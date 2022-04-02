02 апреля 2022, 08:32 Спорт Резцова сражается с другими олимпийскими призерами за золото в эстафете. LIVE Биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета. ОНЛАЙН Максим Гужевский Слушать Остановить

На чемпионате России по биатлону в Тюмени проходит женская эстафета. Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине — 2022 Кристина Резцова борется за золото в составе сборной ХМАО-Югра. Также в гонке принимают участие другие олимпийские призерки — Светлана Миронова и Ирина Казакевич в составе команды Свердловской области. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.