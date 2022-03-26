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Спорт

Чемпионат России по лыжным гонкам: мужчины и женщины спорят за победу в спринте. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужской и женский спринт свободным стилем. ОНЛАЙН

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На чемпионате мира по лыжным гонкам проходят соревнования в спринте. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
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13:53

Терентьев и Назаров стали финалистами. Остальные участники заезда выбывают из борьбы.

13:52

Ретивых и Коростелев упали. Вот это развязка. Они выбывают из борьбы.

13:50

Александр Терентьев, Федор Назаров, Савелий Коростелёв, Егор Шпунтов, Андрей Феллер и Глеб Ретивых начали забег!

13:47

Большунов и Филимонов вместе пересекли финишную черту. Показалось, что Александр и не боролся за первую строчку. Якимушкин и Забалуев еще могут отобраться по времени.

13:45

Александр Большунов, Сергей Забалуев, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Андрей Парфенов и Андрей Краснов бегут в первом полуфинале.

13:44

Наталья Непряева, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Елизавета Бекишева, Мария Давыденкова и Кристина Кускова сразились за выход в финал. Вышли в главный заезд турнира Неряева и Матвеева. Мацокина и Бекишева расположились вслед за ними, но они не прошли по времени в финал, а по времени Мекрюкова и Мегедь отобрались

13:36

Фалеева и Грухвина вышли в финал соревнований! Следом за ними прибежали Мекрюкова и Мегедь. Интересно, что Мегедь наступили на лыжу, но она все равно заняла четвертое место!

13:33

Первый полуфинал начался. Бегут Анастасия Фалеева, Наталья Мекрюкова, Анна Грухвина, Екатерина Мегедь, Диана Соболева и Дарья Сторожилова.

13:29

Назаров выигрывает забег, а Ретивых лишь второй. Интересно, что Ретивых на финишной прямой практически бросил бежать. Коростелев и Краснов прошли по времени в полуфинал.

13:25

Глеб Ретивых, Савелий Коростелев, Иван Кочетков, Андрей Краснов, Федор Назаров, Иван Безматерных завершают программу четвертьфиналов.

13:23

Терентьев не заметил сопротивления. Слишком легко он выиграл гонку. А ведь начинал шестым, но все контролировал. Белорус Шпунтов стал вторым. Остальные уже не пройдут в полуфинал.

13:19

Александр Терентьев, Максим Сысолятин, Иван Охапкин, Максим Гардер, Артур Петров и Егор Шпунтов сражаются за выход в полуфинал.

13:17

Якимушкин на самом финише опережает Горбунова. Они и вышли в полуфинал. По времени никто не сможет отобраться. Пока выходит так, что из первого забега сразу четыре спортсмена могут выйти во второй круг.

13:15

Иван Горбунов, Дмитрий Каракосов, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Андрей Феллер и Дмитрий Васильев на дистанции.

13:11

Филимонов и Забалуев выходят в 1/2 финала. Остальные не смогут по времени уже отобраться. Неожиданно, что Морилов не смог выйти в полуфинал, ведь он является бронзовым призером Игр 2010 года в Ванкувере.

13:10

Денис Филимонов, Сергей Забалуев, Дмитрий Жуль, Владислав Вечканов, Николай Морилов, Владимир Фролов взяли старт.

13:04

Андрей Парфенов, Виталий Женихов, Степан Дуркин и Данила Карпасюк бежали вместе с Большуновым. Александр не стал сразу рваться вперед, но к концу дистанции вышел на первое место. Парфенов стал вторым. Женихов и Дуркин еще могут по времени отобраться.

13:02

А теперь пришло время мужских четвертьфиналов. И в первом же забеге выступает Александр Большунов.

12:59

Матвеева уверенно выигрывает. Мацокина занимает вторую строчку. Остальные потеряли шансы выйти в полуфинал. Слишком медленный вышел забег.

12:56

Христина Мацокина, Елизавета Шалабода, Наталья Матвеева, Дарья Непряева, Марина Черноусова, Светлана Заборская взяли старт.

12:53

Непряева и Бекишева вышли в полуфинал. Давыденкова и Соболева сохраняют шанс отобраться по времени.

12:52

Бекишева лидировала, но Непряева ее обогнала. Уверенно Наталья идет.

12:51

Непряева ожидаемо захватила лидерство.

12:50

Наталья Непряева, Елизавета Бекишева, Мария Истомина, Диана Соболева и Мария Давыденкова взяли старт.

12:49

Мегедь и Кускова отбираются в полуфинал. Рудометова сохраняет шансы по времени отобраться.

12:47

Кстати, стоит отметить, что две лыжницы отберутся в полуфинал по времени.

12:46

Рудометова пока впереди.

12:44

В третьем забеге участвуют Алена Баранова, Кристина Кускова, Ольга Сергеева, Полина Лобастова, Екатерина Мегедь и Евгения Рудометова.

12:41

Фалеева и Грухвина вышли в 1/2 финала. Доценко и Головатюк пришли следом.

12:40

Грухвина после половины дистанции идет на первой строчке.

12:38

Во втором заезде бегут Анастасия Фалеева, Анастасия Кириллова, Анастасия Доценко, Светлана Николаева и Анна Грухвина, а также Ирина Головатюк.

12:36

Дарья Старожилова смогла на последних метрах дистанции занять первое место. Она пробилась в 1/2 финала. Мекрюкова также вышла в полуфинал. Кучерук и Потапова пришли следом. Напомним, еще две спортсменки отберутся по времени.

12:34

Мекрюкова с первых метров дистанции вырывается в лидеры, Но спортсменки идут плотной группой.

12:33

Начался первый женский забег!

12:30

Начнут программу четвертьфиналов женские забеги. Всего будет проведено пять четвертьфиналов. В первом забеге выступят Наталья Мекрюкова, Ольга Потапова, Дарья Сторожилова, Екатерина Никитина, Анастасия Москаленко и Ольга Кучерук.

12:12

В первом четвертьфинальном забеге побежит Александр Большунов, который является главным фаворитом мужских соревнований. Спортсмены будут бежать свободным стилем. Соревнования начнутся через 15 минут.

12:05

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию спринта, который пройдет в рамках чемпионата России.

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