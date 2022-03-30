Женщины сражаются в спринте на чемпионате России по биатлону. LIVE

12:47

Лидер зачета Кубка России Анастасия Егорова тоже не слишком удачно стреляет. Очень медленная стрельба и один промах. В то же время, Лариса Куклина быстро и четко закрыла все мишени и продолжает гонку лидером! Почти на семь секунд опережает Миронову!