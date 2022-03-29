29 марта 2022, 12:24 Спорт Большунов сражается за золото против 109-ти соперников. LIVE Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Гонка классическим стилем на 15 км. ОНЛАЙН Эльвира Ондар Слушать Остановить

В Сыктывкаре проходит мужская гонка классическим стилем на 15 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Александр Большунов борется за золотую медаль, а всего в гонке принимают участие 110 лыжников. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.