«СБР платил немаленькие деньги, пусть IBU все возвращает»

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР). В беседе с «Газетой.Ru» бывший глава СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал не искать причины проблем на стороне и обвинил нынешнее руководство СБР в непрофессионализме, а двукратный чемпион мира в эстафете Дмитрий Ярошенко объяснил, чем это отстранение чревато для развития юниоров.

Что произошло

Международный союз биатлонистов объявил о приостановлении членства СБР. Аналогичная санкция применена и в отношении Белорусской федерации биатлона (БФБ). Причина заключается в текущей политической ситуации в мире — последовав примеру многих организаций в других видах спорта, IBU наказал Россию и Белоруссию из-за военной спецоперации на Украине.

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с уставом IBU.

Нарушения со стороны СБР и БФБ выставляют IBU и биатлон в дурном свете, их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных целей и принципов доверия»,

— говорится в заявлении международной организации.

Усиление прежних санкций

Подобный ход со стороны IBU нельзя назвать неожиданным. Биатлонисты из России ограничены в правах еще с 2017 года, когда против них были введены санкции на фоне допинговых скандалов и на основании доклада канадца Ричарда Макларена, базой для которого послужили показания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Тогда было принято решение, что российские биатлонисты все же сохраняют право участвовать в международных турнирах, однако нашу страну лишили права проводить на своей территории соревнования под эгидой IBU, а также иметь представителей в международной федерации. Теперь россияне и вовсе остаются за бортом мирового биатлона. Васильев об отстранении СБР: беззаконие! Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о решении исполкома Международного... 29 марта 11:03

Примечательно, что по итогам тех санкций год спустя для российского биатлона была составлена «дорожная карта» по восстановлению полноправного членства в IBU. Среди 12-ти пунктов первые два касались возмещения расходов на проведение внесоревновательной программы тестирования среди спортсменов уровня IBU, проводимой Международным агентством тестирования (ITA), а также расходов, связанных с расследованием Макларена, включая все судебные издержки, траты на рассмотрение случаев российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS), расходы на внеочередные заседания совета IBU и внеплановые расходы конгресса организации.

Все это должен был выплачивать СБР. Кроме того, Союз биатлонистов России был обязан вернуть призовые спортсменов, которые оказались фигурантами доклада Макларена.

«Пусть IBU вернет СБР деньги за членство»

Этот вопрос поднял двукратный чемпион мира в эстафете Дмитрий Ярошенко, припомнив, что в итоге СБР потратил немалую сумму ради того, чтобы выполнить требования, необходимые для восстановления членства, но теперь российская организация была отстранена.

«СБР выплачивал компенсации после историй с допингом, а его все равно лишили членства в IBU. Пусть тогда, может быть, вернут эти деньги? СБР платил, чтобы восстановиться в правах, немаленькие деньги. Пусть IBU их возвращает — согласитесь, логика в этом есть»,

— сказал Ярошенко «Газете.Ru».

Говоря об актуальном отстранении российского биатлона, знаменитый спортсмен выразил мнение, что это не сильно помешает развивать биатлон в стране. Однако для юниоров такой бан может стать серьезной проблемой — во многом из-за того, что они зарабатывают деньги благодаря попаданиям в призы на официальных международных соревнованиях. И если отстранение затянется надолго, юные спортсмены, перейдя во взрослую возрастную категорию, рискуют остаться без заработка. В Госдуме дали комментарий о решении IBU приостановить деятельность СБР Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о решении... 29 марта 10:34

«Наверное, если ориентироваться на подрастающее поколение, это не особенно значительно скажется, нам ведь ничто не мешает развивать биатлон. Понятно, что международные соревнования — самый высокий итог любой тренировки, для этого спорт высших достижений и существует. И для него это будет регрессирующей составляющей, особенно для юниоров. Не знаю, насколько это затянется, но юниорский возраст — всего два года.

Медали на юниорских соревнованиях в том числе помогают спортсменам зарабатывать — тогда систему придется пересматривать. Одно дело, когда взрослый спортсмен числится в военизированных структурах, в комитетах и получает зарплату. И другое — юниоры и юноши, которые получают небольшие премии как раз за счет международных соревнований.

И, конечно, в плане развития здесь будет некий регресс. Что касается массового спорта, то как тренировали детей, так и будут тренировать.

И сейчас я как родитель задумался бы: есть ли смысл отдавать ребенка в спорт?

Для оздоровления можно и самостоятельно заниматься, в частном порядке. А если говорить о развитии ребенка как спортсмена, о выходе на мировой уровень — спорт ведь под это заточен, — то родители задумаются: может быть, лучше посвятить ребенка науке и учебе, а не спорту?» — задался вопросом Ярошенко.

«Мы сами себе враги»

Бывший глава СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов уже не в первый раз посетовал, что все проблемы российского биатлона идут изнутри. Он раскритиковал действующее руководство СБР за непрофессионализм, заметив при этом, что нынешнее приостановление членства IBU связано с политической ситуацией, но как только обстановка в мире стабилизируется, Россия будет восстановлена в правах.

«На нашем биатлоне уже давно все сказалось. Когда работала моя команда 13 лет и 7 месяцев, мы были лучшими в мире, потому что работали профессионалы. У меня не было ни одного небиатлониста. Вы знаете, что было потом: пришли прохвосты — Сергей Кущенко, Александр Пак, Владимир Барнашов, Виктор Майгуров.

Что мы получили за 14 прошедших лет? Допинги, дисквалификацию СБР, нас выгнали из IBU — и это не сегодняшний день! До 2027 года у нас не будет проводиться ни одного международного старта. А последнее решение связано больше с политическими событиями.

Когда я был первым вице-президентом IBU, там боялись рот открыть и косо в сторону России посмотреть.

Мы имели все: чемпионаты мира, Европы, летний биатлон, финалы Кубков мира проходили в России, четыре года подряд проводили на Камчатке турниры с участием 24 стран, и никто рта не раскрывал, потому что и в техническом комитете, и в исполкоме, и в судействе были россияне. У нас никаких вопросов не было.

Мы ищем причину где-то на стороне, а она в нас: мы сами себе враги. Руководство СБР занимается междоусобицами, они понятия не имеют, что такое регионы. А ведь у нас по стране 12 комплексов категории А!

Вон, Светлана Журова все время кричит: мол, это политический заказ! Никакого политического заказа не существует, мы сами себе враги. Нужно смотреть с юридической точки зрения, как подойти к этому вопросу, чтобы потом эти русофобы извинились и приползли — вот это будет разговор.

Мы сами себя уважать перестали — вот главная причина проблем», — заключил Тихонов.

Что будет делать СБР

Как сообщил журналистам президент СБР Виктор Майгуров, организация подала аппеляцию на отстранение в Спортивный арбитражный суд (CAS). При этом он подчеркнул, что общался с руководством IBU и получил заверения в том, что Россию не вычеркивают из международного биатлонного сообщества бесповоротно.

«Естественно, если ситуация в мире изменится, то решение может быть пересмотрено хоть завтра.

Они нас не вычеркивают из памяти и не говорят, что России для них больше не существует. Я провел телефонный разговор с генсеком IBU, мы остаемся с ними на связи», — заявил Майгуров.