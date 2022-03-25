«Не признаны ФИФА и УЕФА»: почему РФС не примет клубы из Крыма

Появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) может на фоне временного исключения из ФИФА и УЕФА принять в свой состав клубы с полуострова Крым. В этом случае «Таврия» и «Симферополь» станут участниками первенства Олимп-ФНЛ-2, третьего по статусу дивизиона профессионального российского футбола. Однако почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «Газете.Ru», что такое развитие событий пока невозможно.

В 2014 году Крым вошел в состав России. Вместе с этим событием в российский чемпионат были включены СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта), а также а также ТСК (Севастополь).

Дебют крымских команд состоялся в Кубке России. 12 августа 2014 года ялтинская «Жемчужина» уступила у себя дома «Сочи» со счетом 0:2. К слову, тот «Сочи» не имеет никакого отношения к клубу, который сейчас выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) и был основан лишь в 2018 году на базе петербургского «Динамо». СКЧФ и ТСК встретились между собой на той же стадии Кубка. Победу в крымском дерби одержали севастопольцы (2:0). Как СССР, Югославия и ЮАР выходили из-под спортивных санкций После массового отстранения российских спортсменов от участия в международных турнирах... 18 марта 12:50 Позже эти команды дебютировали и в зоне «ЮГ» Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), которая тогда была третьим по силе дивизионе страны. После первой половины чемпионата ТСК занимал пятое место, отставая от лидирующего новороссийского «Черноморца» на 11 очков, а «Жемчужина» и СКЧФ замыкали турнирную таблицу. Но сыграть в 2015 году всем трем клубам было не суждено. Дело в том, что еще в августе совет по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о том, что матчи, сыгранными крымскими клубами в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС) признаны не будут. 4 декабря УЕФА запретил крымским командам играть в чемпионате России. Решение вступило в силу 1 января 2015 года. УЕФА принял такое решение из-за устава Международной федерации футбола (ФИФА), в котором сказано, что ассоциации, лиги или клубы, входящие в состав организации, не могут присоединиться к другому члену ФИФА или проводить матчи на территории другого члена ФИФА кроме исключительных случаев. Все дело в деньгах: почему Премьер-лиге не нужен мораторий на вылет Клубы Российской премьер-лиги планируют выдвинуть на исполком Российского футбольного союза предложение... 17 марта 10:44 Кроме того, Федерация футбола Украины (ФФУ) сразу после включения крымских клубов в российские турниры попросила ФИФА и УЕФА применить санкции к РФС. По мнению украинской стороны, команды с полуострова остаются под юрисдикцией ФФУ. 23 января 2015 года РФС был вынужден исключить ТСК, «Жемчужину» и СКЧФ из ПФЛ. Обратное решение могло повлечь исключение России из УЕФА и ФИФА. Интересно, что клубы с полуострова не спасло и то, что эти клубы были зарегистрированы не только в Крыму, но и в Краснодаре, Ростове и Таганроге. А прежние команды, которые до этого выступали в украинском чемпионате, были расформированы, были найдены новые футболисты. «Мы же не можем игнорировать решение УЕФА, так же, как и решения ФИФА. Конечно, мы должны сейчас подчиниться решению УЕФА, потому что это руководящий орган европейского футбола, и мы просто обязаны подчиниться», — сказал тогда вице-президент РФС Никита Симонян. В итоге с целью развития профессионального футбола на полуострове УЕФА приняло решение проводить на этой территории собственный чемпионат среди профессиональных клубов. В турнире участвуют восемь команд. Чемпионат проходит по системе осень-весна. Клуб, занявший последнее место, вылетает в любительскую лигу Крыма, а предпоследнее место играет стыковые матчи. Естественно, из этого турнира нет выхода в еврокубки. Катар еще не потерян: CAS оставил в силе отстранение российского футбола Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил решение об отстранении от участия в еврокубках... 16 марта 10:00 Первым чемпионом стала «ТСК Таврия», а самым титулованным клубом является «Севастополь», который трижды брал золотые медали. Футбол в регионе так бы и оставался в подвешенном состоянии, но в 2022 году из-за событий на Украине Россию исключили из всех международных футбольных соревнований.

На этом фоне появились слухи о том, что «Севастополь» и «Таврия» могут быть включены в ФНЛ-2.

«Конкретных разговоров о включении футбольных клубов из Крыма в состав нашей второй ФНЛ на сегодняшний день не идет. Однако в связи со временным исключением России из ФИФА и УЕФА переговоры между Крымским футбольным союзом и РФС об этом могут скоро начаться.

Русский футбольный мир оказался в мировой изоляции и теперь можно перейти к полноценной интеграции Крыма в жизнь современной РФ. В том числе на уровне спорта и конкретно футбола», — написал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Впрочем, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «Газета.Ru» отметил, что такой вопрос не обсуждали даже в кулуарах.

«Я присутствовал на вчерашнем заседании исполкома РФС, и эта тема не обсуждалась, вообще не поднималась и никак не упоминалась. Ее не было просто-напросто на повестке дня, да и где-то в кулуарах ее тоже не обсуждали.

Дело в том, что РФС пока остается членом ФИФА и УЕФА. И поскольку Федерация футбола Крыма не признана этими организациями как часть Российского футбольного союза, то нам нельзя играть с крымскими клубами. Такой позиции мы пока еще придерживаемся», — отметил Колосков.

Получить комментарии от представителей «Севастополя» и «Таврии» на момент написания статьи не удалось.