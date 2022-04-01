Большунов сражается с другими олимпийскими чемпионами за золото в эстафете. LIVE

5 км. Феллер (Татарстан-1) по-прежнему лидирует, форма у него отличная. Терентьев (Архангельская область) — второй, но он явно специально держится за спиной Феллера. Семиков (Коми-1) — третий. Ретивых (Тюменская область) — лишь десятый. Физическое состояние Глеба оставляет желать лучшего.
Феллер продолжает лидировать, Терентьев — за ним. Спортсмены практически пробежали первый круг и скоро зайдут на второй. Пелотон практически не разорвался, отстали только пара человек.
3,5 км. На первое место выбрался Феллер (Татарстан-1) — теперь он ведет остальных за собой. Пелотон все еще держится вместе, и лидеры периодически меняются местами, помогают друг другу.
На второй строчке — Терентьев (Архангельская область), на третьей — Семиков (Коми-1).
2 км. Семиков (Коми-1) лидирует, в спину ему дышит Феллер (Татарстан-1), Александр Гребенько (Мурманская область) — третий. Терентьев (Архангельская область) — пока пятый. Но все это разделение — пока формальность, потому что пелотон пока идет вместе, и разница меньше секунды между многими соперниками.
За Тюменскую область на первом этапе бежит известный спринтер Глеб Ретивых, за Республику Коми — 1 — член сборной России Илья Семиков, за Татарстан-1 — Андрей Феллер, за Архангельскую область — Александр Терентьев.
Правила эстафеты: в каждой команде по четыре лыжника, и каждый бежит по 10 км с общего старта.