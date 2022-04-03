Большунов долго не мог оторваться от Ларькова, но выиграл марафон на 50 км

Интервью победителя марафона Большунова в эфире «Матч ТВ»:
«Усталость? Да, я все гонки пробежал на этом чемпионате России и везде был на подиуме. Усталость есть, но я готов и дальше бежать, но гонки закончились, ха-ха. Сегодня просто тяжелые погодные условия, и никто не хотел работать. Поэтому я только после половины гонки вышел вперед и начал врабатываться.
За 7 км до конца я пропустил вперед тройку преследователей? Я не хотел отсиживаться за ними, просто я сначала впереди поработал, а потом они поработали.
Заменил лыжи после 30 км? Лыжи хорошо работали, несмотря на снег и тяжелые условия, но поменял я их правильно, потому что на третьем круге скольжение было уже не таким. Последние 20 км новые лыжи ровно проехали у меня.
Самое яркое воспоминание на ЧР? Олимпийские игры останутся в моем сердце, те медали перекрывают все соревнования».
Ларьков финиширует вторым (+21,4 секунды от Большунова). Все-таки он не смог выдержать финальный рывок трехкратного олимпийского чемпиона. Поздравляем с серебром!
Большунов уверенно финиширует первым под крики публики и торжествующе раскидывает руки в стороны. Поздравляем!
Николаев пытается оторваться от Мельниченко и забрать бронзу! Пока что соперник держится за его спиной.
48,5 км. Большунов прыгает в подъем так, словно у него еще вагон сил. Ларьков проигрывает ему уже 13,1 секунды. Николаев — третий (+32,2), Мельниченко — четвертый (+34,1). Остальной пелотон — в 50 секундах от Большунова.
Ларьков, кажется, бросил погоню за Большуновым и сосредоточился на том, чтобы не сжечь все силы и сохранить свою вторую позицию. Просвет между ними очень серьезный.
Снег усиливается, условия все тяжелее.
47,1 км. Большунов отъехал от Ларькова на шесть секунд, а от Николаева с Мельниченко — уже на 19 и 20 секунд соответственно.
Большунов резко ускорился, и на этот раз маневр удался! Ларьков пытается не отстать, но между ними уже метров семь. После некоторого просвета идут Николаев и Мельниченко, которые будут бороться за бронзу. Их пытается догнать основной пелотон.
45 км. В топ-4 ничего не меняется: все дышат в спину друг другу, Ларьков лидирует, иногда меняясь с Николаевым, а Большунов отдыхает на четвертой строчке. Большая группа преследователей никак не может приблизиться к топ-4 и проигрывает 20 секунд. Кажется, уже точно ясно, кто разыграет медали.
43,5 км. Большунов продолжает держаться на четвертой строчке. Видимо, понял, что оторваться не получится, и ждет финиша, чтобы там уже разбираться, экономит силы. Ларьков хорошо себя чувствует и тащит за собой всех.
Большунов занял последнее место в топ-4 и позволяет соперникам тащить его за собой. Видимо, все разборки он решил отложить до последних километров.
42 км. Большая группа преследователей во главе с Алексеем Виценко отыграла у топ-4 шесть секунд и теперь проигрывает им 20 секунд.
Большунов на спуске вышел вперед и начал работать чуть активнее, однако три преследователя спокойно держатся за ним. Кстати, скорость Большунова на спуске достигала 52 км/ч.
Лыжники из Татарстана меняются и по очереди тащат друг друга на трассе. Теперь Ларьков лидирует и ведет за собой Николаева.
Большунов принял бутылочку на пункт питания, подкрепился и опустился на третью строчку. Николаев и Ларьков (два спортсмена из Татарстана) вышли на первые две строчки.
38,5 км. Топ-4 оторвались от остальных преследователей уже на 21 секунду. Большунов продолжает вести за собой тройку Ларькова, Мельниченко и Николаева.
40 км. Топ-4 увеличили отрыв от остальных и довели его уже до 26 секунд. Большунов пока не может сбросить с хвоста трех главных преследователей.
37,1 км. Первая четверка держится в пределах 2,5 секунд. Большунов лидирует, а прямо за ним идут Ларьков, Мельниченко и Николаев. Остальные преследователи отстали уже на 14 секунд и больше.
А вот теперь Большунов принял бутылочку от тренера и выпил жидкость с кофеином. Питаться все-таки нужно, оторваться все равно пока не удалось.
35 км. Большунов лидирует, Ларьков дышит ему в спину (+1,7 секунды), Николаев и Мельниченко тоже близко.
Однако пелотон не собирается так просто отпускать Большунова. Ларьков, Юрков и Белов помчались за ним и тоже пронеслись мимо пункта питания — они всего в нескольких метрах от Александра. Первая попытка оторваться у Большунова не удалась.
Большунов резко рванул вперед прямо за 50 м до пункта питания! Он не стал брать питание, пока остальные начали тормозить и принимать от тренеров бутылочки. Настоящая гонка начинается.
33,5 км. Большунов достаточно отдохнул и решил выйти из сумрака: теперь он держится вторым — рядом с лидером Николаевым. Юрков и Ларьков находятся на третьей и четвертой строчке — все стабильно.
32 км. Бывший лидер Мащенко потерял силы и теперь занимает 22-ю строчку (+10 секунд до лидера). На первом месте идет Николаев (Татарстан), рядом с ним — Юрков и Ларьков. Большунов продолжает отдыхать на 13-м месте (+6,5 секунды).
