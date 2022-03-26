Взять реванш: команда Медведевой и Кондратюка сражается с Загитовой и Щербаковой. LIVE

17:37

Оценка Синициной / Кацалапова — 93,48 балла. Они заняли первое место в ритм-танце и принесли «Красной машине» десять баллов. Степанова / Букин стали вторыми и принесли команде «Время первых» девять баллов.

Напомним, баллы подсчитываются по олимпийской системе. Первое место приносит десять очков, второе — девять, третье — восемь и т.д.