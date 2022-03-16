Последний россиянин на турнире в США: Рублев сражается с американцем Тиафо. LIVE

В матче третьего круга самого престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Андрей Рублев играет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Рублев остался единственным россиянином в мужской сетке турнира после вылета Даниила Медведева, Карена Хачанова и Аслана Карацева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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С конца
07:03
Не даю оппоненты друг другу расслабиться, 40:40.
07:02
Какой красивый розыгрыш с дропшотом в конце! Потрясающая комбинация, 30:30!
07:00
15:15, на подаче Тиафо.
06:57
Счет в матче снова равный! 2:2!
06:56
Вау, супермощно и без шансов для россиянина Тиафо вколачивает мячи один за одним! Уже 40:15!
06:55
Потрясающий бэкхенд выбивает Рублев! 0:15, на подаче Тиафо.
06:54
Секунд за 70 Андрей взял второй гейм, 1:1.
06:53
Практически без остановок идет у нас игра, Рублев дважды подает точно — 30:0.
06:52
Но все же добирается до победы в первом гейме второго сета, 1:0 в пользу Тиафо.
06:51
А вот теперь Фрэнсис сам ошибается, 40:40.
06:50
Но Рублев не сдается и дважды точно попадает, 40:30.
06:49
И как же здорово он его начинает! Три подряд успешные подачи и на табло уже 40:0!
06:48
Второй сет начинает Тиафо.
06:46
Под ноль забирает девятый гейм Андрей и выигрывает первый сет — 6:3!
06:45
Очень уверенно молотит Рублев, даже отбиться никак не может Тиафо. 30:0.
06:43
Второй брейк делает Рублев! 3:5!
06:42
Впервые в игре счет становится 40:40!
06:40
Еще один обмен ошибками, 30:40 в пользу Рублева.
06:38
Хороший форхенд оформил Фрэнсис, 15:30.
06:37
Два очка подряд берет Рублев на чужой подаче, 0:30.
06:35
4:3 в пользу Рублева после семи геймов.
06:34
Еще один эйс делает Рублев, на этот раз через сетку — 40:30.
06:34
Очень элегантный перевод от Андрея и эйс позволяют ему сравнять счет — 30:30.
06:33
Занервничал Андрей и отдал два мяча сопернику на своей подаче — 0:30.
06:32
Фрэнсис вторым для себя эйсом сравнивает счет в сете — 3:3.
06:31
В сетку попал американец, 40:30.
06:30
Эйс Тиафо — 40:15.
06:29
Красиво под боковую линию попал Рублев, 15:30.
06:28
Как уверенно подает Тиафо, 30:0 на своей подаче.
06:26
Под ноль берет Рублев пятый гейм и выходит вперед в матче — 3:2.
06:25
Включился россиянин, кажется, на полную! Очень хорошо идет в этом розыгрыше у него игра, 40:0.
06:24
А вот и ответный брейк — 2:2 в партии!
06:23
Два брейк-пойнта есть у Андрея, 15:40.
06:22
Не идет подача у Тиафо, 0:30 в пользу Рублева.
06:21
1:2, Рублев выигрывает первый гейм в матче.
06:20
Два гейм-пойнта есть у седьмой ракетки мира, 40:15.
06:19
Чуть разыгрался наш теннисист, две подряд удачные атаки ему удались, 30:0.
06:18
И снова Рублев бьет за линию, 2:0 в пользу Тиафо.
06:17
Совершенно не получается прием у Андрея, 15:40.
06:16
15:15 на подаче американца.
06:14
Не попадает дважды подряд Рублев в площадку и уступает на своей подаче этот гейм, 0:1.
06:13
Ошибается россиянин, попадая в сетку. 30:30.
06:13
Эйс делает Рублев, 30:15.
06:12
Обменялись игроки точными попаданиями, 15:15.
06:10
Игра началась. Первым подавать будет Андрей Рублев.
06:00
Игра начнется в 06:10 по московскому времени.
05:50
Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня в матче третьего круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс, который еще по традиции называют «пятым шлемом», россиянин Андрей Рублев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
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