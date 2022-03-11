Лучшие лыжники мира сражаются за золото в последнем спринте сезона. LIVE

14:37

Ух, какой напряженный четвертьфинал получился! Американка Джулия Керн и норвежка Лотта Венг шли к победе ноздря в ноздрю, и определить лучшую помог только фотофиниш: Керн в итоге опередила соперницу всего на 0,02 секунды! При этом известная шведка Майя Дальквист неожиданно не смогла напрямую выйти в полуфинал, заняв лишь третью строчку. Поздравляем Керн и Венг с полуфиналом.