Все топы заехали в боксы и сменили лыжи после 30 км дистанции, включая Ларькова и Большунова. Теперь им придется ликвидировать некоторый отрыв от тех, кто не тратил на это время.
30 км. Ларьков справился с задачей, делегированной ему Большуновым, — догнал и перегнал Мащенко и теперь стал лидером пелотона. Мащенко держится на четвертой строчке (+2 секунды). Большунов — в семи секундах от лидера на 14-й позиции.
И без помощи Большунова пелотон догнал и поглотил Мащенко — у лидера закончились силы. Теперь он идет вместе со всеми.
28,5 км. Мащенко все еще лидирует, Большунов уступает ему 13,4 секунды, — отдыхает.
Большунов уже не форсирует погоню: увидел Мащенко, оценил его скорость и успокоился. Теперь Александр откатился в глубь пелотона и пропустил вперед Ларькова, чтобы тот не отпустил Мащенко или даже ликвидировал оставшийся отрыв.
27,1 км. Мащенко пока держится лидером, но Большунов уже всего в семи секундах от него.
Пелотон уже догнал Мащенко, которому было тяжело идти в таких погодных условиях в гордом одиночестве.
Большунов возглавляет погоню за Мащенко, остальные не рискуют его обгонять и спокойно держатся за его спиной.
25 км. Мащенко продолжает лидировать, но Большунов сократил отставание от него с 30-ти секунд на 16,9 и идет вторым.
Большунову подсказали, что Мащенко пошел в отрыв, и он тут же поднялся на вторую строчку и пошел догонять дерзкого молодого парня.
Мащенко — 1998 года рождения — и пока даже не выполнил норматив мастера спорта. Если этот парень сможет удержать такой отрыв и добиться какой-то медали, то это будет сенсация. «Молодец! Молодец!» — кричат ему чужие тренеры, стоящие вдоль трассы. Смелость всегда радует.
23,5 км. Мащенко лидирует с преимуществом в 23 секунды. Большунов проигрывает ему 30,7 секунды (17-е место).
Ух ты, Мащенко пошел в отрыв! Он создал приличный просвет в 17 секунд. Большунов был в глубине пелотона и не заметил этого. Александра не видно даже в первой группе преследователей.
22 км. Большунов отстал от лидеров уже основательно — на 12 секунд (18-е место). На месте лидера происходит чехарда — теперь всех тащит Андрей Мащенко (Свердловская область).
20 км. Большунов резко откатился на 13-ю строчку, но плотность такова, что его отставание от лидера составляет всего три секунды. Лидирует Андрей Ларьков из Татарстана — серебряный и бронзовый медалист Олимпийских игр — 2018.
18,5 км. Большунов теперь вышел на первую строчку, а вот два других представителя Архангельской области — Шемякин и Горошников — вывалились из топ-10.
Второй человек не справился с условиями марафона: Кирилл Киливнюк из Красноярского края сошел с дистанции.
17,1 км. Неожиданно потащить пелотон решил Владислав Вечканов (Челябинская область). За ним держится Большунов. Общий темп пока прогулочный. Впереди больше половины дистанции + погодные условия тяжелые, много подъемов, так что никто не хочет взвинчивать темп.
15 км. Юрков вернулся на первую строчку, а Большунов решил отдохнуть в трех секундах от лидера.
13,5 км. Большунов продолжает лидировать и тащить пелотон за собой. Весь топ-10 расположился в пределах четырех секунд.
Большунов выбрался на первую строчку! Рядом с ним идет другой представитель Архангельской области — Шемякин.
12 км. Горошников опустился на третье место и спрятался от ветра, Юрков стал лидировать. Большунов вплотную подобрался к лидеру — на расстояние четырех секунд. Видимо, ему надоело отсиживаться в глубине пелотона.
У нас есть первый снявшийся спортсмен — Евгений Кабаков (Алтайский край) не выдержал марафона после 11 км.
Глеб Ретивых (Тюменская область) заехал в бокс и поменял лыжи. Будем надеяться, что знаменитый спринтер сможет вернуться в лидирующую группу и закончить марафон. Кстати, поменять лыжи можно только один раз, так что шанса исправить что-то еще больше не будет.
10 км. Горошников и Юрков продолжают лидировать. Большунов не отпускает их дальше 11 секунд. В топ-10 три представителя Архангельской области — Горошников (первый), Шемякин (пятый) и Большунов (девятый).
8,5 км. Большунов поднялся на восьмое место, хотя отставание от лидера остается прежним — 11 секунд. В лидерах идут Горошников и Юрков.
На первую строчку неожиданно вышел Дмитрий Горошников (Архангельская область). Любопытно, что он едет в тестовых лыжах, проверяет их качество. Об этом сообщил в прямом эфире «Матч ТВ» Александр Легков.
7,1 км. Юрков ушел в небольшой отрыв на пологой части (лыжи работают очень хорошо), но затем на подъемах его догоняют. Тем не менее Сергей все еще лидирует, а Большунов опустился на десятую строчку (+11,2 секунды от Юркова). Снег валит очень сильно, и погода сейчас не та, чтобы уходить в отрыв. Еще рано.
5 км. Большунов вообще откатился на шестую позицию и проигрывает сейчас лидеру 11 секунд. Лучший бонус за прохождение этого отрезка дистанции получил Юрков, который продолжает возглавлять пелотон.
3,5 км. Большунов пока не стремится вырваться вперед и разорвать пелотон, а скромно держится за спиной Сергея Юркова (Брянская область), который занимает лидирующую позицию.