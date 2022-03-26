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Спорт

Взять реванш: команда Медведевой и Кондратюка сражается с Загитовой и Щербаковой. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Короткие программы команд. ОНЛАЙН

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На Кубке Первого канала по фигурному катанию команда «Красная машина» под предводительством Анны Щербаковой и Алины Загитовой соревнуется с командой «Время первых», где капитаном является Марк Кондратюк, а главой группы поддержки — Евгения Медведева. В первый день КПК «Красная машина» выиграла прыжковый турнир, и теперь «Время первых» горит желанием взять реванш. Фигуристы показывают короткие программы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступлений.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:46

Игнатов упал после четверного риттбергера — оперся на обе руки и колени, но сделал каскад четверной тулуп + тройной тулуп. Также фигурист исполнил чисто тройной аксель.

17:43

Открывает выступления мужчин Макар Игнатов («Красная машина»). Он катается под блюз Iron Sky (Paolo Nutini).

17:31

Фото экрана с оценками.

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17:39

Началась разминка мужчин-одиночников — на льду Коляда, Игнатов, Мозалев («Красная машина»), Кондратюк, Самарин, Семененко («Время первых»).

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17:37

Оценка Синициной / Кацалапова — 93,48 балла. Они заняли первое место в ритм-танце и принесли «Красной машине» десять баллов. Степанова / Букин стали вторыми и принесли команде «Время первых» девять баллов.

Напомним, баллы подсчитываются по олимпийской системе. Первое место приносит десять очков, второе — девять, третье — восемь и т.д.

17:35

Загитова берет интервью в kiss and cry: «Ребята, вы здорово зажгли. Это настоящая бомба! Мы танцевали вместе с вами и поддерживали вас . Вы в первый раз выступаете на Кубке Первого канала. Как вам?»

Кацалапов: «Мы вас слышали, вы шикарно поддерживали. Спасибо! КПК — это суперкреативный турнир, а не только спортивный. В такое непростое время... Здорово, что он проводится».

17:33

Синицина: «Зрители, нам очень не хватало вас на Олимпиаде в Пекине. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня и поддерживаете нас».

Арена воодушевленно кричит и аплодирует в ответ.

17:32

Синицина / Кацалапов не допустили видимых ошибок, как и Степанова / Букин. Уверенно справились с твиззлами, обязательным танцем в стиле блюз и завершили прокат эффектной поддержкой, когда Никита держал Вику на руках и вращался вокруг своей оси на высокой скорости.

17:29

Следующими выступают Синицина и Кацалапов («Красная машина»). Они катаются под известную композицию You Can Leave Your Hat On (Joe Cocker) и зажигательную Brick House (The Commodores).

17:28

«Вы откатались лучшим образом для себя», — хвалит пару Евгения Медведева в kiss and cry.

«Спасибо, что нам опять взяли в команду «Время первых», — отвечает Иван Букин.

Оценка Степановой и Букина — 89,97 балла.

17:26

«Очень приятно кататься здесь для такой огромной публики», — говорит Александра в интервью ведущему Максиму Транькову. Арена благодарно аплодирует.

17:26

Они чисто исполнили все элементы, включая твиззлы (параллельные вращения) и сложнейшую поддержку — Букин покружил Степанову над собой так, что она сделала колесо, а потом девушка встала на его согнутую ногу и выпрямилась во весь рост, пока он ехал в кораблике.

17:22

Открывают соревнования Степанова / Букин. Они катаются под зажигательную композицию Everybody (Backstreet Boys, performed by Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix) и блюз Monster (Shawn Mendes, Justin Bieber).

17:20

Идет разминка танцевальных дуэтов.

17:17

Пока напомним составы команд:

В команду «Время первых», где ведущими являются Евгения Медведева и Максим Траньков, попали одиночницы Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, одиночники Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, а также спортивные пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Команду покинула Вероника Жилина, которая приняла участие лишь в прыжковом турнире.

В команду «Красная машина», где ведущими являются Алина Загитова и Алексей Ягудин, попали одиночницы Анна Щербакова, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, одиночники Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, а также спортивные пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Команду покинула Софья Акатьева, которая приняла участие лишь в прыжковом турнире.

В танцах на льду только два дуэта: Синицина / Кацалапов («Красная машина») и Степанова / Букин («Время первых»).

17:16

Сейчас начнут выступления танцевальные дуэты.

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17:15

Фигуристы выстроились в форме сердца.

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17:14

Параллельно на большом экране показывается ролик, где члены команды разными словами говорят, что любовь - самое важное в жизни человека.

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17:13

Теперь представляет себя «Красная машина». Вся команда на льду.

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17:12

Фигуристы станцевали групповой танец.

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17:10

«Именно Петр Первый привез коньки в России», — говорит голос диктора, и какой-то артист изображает Петра.

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17:10

Команда «Время первых» начинает презентацию своей команды.

17:09

К нему присоединилась капитан команд «Красная машина» Анна Щербакова и капитан команды «Время первых» Марк Кондратюк.

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17:07

Алексей Ягудин располагается за столом между двумя kiss and cry и объявляет начало турнира!

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17:02

Зрителей намного больше, чем на прыжковом турнире. Почти вся арена забита.

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17:01

Kiss-and-cry сегодня украшены шариками и мягкими игрушками. Правда, у «Время первых» шарики только с одной стороны.

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17:01

Вот таков порядок выступлений фигуристов.

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17:00

Напомним правила соревнований. Фигуристы разделены на две команды — 1) «Красная машина», где капитаном является Анна Щербакова, а главой группы поддержки – Алина Загитова, одержала победу в этот день соревнований, 2) «Время первых», где капитаном является Марк Кондратюк, а главой группы поддержки – Евгения Медведева. В каждом виде фигурного катания проводятся мини-турниры — отдельно в танцах, парах, мужском и женском катании.

Очки подсчитываются по олимпийской системе, то есть каждый фигурист приносит своей команде определенное количество баллов в зависимости от места, которое он занял в своем виде соревнований. Первое место приносит наибольшее количество очков, второе — на одно меньше и т.д.

Потом складываются все очки по всем видам — и определяется сильнейшая команда.

Сначала спортсмены соревнуются в коротких программах, а завтра, 27 марта, покажут произвольные программы.

Побеждает сильнейшая команда по сумме очков после короткой и произвольной программы.

16:50

Расписание сегодня должно быть таким:

17:00 — 17:10 — презентация команд 17:10 — 17:30 — танцы на льду, ритм-танец 17:30 — 18:20 — мужчины, короткая программа 18:35 — 19:15 — пары, короткая программа 19:15 — 20:30 — женщины, короткая программа

16:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию соревнований в короткой программе на Кубке Первого канала.

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