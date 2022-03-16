Последний россиянин на турнире в США: Рублев сражается с американцем Тиафо. LIVE

05:50

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня в матче третьего круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс, который еще по традиции называют «пятым шлемом», россиянин Андрей Рублев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.