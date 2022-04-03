Большунов долго не мог оторваться от Ларькова, но выиграл марафон на 50 км

12:15

Интервью победителя марафона Большунова в эфире «Матч ТВ»:

«Усталость? Да, я все гонки пробежал на этом чемпионате России и везде был на подиуме. Усталость есть, но я готов и дальше бежать, но гонки закончились, ха-ха. Сегодня просто тяжелые погодные условия, и никто не хотел работать. Поэтому я только после половины гонки вышел вперед и начал врабатываться.

За 7 км до конца я пропустил вперед тройку преследователей? Я не хотел отсиживаться за ними, просто я сначала впереди поработал, а потом они поработали.

Заменил лыжи после 30 км? Лыжи хорошо работали, несмотря на снег и тяжелые условия, но поменял я их правильно, потому что на третьем круге скольжение было уже не таким. Последние 20 км новые лыжи ровно проехали у меня.

Самое яркое воспоминание на ЧР? Олимпийские игры останутся в моем сердце, те медали перекрывают все соревнования».