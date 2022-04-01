Непряева отыграла 26 секунд и вырвала бронзу в эстафете

Интервью чемпионок эстафеты — команды Тюменской области — в эфире «Матч ТВ»:
Грухвина (финишер): Сегодня я была уверена в себе. Говорила девчонкам сразу: «Можете не переживать, все будет хорошо» (все смеются).
Мы переживали больше за Архангельскую область, там Натаха Непряева на всех парах мчалась.
Знала, что Наташка будет бежать со мной на одном этапе, но особо не думала об этом. Грамотно сработали, и она не смогла сократить отрыв от нас.
Смирнова: К концу чемпионата России у меня почти не осталось сил. Сегодня на третьем этапе у меня была задача отыграть отставание, а потом я еще попыталась создать преимущество. Немного получилось.
Мекрюкова: Всю равнину шла за Иксановой, мне было комфортно. Но в какой-то момент организм выключился, и стало тяжело. Но я сделал все возможное для того, чтобы все было хорошо.
Кучерук: Спасибо всем сервисменам и нашему массажисту.
Грухвина финишировала первой и принесла Тюменской области золото! Поздравляем Грухвину, Кучерук, Мекрюкову и Смирнову с этой медалью.
Татарстан-1 — на втором месте. Сергеева, Иксанова, Доценко и Трошина завоевали серебро.
Архангельская область — третья. Поздравляем Наталью Непряеву, которая вырвала эту награду на последнем этапе, отыграв большое отставание от третьего места. Также бронзу получают Горбунова, Николаева и Заборская.
Грухвина начала атаковать в подъем и обогнала Трошину. Между ними уже виден явный просвет. Непряева в паре десятков метров от них.
18,5 км. Непряеву уже видно на фоне лидеров, она уже практически догнала Кононову (Москва) и готовится подняться на третье место. Между ними всего восемь секунд. А вот лидеров, кажется, уже не догнать. У Грухвиной (Тюменская область) и Трошина (Татарстан-1) преимущество над Непряевой составляет 22,7 секунды. За 1,5 км такое не отыграть.
17,1 км. Трошина (Татарстан-1) продолжает лидировать, Грухвина (Тюменская область) проигрывает ей всего секунду. Они меняются между собой и тащат друг друга по очереди. Кононова (Москва) держится третьей с отставанием в 12 секунд от лидеров.
Непряева идет четвертой. Ей удалось сократить проигрыш от лидеров с 34 до 26 секунд, но лидеры еще очень далеко.
Трошина (Татарстан-1) вышла на первую строчку, Грухвина (Тюменская область) дышит ей в спину, а в нескольких метрах от них — Кононова (Москва). Непряеву пока не видно.
Третья передача эстафеты. Тюменская область — на первом месте (Смирнова передала эстафету Анне Грухвиной — тоже довольно сильной спортсменке на короткой дистанции). Татарстан-1 — на втором месте (Доценко передала эстафету Виктории Трошиной). Москва — третья (Рыгалина передала эстафету Александре Кононовой). Архангельская область — четвертая (Заборская передала эстафету Наталье Непряевой с отставанием в 34 секунды от лидера). Посмотрим, совершит ли Непряева чудо и затащит ли свою команду в призы.
13,5 км. Смирнова (Тюменская область) вырвалась на первую строчку. Доценко (Татарстан-1) опустилась на второе место и начинает отставать все больше. Рыгалина (Москва) держится третьей. Заборская (Архангельская область) сохраняет отставание в 32 секунды.
12,1 км. Татарстан-1 лидирует, но Доценко растеряла преимущество в 18 секунд, которое ей подарила Иксанова на предыдущем этапе. Всего в двух секундах от Доценко идет Смирнова (Тюменская область), на третьей строчке — Анастасия Рыгалина (Москва). Заборская (Архангельская область) поднялась на четвертую строчку, отставание от лидера сократилось с 44 до 32 секунд.
Небольшое интервью Иксановой (Татарстан-1) в эфире «Матч ТВ»:
«Рискованно ли было идти все время первой? Нет, я нисколько не рисковала. Знала, что надо включаться быстро с самого начала, так как дистанция очень короткая — 5 км. Я знала, что могу уйти в подъем и оторваться — это моя сильная сторона. На третьем подъеме это получилось — и я заработала 18 секунд преимущества для своей команды.
