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Спорт

Большунов и Терентьев бегут за золотом. LIVE

Лыжи. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт. ОНЛАЙН

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На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре мужчины и женщины соревнуются в командном спринте. Александр Большунов и Александр Терентьев являются безоговорочными фаворитами турнира среди мужчин, а Наталья Непряева в паре со Светланой Николаевой попытается взять медаль в женском турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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10:05

Первая передача эстафеты. Лидирует пока команда Белоруссии в составе Анастасии Кирилловой и Анны Королевой. На второй строчке — команда Татарстана — 1 во главе с Анастасии Доценко и Христины Мацокиной. На третьем месте — команда Архангельской области, за которую на первом этапе бежала Светлана Николаева, а сейчас в гонку ушла Наталья Непряева.

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10:03

Пока лыжницы идут в общей группе, никто не может вырваться вперед.

10:00

Стартовал полуфинал А среди женщин. Здесь примут участие такие спортсменки, как Непряева и Николаева (Архангельская область), Доценко и Мацокина (Татарстан-1).

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09:58

Небольшое интервью Мекрюковой после полуфинала B:

«Самочувствие хорошее. Выкладывались пока не на 100%, экономили силы. Мы не планировали, что Катя Смирнова убежит так далеко уже со второго этапа. Мы были уверены, что даже если финишируем в общей толпе, то все равно попадем в финал. Конечно, будем бороться в финале за золото».

09:54

Мекрюкова оглядывается, чтобы оценить свой отрыв от преследовательниц, и уверенно финиширует первой! Поздравляем команду Тюменской области — 1 в составе Смирновой и Мекрюковой с выходом в финал командного спринта.

На втором месте — команда Тюменской области — 2 в составе Рудометовой и Кучерюк.

На третьем — Баранова и Жамбалова из Сибирско-дальневосточного федерального округа.

На четвертом — Республика Коми — 1 в составе Вокуевой и Царевой.

Именно эти команды гарантировали себе прямой выход в финал.

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09:50

Последняя, пятая передача эстафеты. Команда Тюменской области — 1, конечно, лидирует. Мекрюкова будет завершать.

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09:45

Четвертая передача эстафеты. Команда Тюменской области — 1 все еще остается лидером, Смирнова и Мекрюкова просто разрывают трассу! Вслед за ними — команда Тюменской области — 2 в составе Рудометовой и Кучерюк, но они отстают уже на шесть секунд. А вот на третью строчку неожиданно поднялась команда Сибирско-Дальневосточного федерального округа в составе с Аленой Барановой и Алисой Жамбаловой.

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09:40

Третья передача эстафеты. По-прежнему лидирует команда Тюменской области — 1. Смирнова и Мекрюкова оторвались от ближайших преследовательниц уже на 4 секунды. На второе место резко поднялась команда Татарстана — 4 в составе Виктории Трошиной и Марины Давыденковой, а на третье — команда Тюменской области — 2, а именно Евгения Рудометова и Ольга Кучерюк.

09:35

После второй передачи эстафеты лидирует команда Тюменской области — 1 в составе Екатерины Смирновой и Натальи Мекрюковой. В спину им дышат Ольга Вокуева и Ольга Царева из команды Республики Коми — 1, а на третьей строчке — команда Татарстана — 3 в составе Ларисы Рясиной и Полины Лобастовой (+1,7 секунды).

09:30

Стартовал полуфинал B среди женщин! Напомним, в командном спринте каждая команда состоит из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая три круга трассы каждый.

09:15

На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдут мужские и женские соревнования в командном спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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