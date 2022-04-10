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Спорт

Лыжный супермарафон в Мончегорске: российские звезды бегут 70 км. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Масс-старт. 70 км. ОНЛАЙН

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Российский спортсмен Александр Большунов на дистанции спринта среди мужчин в полуфинальных соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане, 13 февраля 2018 года

Российский спортсмен Александр Большунов на дистанции спринта среди мужчин в полуфинальных соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане, 13 февраля 2018 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В Мончегорске проходит мужской марафон на 70 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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10:07

На первой отсечке лидирует Дмитрий Кондрашов. Вылегжанин пока идет 12-м, ну а Большунов — 15-м. Эти показатели еще совершенно ничего не значат, впереди вся дистанция. Для фаворитов главное — оставаться недалеко от лидеров. Все решат заключительные километры. Пока впереди плотная группа, и Большунов уступает лидеру чуть больше 8 секунд.

10:02

Дистанция разделена на 35 контрольных отметок, и первая из них — 2,1 км.

10:00

Старт дан! Поехали!

09:55

В старт-листе 71 спортсмен, и под первым номером начнет гонку трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Также на лыжню выйдут, в том числе, Денис Спицов и Александр Терентьев. Отдельно стоит отметить участие трехкратного серебряного призера Игр в Сочи, чемпиона мира в скиатлоне 39-летнего Максима Вылегжанина — он стартует под 31-м номером.

09:50

Гонка начнется в 10.00 мск.

09:45

На чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске пройдет мужской масс-старт на супермарафонскую дистанцию в 70 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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