У меня нет даже одышки? Я выложилась на максимум точно, на 5 км мышцы быстрее окисляются.
Сегодня слышала на стадионе, что меня поддерживала моя семья: племянницы кричали: «Вперед, Алия-опа!». Это значит «Вперед, тетя Алия».
Вторая передача эстафеты. Татарстан-1 — на первой позиции (Иксанова передала эстафету Анастасии Доценко), Тюменская область — на второй строчке с отставанием в 18 секунд (Мекрюкова передала эстафету Екатерине Смирновой), Москва — на третьей строчке (Шалабода передала эстафету Анастасии Рыгалиной). Архангельская область — седьмая с отставанием в 44 секунды от лидера (Николаева передала эстафету Светлане Заборской).
8,5 км. Иксанова (Татарстан-1) еще больше увеличила свое преимущество — до шести секунд! Тренеры кричат ей, что она может оторваться, и девушка ускоряется.
Мекрюкова (Тюменская область) — вторая, Елизавета Шалабода (Москва) — третья (+18 секунд от лидера). Николаева (Архангельская область) — седьмая (+40 секунд от лидера).
Николаева (Архангельская область) еще больше отстала от лидеров. В начале этапа проигрыш составлял 30 секунд, а сейчас — 35. Если Наталья Непряева вытянет эту команду к медалям, это будет подвиг.
7 км. Иксанова (Татарстан-1) лидирует с самого начала своего этапа и никого не пускает вперед. На втором месте — Мекрюкова (Тюменская область), на третьем — Рясина (Татарстан-2).
Короткое интервью Кучерук (Тюменская область) после ее этапа в эфире «Матч ТВ»:
«Ветер сильный сегодня, идти первой очень сложно. Я старалась на первой половине не выдавать все, экономить силы, а на подъемах уже работать.
Я долго ехала в лидерах вместе с Матвеевой и брала на себя ветер. А перед последним подъемом Христина Мацокина вышла вперед и начала работать активнее.
Я отдавала все силы, работала на пульсе 190 максимально».
Первая передача эстафеты. У нас выделились три явных лидера. На первом месте — Татарстан-1 (Сергеева передала эстафету Алии Иксановой), на втором — Тюменская область (Кучерук передала эстафету Наталье Мекрюковой), на третьем — ЦФО (Дарья Непряева передала эстафету Ирине Головатюк).
С отставанием в несколько секунд от них на четвертой строчке расположилась команда Татарстан-2 (Мацокина передала эстафету Ларисе Рясиной).
Архангельская область — на девятой строчке (Горбунова передала эстафету Светлане Николаевой).
Горбунова из Архангельской области опустилась на седьмую строчку (+13 секунд от лидера). Наталье Непряевой придется очень непросто на последнем этапе.
3,5 км. Лидирует Мацокина (Татарстан-2), на втором — Сергеева (Татарстан-1), на третьем — Тюменская область (Кучерук), на четвертом — Дарья Непряева (ЦФО). Эти четыре команды создали неплохой отрыв от остальных.
Пелотон начинает потихоньку разрываться. Выделилась группа лидерова — Христина Мацокина (Татарстан-2), младшая сестра Натальи Непряевой Дарья (Центральный федеральный округ) и уже упомянутые Кучерук и Сергеева.
2 км. На первой позиции держится Кучерук (Тюменская область), сразу за ней — Матвеева (Москва), на третьей строчке — Ольга Сергеева (Татарстан-1).
Пока что пелотон идет одним большим караваном. Всех тащит Ольга Кучерук из Тюменской области, рядом с ней — Наталья Матвеева из Москвы.
В сегодняшней эстафете принимают участие 15 команд из различных регионов России. Одним из фаворитов является команда Архангельской области во главе с Натальей Непряевой, которая будет завершать.
Правила эстафеты в лыжных гонках: в каждой команде по четыре участницы, каждая бежит по одному этапу длиной 5 км с общего старта.