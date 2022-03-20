Гимнаста Куляка могут отстранить от соревнований на год из-за публичной акции

Международная федерация гимнастики (FIS) выступила с предложением отстранить россиянина Ивана Куляка, а также тренеров национальной сборной России Игоря Калабушкина и Валентину Родионенко за выход спортсмена на церемонию награждения по итогам этапа Кубка мира в Дохе с символом Z на груди. Родионенко заявила, что FIG также настаивает на лишении бронзовой медали и призовых, выданных гимнасту по итогам турнира.

20 марта стало известно о том, что Международная федерация гимнастики (FIS) намерена отстранить российского гимнаста Ивана Куляка от соревнований под своей эгидой на год после инцидента, случившегося на этапе Кубка мира в Катаре.

Спортсмен по итогам соревнований в упражнениях на параллельных брусьях занял третье место. На церемонию награждения Куляк вышел с нарисованным символом Z на груди. Рядом с ним на пьедестале почета находились Милад Карими из Казахстана, ставший серебряным призером, и украинец Илья Ковтун, завоевавший золото.

По окончании соревнований Независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении российского спортсмена.

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«По официальному запросу FIG Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF», — приводит слова пресс-секретаря организации ТАСС.

Стоит отметить, что санкции по данному делу могут быть наложены не только на Куляка, но и на других членов российской команды.

«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера Игоря Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.

Специалист отметила, что, помимо дисквалификации, к гимнасту и его тренерам будут применены иные меры наказания.

«Тогда, во время самих соревнований, никто из нас даже не обратил внимания на то, что было на майке у гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на подиум.

У Вани также теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые. Нас с Калабушкиным, в свою очередь, предложено оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого.

Отведено три недели на все, они хотят как можно быстрее завершить рассмотрение дела. Решение должно быть принято в конце марта», – сказала Родионенко. Тренер также рассказала о том, как Куляк принимал решение выйти на церемонию награждения с нарисованным символом Z на груди. «Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива», — заявила специалистка в беседе с «Матч ТВ». Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отметил, что старт рассмотрения дисциплинарного дела будет дан 28 марта. «Мы сейчас работаем внутри с адвокатами, готовим свою позицию. Назначено слушание дисциплинарной комиссии на конец текущего месяца — 28 марта. До этого числа ничего нового происходить не будет», — приводит слова Титова «СЭ». По его словам, основной претензией GEF является то, что Куляк нарушил установленный порядок экипировки спортсмена перед выходом к снаряду. «Еcть регламент, каcающийcя формы. Это было нарушение формы, которая была утверждена FIG. Иван cделал это cознательно. Я думаю, что наказать могут, могут отcтранить от учаcтия. Но наc и так отcтранили.

Мы в любом cлучае будем защищать Ивана. Я не думаю, что он хотел уcтроить cпециальную демонcтрацию, но мы будем его поддерживать», – заявил Титов в беседе с РИА «Новости».

Напомним, что с 7 марта FIS приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Сам Куляк отметил, что не испытывает сожаления о своем поступке.

«Жалею ли я? Нисколько. Если бы был второй шанс, и я снова оказался бы перед выбором, поступил бы точно так же», — приводит слова российского гимнаста RT.