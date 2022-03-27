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UFC Fight Night: Блейдс сражается с Докосом в главном бою. LIVE

ММА. UFC Fight Night. Кертис Блейдс — Крис Докос. ОНЛАЙН

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В главном бою турнира UFC Fight Night сойдутся тяжеловесы Кертис Блейдс и Крис Докос. Также на турнире выступят российское спортсмены — Аскар Аскаров, Алексей Олейник, Вячеслав Борщев, Денис Тюлюлин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
03:34

Аскаров нарушает правила и попадает в пах. Кара-Франс посидел минутку и продолжил бой.

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03:32

Финальный раунд!

03:31

А вот эту пятиминутку россиянин проиграл. Пропустил он пару ударов в начале раунда и не смог сделать «рюкзак», а ближе к концу пропустил целую серию — левый боковой у новозеландца невероятно хорош.

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03:26

Второй раунд начался!

03:25

Осторожно спортсмены начали поединок, примерно полторы минуты приглядывались друг к другу бойцы, после чего Аскаров повалил оппонента на канвас, заправил ноги и нанес серию плотных ударов по голове. А потом Кара-Франс смог подняться и получилась вот такая картина:

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03:20

Бой начался! Поехали!

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03:17

«Пуля» в здании!

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03:15

Следующими в октагон выйдут Аскар Аскаров и Кай Кара-Франс!

03:08

Нил Магни — победитель боя!

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03:06

Магни довольно легко забрал раунд, проведя его большую часть в контроле. Будем ждать решения судей.

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03:00

Третий раунд!

02:59

И снова преимущество в этом раунде осталось за Гриффином! Чаще ему удавалось наносить мощные удары, однако Магни тоже не сдается и продолжает бороться!

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02:54

Второй раунд!

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02:53

Шикарный раунд выдали парни! Разменялись панчами, взорвали толпу, при этом сохранив шансы на победу! Ждем продолжения!

02:47

Поехали!

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02:45

В следующем бою сразятся Макс Гриффин и Нил Магни!

02:36

Марк Диакеси — первый победитель сегодняшнего вечера!

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02:32

Ничего нового Диакеси не предложил и в третьем раунде: снова контроль в партере, снова тейкдауны и захваты. Очень скучный выдался поединок — трибуны в середине пятиминутки недовольно загудели, требуя зрелищности и размена ударами.

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02:27

Третий раунд начался!

02:26

Продолжается вязкая борьба в партере, у россиянина совсем не получается как-то отвечать на удары соперника, все время он остается за спиной и тратит уйму сил на защиту и развороты без какой-либо потенциальной атаки для оппонента. Еще и парочку лоу-киков нанес конголезец, невероятно тяжело сейчас Борщеву.

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02:21

Начало второго раунда!

02:20

Начало раунда бойцы провели у сетки, пытаясь перевести друг друга в партер. Спустя минуту после начала Вячеслав смог расцепить руки сопернику и нанести пару ударов, но затем Диакеси все же сделал захват и установил контроль со спины. Вячеслав отбивался с помощью локтей, но два-три тейкдауна Марк нанес.

02:15

Первый раунд начался!

02:10

В первом бою основного карда сойдутся представители легкой весовой категории — Вячеслав Борщев и Марк Диакеси!

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02:00

Доброй ночи, уважаемые любители единоборств! В США проходит турнир UFC Fight Night, где в главном бою сойдутся тяжеловесы Кертис Блейдс и Крис Докос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев.

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