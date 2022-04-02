Резцова сражается с другими олимпийскими призерами за золото в эстафете. LIVE

Старт-лист:
1. ХМАО-ЮГРА (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Кристина Резцова)
2. Тюменская область (Любовь Калинина, Ольга Мощенкова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко)
3. Свердловская область (Светлана Миронова, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева)
4. ХМАО-ЮГРА-2 (Кристина Дюпина, Алина Кудисова, Татьяна Воронова, Ксения Довгая)
5. Красноярский край (Анна Григорьева, Екатерина Кулакова, Вероника Долгова, Наталья Гербулова)
6. ЯНАО (Резеда Сибгатуллина, Лариса Куклина, Кристина Токарева, Екатерина Коженкова)
7. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова, Анна Старовойтова, Анна Тинякова, Карина Талменева)
8. Московская область (Юлия Дроздова, Полина Шевнина, Алена Вивденко, Анастасия Гореева)
9. ПФО (Илона Знакова, Карина Бахтина, Мария Дубровская, Екатерина Муралеева)
10. Сибирский и Дальневосточный округ (Софья Ленькова, Анастасия Гришина, Анастасия Батманова, Анна Никулина)
11. Беларусь (Анна Сола, Ирина Лещенко, Юлия Ковалевская, Дарья Кудаева)