вторая строчка досталась Фендрих — девушек разделили 0,05 секунды. Лампич и Фендрих — в полуфинале.
Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла второй забег, а финка Йоханна Матинтало стала второй. Поздравляем девушек с выходом в полуфинал! Знаменитая Фрида Карлссон осталась ни с чем, финишировав лишь пятой из шести участниц.
Первый забег выиграла Анна Свендсен из Норвегии. Вместе со шведкой Йоханной Хагстрем, которая заняла второе место, она выходит в первый полуфинал у женщин.
Список участниц первого четвертьфинального забега у женщин, который вот-вот начнется:
Начало соревнований — в 14.15 мск. Сначала нас ждут забеги 1/4 финала у женщин, затем — у мужчин, потом в таком же формате полуфиналы и финалы.