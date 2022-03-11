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Спорт

Лучшие лыжники мира сражаются за золото в последнем спринте сезона. LIVE

Лыжи. Кубок мира. Фалун. Спринт. Классический стиль. ОНЛАЙН

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В шведском Фалуне на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне проходят спринты классическим стилем у мужчин и женщин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:24

Пора приступать к мужским полуфиналам. Первая группа ушла на трассу!

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15:23

Так выглядит состав финала у женщин.

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15:22

Вот такие итоги второго полуфинала у женщин! Благодаря отличному времени сразу четыре девушки отсюда попадают в финал.

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15:18

Второй женский полуфинал стартовал!

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15:17

Йонна Сундлинг выиграла полуфинал с такой же легкостью, как до этого — четвертьфинал. Браво! На втором месте — Анамария Лампич, которая была в другом четвертьфинале и тоже его выиграла. Поздравляем девушек с проходом в финал.

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15:13

Возвращаемся к женскому турниру. Стартует первый полуфинал. Понеслась!

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15:12

Вот так выглядят два полуфинала у мужчин. В качестве лаки-лузеров туда прошли немец Янош Брюггер и финн Лаури Вуоринен.

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15:11

Последний четвертьфинал у мужчин выиграл швед Оскар Свенссон, на втором месте — француз Жюль Шаппаз.

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100%
15:07

Список участников заключительного, пятого четвертьфинального забега у мужчин. Вперед!

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15:05

Норвежец Ларс Агнал Йьелмесет оказался самым быстрым в этом четвертьфинале, а вторым финишировал швед Калле Халфварссон. Оба выходят в полуфинал.

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15:01

Список участников четвертого четвертьфинального забега у мужчин. Поехали!

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15:00

Победу в забеге одержал француз Люка Шанава, а вторым стал итальянец Федерико Пеллегино. Поздравляем с выходом в полуфинал.

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14:56

Ох, сразу же дисквалифицировали китайского лыжника Шана Цзиньчая за нарушение правил. Остальные пять в строю.

14:55

Список участников третьего четвертьфинального забега у мужчин. Спортсмены ушли на трассу!

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14:54

Норвежец Хокон Сканес на полсекунды опередил француза Ришара Жува и стал первым. Поздравляем эту парочку с выходом в полуфинал.

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14:50

Список участников второго четвертьфинального забега у мужчин. Гонка началась!

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14:49

Первый забег выиграл финн Йони Мяки, лишь на 0,12 секунды опередив норвежца Сиверта Уига. Оба проходят в полуфинал напрямую.

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14:45

Итак, теперь начинаются четвертьфиналы у мужчин. Список участников первого забега:

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14:44

Вот так выглядят два полуфинала у женщин. В качестве лаки-лузеров (благодаря лучшему времени из проигравших) в полуфинал попали шведка Майя Дальквист, финка Кертту Нисканен, норвежка Джулия Михре.

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14:43

В этом забеге обошлось без фотофиниша: Майкен Касперсен Фалла победила, а второе место заняла еще одна норвежка Хейди Венг. Они выходят в полуфинал напрямую.

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14:38

Гонка началась!

14:38

Список участниц заключительного, пятого четвертьфинального забега у женщин:

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100%
14:37

Ух, какой напряженный четвертьфинал получился! Американка Джулия Керн и норвежка Лотта Венг шли к победе ноздря в ноздрю, и определить лучшую помог только фотофиниш: Керн в итоге опередила соперницу всего на 0,02 секунды! При этом известная шведка Майя Дальквист неожиданно не смогла напрямую выйти в полуфинал, заняв лишь третью строчку. Поздравляем Керн и Венг с полуфиналом.

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14:32

Гонка началась!

14:32

Список участниц четвертого четвертьфинального забега у женщин:

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14:30

Словенка Анамария Лампич уверенно выиграла третий забег, а вот чтобы определить лыжницу со второго места, судья понадобилось изучить повтор: у швейцарки Надин Фендрих и шведки Моа Лундгрен случился фотофиниш. В итоге вторая строчка досталась Фендрих — девушек разделили 0,05 секунды. Лампич и Фендрих — в полуфинале.

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14:26

Гонка началась!

14:26

Список участниц третьего четвертьфинального забега у женщин:

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14:25

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла второй забег, а финка Йоханна Матинтало стала второй. Поздравляем девушек с выходом в полуфинал! Знаменитая Фрида Карлссон осталась ни с чем, финишировав лишь пятой из шести участниц.

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14:22

Второй забег начался!

14:21

Список участниц второго четвертьфинального забега у женщин:

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14:20

Первый забег выиграла Анна Свендсен из Норвегии. Вместе со шведкой Йоханной Хагстрем, которая заняла второе место, она выходит в первый полуфинал у женщин.

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14:15

Первый забег у женщин начался!

14:10

Список участниц первого четвертьфинального забега у женщин, который вот-вот начнется:

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14:05

Начало соревнований — в 14.15 мск. Сначала нас ждут забеги 1/4 финала у женщин, затем — у мужчин, потом в таком же формате полуфиналы и финалы.

14:00

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня в шведском Фалуне в рамках последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне проходят спринты классическим стилем у мужчин и женщин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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