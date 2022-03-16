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Последний россиянин на турнире в США: Рублев сражается с американцем Тиафо. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. «Мастерс». 3-й круг. Андрей Рублев — Фрэнсис Тиафо. ОНЛАЙН

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В матче третьего круга самого престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Андрей Рублев играет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Рублев остался единственным россиянином в мужской сетке турнира после вылета Даниила Медведева, Карена Хачанова и Аслана Карацева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
07:03

Не даю оппоненты друг другу расслабиться, 40:40.

07:02

Какой красивый розыгрыш с дропшотом в конце! Потрясающая комбинация, 30:30!

07:00

15:15, на подаче Тиафо.

06:57

Счет в матче снова равный! 2:2!

06:56

Вау, супермощно и без шансов для россиянина Тиафо вколачивает мячи один за одним! Уже 40:15!

06:55

Потрясающий бэкхенд выбивает Рублев! 0:15, на подаче Тиафо.

06:54

Секунд за 70 Андрей взял второй гейм, 1:1.

06:53

Практически без остановок идет у нас игра, Рублев дважды подает точно — 30:0.

06:52

Но все же добирается до победы в первом гейме второго сета, 1:0 в пользу Тиафо.

06:51

А вот теперь Фрэнсис сам ошибается, 40:40.

06:50

Но Рублев не сдается и дважды точно попадает, 40:30.

06:49

И как же здорово он его начинает! Три подряд успешные подачи и на табло уже 40:0!

06:48

Второй сет начинает Тиафо.

06:46

Под ноль забирает девятый гейм Андрей и выигрывает первый сет — 6:3!

06:45

Очень уверенно молотит Рублев, даже отбиться никак не может Тиафо. 30:0.

06:43

Второй брейк делает Рублев! 3:5!

06:42

Впервые в игре счет становится 40:40!

06:40

Еще один обмен ошибками, 30:40 в пользу Рублева.

06:38

Хороший форхенд оформил Фрэнсис, 15:30.

06:37

Два очка подряд берет Рублев на чужой подаче, 0:30.

06:35

4:3 в пользу Рублева после семи геймов.

06:34

Еще один эйс делает Рублев, на этот раз через сетку — 40:30.

06:34

Очень элегантный перевод от Андрея и эйс позволяют ему сравнять счет — 30:30.

06:33

Занервничал Андрей и отдал два мяча сопернику на своей подаче — 0:30.

06:32

Фрэнсис вторым для себя эйсом сравнивает счет в сете — 3:3.

06:31

В сетку попал американец, 40:30.

06:30

Эйс Тиафо — 40:15.

06:29

Красиво под боковую линию попал Рублев, 15:30.

06:28

Как уверенно подает Тиафо, 30:0 на своей подаче.

06:26

Под ноль берет Рублев пятый гейм и выходит вперед в матче — 3:2.

06:25

Включился россиянин, кажется, на полную! Очень хорошо идет в этом розыгрыше у него игра, 40:0.

06:24

А вот и ответный брейк — 2:2 в партии!

06:23

Два брейк-пойнта есть у Андрея, 15:40.

06:22

Не идет подача у Тиафо, 0:30 в пользу Рублева.

06:21

1:2, Рублев выигрывает первый гейм в матче.

06:20

Два гейм-пойнта есть у седьмой ракетки мира, 40:15.

06:19

Чуть разыгрался наш теннисист, две подряд удачные атаки ему удались, 30:0.

06:18

И снова Рублев бьет за линию, 2:0 в пользу Тиафо.

06:17

Совершенно не получается прием у Андрея, 15:40.

06:16

15:15 на подаче американца.

06:14

Не попадает дважды подряд Рублев в площадку и уступает на своей подаче этот гейм, 0:1.

06:13

Ошибается россиянин, попадая в сетку. 30:30.

06:13

Эйс делает Рублев, 30:15.

06:12

Обменялись игроки точными попаданиями, 15:15.

06:10

Игра началась. Первым подавать будет Андрей Рублев.

06:00

Игра начнется в 06:10 по московскому времени.

05:50

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня в матче третьего круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс, который еще по традиции называют «пятым шлемом», россиянин Андрей Рублев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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