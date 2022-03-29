Большунов сражается за золото против 109-ти соперников. LIVE

В Сыктывкаре проходит мужская гонка классическим стилем на 15 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Александр Большунов борется за золотую медаль, а всего в гонке принимают участие 110 лыжников. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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12:25
Большунов уйдет в гонку под 53-м номером, а Червоткин — под 50-м. Алексей пропускал скиатлон и готовился специально к этой гонке, так что борьба нас ждет нешуточная.
12:20
Начало забегов — в 12.30 мск. Спортсмены стартуют с интервалом в 30 секунд.
12:15
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня Александр Большунов, Алексей Червоткин и еще более 100 лыжников сразятся в гонке на 15 км классическим стилем.
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